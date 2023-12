Nordmann fenyő, ezüstfenyő, lucfenyő: ilyen karácsonyfatalp kell az egyes karácsonyfákhoz

Karácsony közeledtével egyre többen keresik fel a fenyőárusokat, azért, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb karácsonyfát. Ahhoz viszont, hogy kellően megfelelően jó legyen az összhatás, rendkívül fontos szerepe van annak, milyen a karácsonyfatalp is. A talpra nagy szükség van, hiszen ennek köszönhetően nem dől el a fenyő, és törik össze a rajta lévő összes dísz.

Manapság nem csupán a karácsonyfatalp megbízhatósága, de a külleme is egyre fontosabb. A technikai vívmányok korában szerencsére már rengeteg féle karácsonyfatalp található a piacon. Sokan ragaszkodnak az évek óta jól bevált, megszokott fenyőhöz, ám ha idén másfélére vágysz, akkor azt is érdemes megfontolnod, hogy fádat milyen típusú karácsonyfatalpba állítod. Fenyőfa vásárlásakor nemcsak a lakás belmagasságát, a teret és az anyagi lehetőségeidet érdemes figyelembe venned, hanem azt is, hogy a fádat milyen típusú karácsonyfatalpba állítod.

A fenyőfaárusok közül sokan már talpat is árusítanak. A fa törzsét a helyszínen kérésre méretre is faragják. Ha már van karácsonyfatalpad, vidd magaddal a vásárláskor, így azonnal látni fogod, a tartód elbírja-e a kiválasztott örökzöldet. Az sem mellékes szempont, hogy már a helyszínen láthatod, talpad stabilan megtartja a fát, vagy épp azzal szembesülsz, hogy a kiválasztott fenyőhöz a tartó alkalmatlan.

Ha mégis úgy döntenél, hogy saját magad választod ki a talpat, érdemes előzetesen figyelembe venni azt, hogy milyen fenyőfát vásárolsz.

Ahány fenyő, annyi megoldás

A lucfenyő számára a legideálisabb a kisebb átmérővel rendelkező, ez a típus leginkább a lucfenyő számára ideális és mutatós megoldás. Hátránya viszont, ha a fa törzse szabálytalan, lehetetlen azt egyenessé faragni.

Az ezüstfenyő nem nő meg olyan magasra, mint a luc, törzse, ágai ugyanakkor vaskosabbak, ezért társánál súlyosabb fa. A szélesebb átmérőjű fémtalp megfelelő választás ehhez a fajtához, a legjobb megoldást mégis azok a műanyag talpak nyújtják, amelyekben csavarral állítható a lyuk szélessége.

A normand fenyő törzse is vastagabb és termetesebb lehet az ezüstfenyőnél, ezért könnyű műanyag talpba állítva szinte biztosan felborul. Kapható speciális nehezékkel ellátott karácsonyfatalp, amely szinte valamennyi nagyobb fenyőhöz kiválóan használható, mert biztonsággal tartja meg a fát.

Az árak teintetében is óriási a szórás

Manapság találni karácsonfatalpat 3 ezer forinttól egészen 35 ezer forintért is az egyes barkácsáruházakban. Bár már rengeteg féle talp van a piacon, még mindig találni hagyományos fém talpat is, ami nem is drága csupán csak 4800 ezer forint körül az egyik online kereskedő portálon. Egy másik webshopban víztartállyal rendelkező fenyőfatalpat is vehetünk potom 3 ezer forintért.

Az egyik legnagyobb barkácsáruház honlapján vannak drágább, termékek is. Az egyik ilyen az a karácsonyfatalp, ami nagy víztartály 2,5 literes térfogattal és jól látható vízszintjelzővel is fel van szerelve, igaz ezért már mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ennek az ára közel 14 ezer forint. A HelloVidék kíváncsi volt, arra hogy alakulnak idén a karácsonyfatalpak árai a legnépszerűbb áruházláncoknál. Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk az éppen aktuális talpak díjszabásait.*

OBI Karácsonyfatalp típus Ár OBI fenyőfatartó műanyag 30 cm átmérő 3 399 Ft OBI Basic 220 karácsonyfatartó 9 999 Ft OBI karácsonyfatartó kovácsoltvas 60 mm törzsátmérő 6 499 Ft

Praktiker Karácsonyfatalp típus Ár Pedálos karácsonyfatalp 9 299 Ft Kovácsoltvas S lábú karácsonyfatartó 3 639 Ft Fém talp kerekekkel karácsonyfához 7 999 Ft

Mömax Karácsonyfatalp típus Ár Karácsonyfatalp Antikolt 6 990 Ft Karácsonyfatalp Átm./ma.: Kb. 30/13cm 3 490 Ft Karácsonyfatalp Hope 6 990 Ft

A fentiek alapján is jól látszik, hogy nemsok különbség van az egyes áruházláncak árazásai között. Természetesen vannak igazán különleges kialakítású karácsonyfatalpak is, ilyen az a bronz talp is, ami küllemében igazi klasszkikus eleganciát kölcsönöz a fenyőfánknak, árban ráadásul nem is olyan drága 9990 forint. Itt kell ugyanakkor megjegyeznünk, hogy nem árt szemfülesnek lennünk az általunk körbejárt barkácsáruházak közül nem egy esetben tapasztaltunk bizonyos termékekből már készlethiányt.

*A fenti összegek a 2023.12.16-i árakat tükrözik.

Címlapkép: Getty Images