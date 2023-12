Ez a hír minden magyart sokkolni fog: újra jöhet a 600 forint feletti üzemanyagár

2024 januárjától ismét meg kell szokni a 600 forint körüli üzemanyagárakat - közölte az InfoRádiónak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője. A drágulás oka alapvetően az, hogy egy EU-s szabály miatt januárban jövedékiadó-emelés lesz a hazai benzinre és a gázolajra. Előbbinél valamivel több mint 152, utóbbinál pedig csaknem 143 forint lesz literenként az adó mértéke.

Az emelkedő tendencia már az ünnepek között is folytatódott, mivel a Brent típusú olaj ára már most is 80 dollár fölött van hordónként. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője az InfoRádióban elmondta, péntektől is drágul mind a benzin, mind a gázolaj 6, illetve 8 forinttal literenként.

A jövedéki adót tekintve arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi árakban is megjelenik az emelés, ami nettó 30 forint, ezt a kiskereskedők ugyanis nem tudják lenyelni

- mutatott rá.

Fel kell tehát készülni arra, hogy újra 600 forint fölötti literárak jönnek, és csak ott lehet majd olcsóbban tankolni, ahol ehhez nincs szükség személyzet segítségére vagy alacsonyabb a rezsiköltség.

Fontos lesz még a 2024-es évi üzemanyagárak tekintetében az is, hogy a forint "hogyan mocorog a dollárhoz képest"

- tette hozzá a szakember.

