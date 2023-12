Nagy előrelépést tett a vidéki egyetem: erről állapodtak meg új partnerükkel

Az eddig is meglévő partnerséget új szintre emelve együttműködési megállapodást kötött a győri Széchenyi István Egyetem és a Management Partners Holding Zrt. Ennek középpontjában a képzésekben és szakmai gyakorlatokban való részvétel, valamint a kutatás-fejlesztés áll.

A Széchenyi István Egyetem számára kiemelkedően fontos, hogy együttműködjön a gazdasági szféra szereplőivel. Az intézmény ennek jegyében kötött megállapodást a Management Partners Holding Zrt.-vel (MPH Zrt.), amely főképp alumínium nyílászárórendszerek, térhatároló szerkezetek gyártásával, beépítésével, illetve kapcsolódó építőipari projektek támogatásával foglalkozik. A vállalat emellett egyben egy üzletviteli és IT-szolgáltatásokkal, az energetikához és a környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó projektek menedzselésével foglalkozó cégcsoport tagja is. A dokumentumot az egyetem részéről dr. Filep Bálint elnök, dr. Kovács Zsolt általános és oktatási elnökhelyettes és dr. Horváth Balázs, az Építész-, Építő és Közlekedésmérnöki Kar dékánja, míg az MPH Zrt. képviseletében Hegyi Dávid kereskedelmi vezető írta alá az intézmény győri kampuszán.

A partnerség részeként az egyetem többek között elfogadja gyakorlati helyként a cég telephelyeit, szakdolgozatokhoz és TDK-dolgozatokhoz témajavaslatokat fogad be, témavezetői és bírálati felkéréseket, szakkonzultációs lehetőséget biztosít, és lehetőséget ad a társaság szakembereinek, hogy előadóként szakmai előadásokat tartsanak egyes kurzusokban, kari szakmai napokon és a Winkler Gábor Építő- és Építészmérnöki Szakkollégiumban. Az MPH Zrt. pedig gyakorlati tudásával támogatja az egyetemi oktatást, feladatok összeállításával fejleszti a hallgatók kompetenciáját. A két fél közösen tervez részt venni kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben.

A megállapodással olyan jelentős cég kapcsolódik be oktatási tevékenységünkbe, amely gyakorlati ismereteivel és tapasztalataival hozzájárul hallgatóink naprakész szaktudásához és későbbi sikereihez. Az együttműködés lehetőséget biztosít arra is, hogy az MPH Zrt. jóvoltából tehetséges hallgatóink ösztöndíj-támogatásban részesüljenek, és szakmai gyakorlati helyet kaphassanak a sikeres magyar tulajdonú vállalatnál

– hangsúlyozta dr. Szép János, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese.

Az építész- és építőmérnök-képzésben kiemelt szempont, hogy becsatornázzuk a gyakorlati tudást az oktatásba, és együttműködjünk azokkal a vállalatokkal, melyek folyamatosan jelen vannak az építőiparban. A partnerség azért is fontos számunkra, mert az MPH Zrt. olyan nyílászáró és függönyfal szerkezetek tervezésével, gyártásával és beépítésével foglalkozik, amelyek gyakori elemei a tervezésnek, ezért szeretnénk hallgatóinkkal még jobban megismertetni ezt a piaci szegmenst

– húzta alá dr. Bach Péter, az Épülettervezési Tanszék vezetője.

Az MPH Zrt. folyamatosan keresi az újítás lehetőségét, innovatív szemléletmódot képvisel. Ehhez azonban elengedhetetlen a kutatás-fejlesztési lehetőségek kiaknázása, például egy, a technológiai fejlődést fókuszba helyező egyetemmel. Emellett az építésgazdaság területén végzett tevékenységünk szélesítéséhez, a munkaerőpiaci kínálat mielőbbi megismerése és a potenciális munkavállalókkal való kapcsolatfelvétel érdekében kerestünk partnerségi lehetőségeket a Széchenyi István Egyetemmel. Ez a kapcsolat minden érintett számára nyertes szituációt teremt, hiszen mi piaci szemlélettel, gyakorlatorientált képzéssel erősítjük az intézményt, amely pedig tudásbázisával, kutatási infrastruktúrájával, magas minőségű laboratóriumaival tudja segíteni az MPH Zrt.-t céljai elérésében. A közös munkának a hallgatók is nyertesei, mert így még tovább bővült azon vállalkozások köre, amelyekkel már egyetemi éveik alatt kapcsolatba kerülhetnek, ahol gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, és ahol akár a diplomaszerzést követően el is helyezkedhetnek. Az együttműködést fokozatosan, lépésről lépésre kívánjuk bővíteni, amely később akár nemcsak a mérnöki területeket, hanem más tudományágakat is érinthet. A kooperáció újabb szintjeként, további ipari partnerek bevonásával egy évente ismétlődő, gyakorlatorientált projekt kialakítását építjük fel a szakkollégiumi hallgatók számára

– nyilatkozta Hegyi Sándor, az MPH Zrt. vezérigazgatója.

Címlapkép: Getty Images

