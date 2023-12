A magyarok közül sokan ebbe fektetik a pénzüket: de ezt az egy dolgot sokan elfelejtik

Bár az biztos, hogy az aranyat a múltban is és most is jellemzően értékesnek tartották, ez még korántsem jelenti azt, hogy mindig ugyanannyit ért volna, vagy esetleg folyamatosan emelkedett volna az értéke.

Ha megnézzük, hogyan alakult az arany árfolyama az utóbbi évtizedekben, akkor azt láthatjuk, hogy bár összességében emelkedett, időközben az akár jelentős esések sem voltak példa nélküliek - írja a Pénczentrum. Az elsődleges árbefolyásoló tényező lehet a kereslet-kínálat. De ezen kívül az emberek kormányba, gazdasági vezetésébe vetett bizalmának mértéke, a politikai hangulat és krízishelyzet bekövetkezése is hatással lehet az arany árfolyamára. Éppen ezért megfigyelhető, hogy válsághelyzetekben megemelkedhet az arany ára, mert az emberek bíznak az arany értékállóságában - árulta el az arany árfolyamával kapcsolatos kérdésre Paku Dénes és Besenyei Krisztián, a VIG Befektetési Alapkezelő szakértői. Válságos időkben – mint amilyennek a mostani is tekinthető -, valóban az a jellemző, hogy emelkedik az arany ára, hiszen arra hagyományosan menekülő eszközként tekintenek. De mi a helyzet akkor, ha nem csak a válságos időket vesszük számításba? Az arany világpiaci árát leginkább az EUR-USD árfolyam befolyásolja - ha a dollár gyengül, az arany emelkedik. A magas állampapírkamatok is negatívan hatnak az aranyra. Ugyanakkor az inflációnak ellenáll, a magas infláció elvileg az arany árfolyamának emelkedését okozza. - ezt már Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője és szakoktatója mondta a lapnak. Tehát az igaz, hogy az infláció ellen alapvetően védelmet nyújt a nemesfém, ugyanakkor kedvező gazdasági környezetben nem nyújtja azokat az előnyöket sem, melyeket más befektetési eszközök igen (például kamat, hozam, osztalék), sőt, ilyenkor még jellemzően csökken is az árfolyama, hiszen a viharfelhők elvonultával a befektetők is visszatérnek a talán kockázatosabb, ugyanakkor jövedelmezőbb termékekhez. Ha megnézzük, hogy a különböző befektetési eszközök (részvények, hosszú és rövid lejáratú kötvények, USD) hogyan teljesítettek a múltban, akkor bizony azt kell mondjuk, hogy nem az arany volt a legjövedelmezőbb befektetés.