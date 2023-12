Mibe temették idén a pénzüket a magyarok? Ezeket a hibákat ne kövesd el 2024-ben!

Az év vége közeledtével visszatekintve már mérleget lehet vonni arról, miben volt érdemes tartani a megtakarított pénzt 2023-ban. A számvetések leggyakrabban azzal foglalkoznak, milyen befektetés érte meg a legjobban idén, és mi várható jövőre. A Pénzcentrum most arról kérdezte a szakértőket, hogy milyen befektetések bizonyultak a legrosszabbnak 2023-ban, milyen fordulatokat hozott az idei év a rossz befektetések terén. Mutatjuk azt is, milyen befektetéseket, megtakarítási formákat lesz érdemes elkerülni 2024-ben.

Az nem újdonság, hogy a bankszámlán, készpénzben tartott spórolt pénz igen rossz döntés: 17-18 százalékos infláció mellett pedig egyenesen őrültség. A pénznek mindenképpen legalább egy olyan helyet érdemes keresni, ahol nem veszít az értékéből, de természetesen a legjobb, ha szép hozamot is hoz. Az egyik leggyakoribb hiba, amit el lehet követni, hogy rutinból olyan helyre tesszük a pénzt, vagy olyan eszközben hagyjuk a megtakarítást, ami korábban jó hozamot is biztosított, de ma már nem számít kedvezőnek. A világ, gazdasági környezet rengeteg változott 2022-ben és 2023-ban, nem érdemes tehát megszokásból dönteni. A 2024-es év pedig újabb fordulatok hozhat a befektetések terén.

A 2023-as legrosszabb befektetései

Bence Balázs a Portfolio Trader kereskedési vezetője és szakoktatója szerint talán az ingatlant birtokló, bérbeadó cégek szerepeltek a legrosszabban 2023-ban, különösen az amerikai irodaházas vállalatok. A magasabb kamatszintek, a növekvő irodaházkihasználatlanság hatására csökkent az értékük az ilyen ingatlanoknak. Az ingatlanoscégek előszeretettel támaszkodnak hitelfelvételre a terjeszkedés során, ám most a lejáró hiteleiket csak sokkal rosszabb kondíciók mellett tudják újra finanszírozni - mondta el lapunk kérdésére a szakértő.

Azt nem tudom, hogy a legrosszabbak voltak-e, de minden bizonnyal sereghajtók között voltak a megújulóenergia-, zöldenergia-részvények, illetve az ezeket követő indexek 2023-ban. Utóbbi jó példa a WilderHill Clean Energy Index gyenge teljesítménye

- mondta el Tuli Péter a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője lapunknak. A szakértő hozzátette, hogy különösen akkor volt ez rossz befektetés, ha ilyen jellegű részvényalapokba tettük a forint alapú befektetésünket: akkor a forint erősödése tovább rontotta az EUR és USD-ben jegyzett megtakarítások értékét.

A Concorde csoport szakértői szerint a 2023-as év legrosszabb befektetései a Nasdaq (technológiai részvények) short, BUX short, kínai részvények long, USA hosszú kötvények long, olaj long, amerikai bankrészvények és megújuló energia papírok long voltak.

Az idei évben sok olyan változás történt, amely miatt olyan befektetések, melyek korábban megbízhatóan jó hozamot biztosítottak, 2023-ban már ez nem volt igaz. (Gondoljunk csak a magyarok kedvelt befektetésére, az ingatlanra: idén hosszú, gyümölcsöző időszakot követően a lakáspiac befagyott, a négyzetméterárak helyenként még csökkentek is.) Bőven voltak olyan korábban jó befektetésnek számító eszközök, melyeknek a hozamában idén csalódnia kellett a megtakarítóknak.

Tuli Péter ugyancsak a megújulóenergia-, és zöldenergia-részvényeket említett, mivel ezen szektorok előtte óriási emelkedésen - mely szinte buboréknak nevezhető - voltak túl, legyen szó nap- vagy szélenergiáról. Ezek a részvények 2023-ban már nem váltották be a korábbi évek alapján hozzájuk fűzött reményeket.

A Concorde szakértői szerint az ingatlanok, elsősorban a lakáscélú befektetések voltak korábban jónak számító, 2023-ban azonban rosszul teljesítő befektetései - kivéve az ingatlanalapok, melyek a magas kamatok miatt a likvid forintos eszközökön keresni tudtak.

Bence Balázs szerint, ha megbízható alatt a kockázatmentes befektetéseket értjük, akkor mindenképpen az állampapír volt 2023-ban az, amelyben csalódhattak a befektetők: idén a PMÁK volt a sláger, 14,75% kamattal, miközben az átlagos infláció 18% körül lesz, tehát jónak tűnhetett, de annyira mégsem volt jó befektetés. A szakértő hozzátette, hogy eddig a forint megbízhatóan évről évre gyengült, idén végre erősödött, ami alapvetően jó hír, de változást is a befektétesek terén.

"Rossz" befektetéssel jó hozam 2023-ban?

Arra is kíváncsiak voltunk, milyen olyan befektetési lehetőségek hoztak idén jó hozamot, melyekre a korábban években ez nem volt jellemző, mondhatni rossz befektetésként voltak számontartva. A Concorde szakértői szerint a 2023-as év még úgy indult, hogy az inflációkövető papírokat és alapvetően a fix kamatozású kötvényeket nehéz lesz megverni. Ehhez képest a részvényekkel, részvényalapokkal is lehetett magas hozamot elérni (pl. BUX index vagy technológiai papírok), de voltak olyan abszolút hozamú alapok is, melyek 20 százalék feletti idei teljesítménnyel büszkélkedhetnek. Részvények közül kiemelték a Magyar Telekomot, mint az idei évben a legjobban teljesítő BUX komponenst.

Bence Balázs szerint 2022-ben a technológiai cégek részvényeit adták a befektetők, ütötték, verték őket. 2023-ban azonban hála a mesterséges intelligencia láznak, ezek a vállalatok lettek újra az első számú liblingek. A Meta, az Amazon, a Google, a Microsoft, a Tesla, az Nvidia fergeteges emelkedést tudhatnak maguk mögött a szakértő szerint.

Vagy ott van a magyar tőzsdén az OTP, ami különadók, kamatstop ellenére majdnem duplázott 2023-ban. Ebben a sikerben szerepe van annak, hogy az árbevétel egyre jelentősebb része már a külföldi leányválalatoktól származik, valamint az ügyfélpénzeket szuper magas kamat mellett tudták kamatoztatni. Mármint maguknak, nem az ügyfeleknek

- mondta el a Portfolio Trader kereskedési vezetője.

Tuli Péter a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője szerint pedig 2022 végén, 2023 elején nem sokan preferálták és tettek volna sok pénzt a régió (Kelet-Közép-Európa) tőzsdéire. Mégis a lengyel, magyar és tágabban vett CEE-régió részvényei, részvényalapjai voltak az idei év sztárjai.

Mit hozhat 2024?

Annak kapcsán, hogy melyek lehetnek a legrosszabb befektetések 2024-ben Bence Balázs ugyancsak a magasan árazott USA techrészvényeket említette: ezek közül több tarthat egy kis pihenőt 2024-ben. Hozzátette, hogy ugyanakkor a tőzsdei piacok egészét tekintve az elnökválasztás éve általában jó szokott lenni.

Tuli Péter ugyancsak úgy véli, hogy a megemelkedett kamatok és lassuló világpiaci emelkedés mellett, törékeny a tőzsdei árazás, ilyen fejlett piaci kamatok mellett, továbbra sem érdemes a mánia- és ciklikus növekedési részvényeket (pl. az USA-ban) preferálni.

A Concorde szakértői pedig a rövid magyar állampapírokat nem tartják vonzónak 2024-ben.

Már nem érdemes itt tartani a pénzt

Lapunk az után is érdeklődött, melyek lehetnek azok a befektetések, amelyek 2023-ban még jónak számítottak, 2024-ben azonban várhatóan már nem éri meg ott tartani a pénzt. A Concorde válasza szerint az inflációkövető állampapírokkal a következő másfél évben továbbra is magas, kétszámjegyű hozamokat lehet elérni, de az új sorozatú papírok megváltozott kondíciói és az értékesítési korlát miatt érdemes már más eszközöket a portfólióban tartani. Hasonló választ adott Bence Balázs is:

2023-ben PMÁK-ot venni jó buli volt, mert 2024-ben 1 évig kapsz majd közel 18%-os hozamot, miközben az infláció 6-7% lesz, vagyis szuper magas reál hozam lesz - amit évek óta nem ízlelhettek meg a magyar kisbefektetők. Viszont 2025-től ez a varázs megszűnik, 2024-ben az állampapírhozamok csökkenni fognak, pár százalékos reálhozam marad jó esetben. Tehát kevésbé lesz attraktív befektetés az állampapír

- mondta el lapunk kérdésére a szakértő.

Tuli Péter szerint egyértelműen a magas (és elsősorban rövid) kamatok által kedvezően teljesítő rövid kötvény, pénzpiaci kamatok voltak alacsony kockázati szint mellett a nyerő befektetések. Ahogy a hazai kamatok folyamatosan csökkennek érdemes lehet ezen pénzeket jövőre inkább egy vegyes alapba, abszolút hozamú alapba áttenni.

A Közép-Kelet Európa, azon belül is Lengyelország jó teljesítménye jövőre is kitarthat, ezért például a HOLD Részvény Alap jó teljesítményére számítunk. A forint is sokat erősödött, ezért devizában is érdemes lehet ugyanezen alapokat tartani 2024-ben

- mondta el a szakértő.

Címlapkép: Getty Images

