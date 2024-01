Ki, mennyit keres a mezőgazdaságban? Itt vannak a számok!

Egyre nagyobb gondot okoz a megfelelő munkaerőhiány az agráriumban. További probléma, hogy jellemzően alacsonyabbak a jövedelemszintek, mint egyes másik nemzetgazdasági ágakban. Emellett az itteni munkavégzés általában keményebb fizikai tevékenység, ami kevésbé vonzó a munkavállalók számára.

Továbbra is óriási gondot okoz, hogy nincsen elég képzett szakember, az újabb gépek kezeléséhez pedig egyelőre nincs elegendő rutinja a mezőgazdászoknak, ugyanis ezekhez már nem elegendő az évtizedekkel ezelőtti gépészeti tudás - írja az Agrárszektor.

A KSH adataiból kiderült, hogy 2020 januárjában a mezőgazdaság, erdőgazdaság és halászat egységében a havi bruttó átlagkereset 294 680 forint volt. 2021-ben emelkedett ugyan, de nem sokkal, hiszen 305 542 forint volt. 2022-ben viszont már komolyabb emelkedés történt, mivel 348 903 forintra ugrott. 2023 szeptemberében pedig már 440 forint volt a bruttó átlagfizetés a mezőgazdaságban. Érdekesség, hogy tavaly szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 557 900, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 384 900 forint volt.

A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,1%-kal, míg a reálkereset - 2022 augusztusa óta először - 1,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.Jelenleg számos állás közül válogathatunk, ha a mezőgazdaságban szeretnénk dolgozni.

Hajdú-Bihar megyében állattenyésztőt keresnek havi bruttó 500 ezer forintért, Veszprém megyében - mint írják - szorgalmas pároknak tanyagazda munkát ajánlanak havi bruttó 700 ezer forintért, Komárom-Esztergom megyében pedig tojástermelő tojótelepre keresnek munkatársat havi bruttó 350 ezer forintért.

Fontos kiemelni, hogy a mezőgazdaságon belül is hatalmas lehet a szórás a fizetéseket tekintve. Az agrárgépészek például jelentősen magasabb fizetésért dolgoznak, amit jól mutat az is, hogy 2020-ban már a nettó 450 ezer forintot is elérte a havi fizetésük. Ahogyan a fent mutatott állásajánlatok mutatják, a szakmunkások ennek a töredékét keresik a mai napig. Az pedig hamarosan kiderülhet, hogy a garantált bérminimum és a minimálbér emelése milyen hatással lesz az agráriumban dolgozók fizetésére.

Címlapkép: Getty Images