Gulyás Gergely bejelentette: a kormánynak tervei vannak a napelemekkel, nagy változások jönnek

A mai napon, november 30-án 12:30-tól tartott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő Kormányinfót „Mit, miért tesz a kormány?” címmel. A kormány újabb napelemes pályázatokról döntött, de a kamatstopokat is meghosszabbították - számolt be róla a Pénzcentrum.

"Magyarország jövője a zöld energia" - mondta el a november 30-i kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter bejelentette, új betermelési programot indítanak magyar vállalkozások számára. Erre 2024. február 5-ig lehet pályázni majd. A cégeknek a vállalásukat 2026. április 30-ig kell majd teljesíteniük, ezért pedig rendszerhasználati-, és visszatáplálási-díj kedvezményeket kapnak majd egészen 2026-ig.

Gulyás Gergely beszélt a kamatstopokról is. A hitel és jegybanki kamatok korábbi drasztikus emelkedése miatt fenn fogják tartani a stopot. Április1-ig a kamatstop meghosszabbítása a kis- és közép vállalkozások számára, míg a lakosságok esetében július 1-ig. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Diákhitelek kamattámogatását is meghosszabbítják 2024. július 1-ig.

A miniszter beszélt arról is, hogy Brüsszellel két fontos ügyben is vitája van a magyar kormánynak. Az egyik az EU-s költségvetés módosítása, a másik Ukrajna EU-s csatlakozása. Gulyás Gergely elmondta, jelenlegi formájában egyik ügyben sem tud a közös döntéshez hozzájárulni a magyar kormány.

A minimálbérre vonatkozóan elhangzott kérdés alapján kiderül, hogy van olyan juttatás, amely februártól érkezik. Bár a minimálbér decembertől emelkedik, nem minden, ehhez kötött juttatás emelkedik, van, ami csak január 1-től - fejtette ki a miniszter. Ezért vannak olyan kifizetések, amelyek február elsején jelennek meg.

Törökország még idén lehet, hogy ratifikálja a svéd-NATO csatlakozást. Arra a kérdésre, hogy Magyarország is meglépi-e idén vagy utolsók leszünk-e. Gulyás Gergely erre azt nyilatkozta, hogy ez az országgyűlés döntésköre.

Kórházak által felhalmozott adóságokkal kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy a kormány fogja kifizetni. A tankerületek adósságával kapcsolatban elmondta, hogy először fel kell mérni a kialakult helyzet okát és az alapján döntenek.

Címlapkép: Getty Images