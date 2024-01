Te megléped? Ingyenmilliók üthetik a markodat, itt az új lakossági napelemes pályázat

Pénzcentrum 2024.01.04. 08:22 Megosztom

Az elmúlt egy év során rengeteg minden történt a lakossági napelemek háza táján. Csak az elmúlt pár hónapban végre tisztázódott a legtöbb minden a bruttó elszámolással kapcsolatban, valamint elindult az új lakossági napelem pályázat, a Napenergia Plusz Program. A Pénzcentrum most szakértők segítségével annak járt utána, hogy mi is történt a szektorban az elmúlt időszakban, mit várhatunk az idén, valamint mit is kell tudni pontosan az elmúlt hónapok változásairól.

Azolnoki Ádám, a MANAP Iparági Egyesület elnöke szerint a januárban nyíló tárolós pályázattal még az 5 Ft-os betáplálási árral is megéri majd napelemet+tárolót létesítenie a lakosságnak. Illetve azon lakossági felhasználóüknak, akik meg tudják oldani, hogy a megtermelt energiájuk jelentős részét elfogyasszák a házon belül, például kisebb napelemes rendszer létesítésével, és/vagy az elektromos otthoni eszközök "okosításával" (pl. akkor fogyasszon, amikor süt a nap) a bruttó elszámolás keretében is megérheti a napelemes rendszer, mert megtakarítani általában 70 Ft/kWh-t fog tudni az otthon termelt és fogyasztott árammal – fogalmazott, hozzátéve, hogy a pályázatot mindenképpen érdemes megpróbálni, ugyanis ennek segítségével 10 év körüli megtérülési idő várható. Azonban pályázat nélkül is megéri telepíteni Szolnoki Ádám szerint a rendszert. Pályázat nélkül is pl. magasnak számító 50-60%-os önfogyasztási aránnyal is elérhető 12-14 éves megtérülés tároló nélküli napelemes rendszer esetében – emelte ki, hozzátéve, hogy kapkodni pedig nem kell. Az elkövetkezendő időszakban ugyanis nem várhatóak nagyobb áremelések, ráadásul rengeteg az elérhető szakember is, így még a telepítésre se kell hosszú hónapokat várnunk. Sajnos az iparág annyira "ki van éheztetve", hogy bőven akad kapacitás, sok cég leépítésekre kényszerült, különösen igaz ez a magyar KKV-kra, így nincsenek hosszú várakozási idők. Fontos, hogy a legolcsóbb és a "leghangosabb" cégek mellett a beruházni tervezők vizsgáljanak meg más cégeket is, mert egy legalább 25 évre szóló beruházásnál a tapasztalat, a szakértelem és a megbízhatóság a legfontosabb – húzta alá. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható! Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!