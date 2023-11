Jó mintát mutat a magyar cég: nem kell nekik az olcsó vendégmunkás, saját dolgozóikat támogatják

„Ha egy kolléga jobban érzi magát a bőrében, akkor jobban fog teljesíteni, és az jó a cégnek is” - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Tóth Orsolya. Az UBM HR vezetőjével a munkaerőpiac legnagyobb kihívásairól, a hazai kékgalléros foglalkoztatást egyre inkább érintő vendégmunkás-beáramlásról, a mesterséges intelligencia előretöréséről, de a nyugdíjasok foglalkoztatásáról és a részmunkaidő hazai elmaradásairól is beszélgetett a portál.

Turbulens időszakot él át napjainkban a foglalkoztatás: egyfelől még folyamatosan nő a foglalkoztatás, másfelől a munkanélküliek száma is, miközben sok szakmában óriási a munkaerőhiány. A portál erről is kérdezte a szakembert. Mint mondta,

A magam részéről én mélyen hiszek a munkavállalók megtartásában. Ez az első és legfontosabb. Toborozni lehetőleg akkor kell, ha bővülünk. Mindenképp elsődleges cél, hogy próbáljuk meg a minőségi munkaerőt megtartani. Nagyon sokat igyekszem tenni azért, hogy ez megvalósuljon. A számaink alá is támasztják ezt, a kollégáinknak több mint 50 százaléka legalább öt éve van itt, 20 százaléka pedig több mint 10 éve. Nagyon nagy az elköteleződés a szolgálati időt tekintve, és itt most 475 emberről beszélünk. A fluktuációt is igyekszünk alacsonyan tartani, az elmúlt években ez 12-14 százalék volt, ebből az önkéntes elvándorlás 6-8 százalék szokott lenni. A mai viszonyok között ez nem rossz eredmény.

A portál arra is kitért, hogy a gazdagabb társadalmakban meghatározó szerepe van az olcsó munkaerő szükségességének. Minél inkább fejlődik ebbe a táborba Magyarország, annál inkább jelentkezik ez a szükség itthon is. A szakembert arról is kérdezték, mi a véleménye erről a tendenciáról?

Az ilyen jellegű munkaerő-közvetítők egyre többet keresnek engem is. De ez nem új jelenség, már több éve megjelent. Nekünk eddig erre nem volt szükségünk, a saját munkaerőinkben bízunk, és őket szeretnénk megtartani, fejleszteni. A vendégmunkások olcsóbbak, de mi szeretnénk a saját, állandó dolgozóinkkal dolgozni, amíg erre lehetőségünk van

- mondta Tóth Orsolya, majd hozzátette, belátható időn belül lehet erre igény.

Ha nem találunk elég munkaerőt. Elsősorban a fizikai állományra gondolok, ez ott lesz komolyabb kérdés

- tette hozzá.

