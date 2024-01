Nincs elektromos autógyár akkugyár nélkül: kiderült, mit tervez a szegedi BYD

Elektromosautó-gyár nem létezhet akkumulátorgyár nélkül, ezt mindenki tudja. A szállítási költségek, a földrajzi távolság és a logisztikai nehézségek miatt a gyártó, a BYD valószínűsíthetően nem azzal a megoldással kíván élni, hogy a Magyarországon készülő elektromos autóihoz Kínából szállítja az akkukat.

Egy német nyelvű honlap tényként közli, hogy a BYD nem kizárólag autógyárat, hanem akkumulátorgyárat is épít Dél-Magyarország egy meg nem nevezett településén – számolt be róla a Népszava. A portál szerint feltűnő, hogy a bejelentett autógyári beruházás kapcsán a TESLAMAG.de cikkében Szeged neve sem szerepel, csupán annyi, hogy az ország déli része a kínai autógyártó beruházási célterülete.

Nagy port kavart a BYD érkezése

Tavaly december 22-én jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Botka László szegedi polgármester, hogy Szeged közvetlen határában a kínai óriáscég, a BYD hamarosan autógyárat épít. A beruházás nagyságrendjét jelzi, hogy meg nem erősített, igaz nem is cáfolt információk szerint 5 milliárd eurós, közel 1900 milliárd forintos beruházás indul a Tisza-parti városban, ahol a termelés felfutásakor évi közel 200 ezer autó állítanak elő. A termelés a hírek szerint 2027-ben indul, a helyi autógyár működtetésére létrehozott céget a napokban jegyezték be – szokatlanul magas – 191 milliárd forintos alaptőkével.

A tavaly év végi sajtótájékoztatón Szijjártó Péter és Botka László egyaránt nyomatékkal szólt arról, hogy Szegeden nem lesz akkugyártás. A városvezető ennek kapcsán úgy fogalmazott: „a BYD a teljes gyártási folyamatot Szegeden valósítja meg, kivéve az akkumulátorgyártást és a vegyipari tevékenységet”. Nincs okunk kételkedni ezek igazságtartalmában, ám ezzel együtt nyitott kérdés, hogy létesül-e, és ha igen, hol a BYD-nek akkugyára Magyarországon.

Korábban szó sem volt akkugyárról

A szállítási költségek, a földrajzi távolság és a logisztikai nehézségek miatt az ázsiai gyártó bizonyára nem azzal a megoldással kíván élni, hogy a Magyarországon készülő elektromos autóihoz Kínából szállítja az akkukat. Ráadásul az e-autókhoz használt akku súlyos alkatrész, ami jelentősen befolyásolja a szállítási költségeket. Az e-autók piacán kialakult árverseny is egyre öldöklőbb.

Ennél is sokkal nyomosabb érv, hogy a BYD sokkal korábban gyártott akkukat, mint autókat, és azóta is maga látja el tárolóegységekkel gyárait. Így szóba sem jöhet, hogy a Debrecenben épülő CATL-ból, vagy más magyarországi akkuüzemből szállítanák az erőforrásokat Szegedre a BYD-nak. A debreceni és a szegedi gyárak kooperációjának lehetőségét gyengíti az is, hogy a két város közel kétszázharminc kilométerre található egymástól, és nincs közvetlen vasúti kapcsolat közöttük, ami a szállítási igények miatt kiemelt fontosságú volna.

Ezért nem szállíthat nekik a debreceni CATL

A BYD elektromos autói és a CATL akkumulátorai nem kompatibilisek, nem összeépíthetők egymással. Ennek értelmében, ha a BYD hatékonyan akar termelni, szüksége lehet egy magyarországi akkugyár építésére. Több, a témával foglalkozó cikk szerint jelenleg a BYD autókhoz használt akkumulátorai a legjobbak, ezért is értelmetlen volna azokat más gyártók által előállítottra cserélnie a Szegeden gyárat építő cégnek. Ha ez igaz, felmerül a kérdés, hol jelölhetik ki a BYD akkugyárának helyszínét: Szeged a helykeresésből a politikusok megnyilatkozásai alapján majdnem teljességgel kizárható – az előzmények ismeretében nem is kérnének belőle a szegediek.

Itt épülhet a BYD akkugyára?

Az akkugyár lehetséges helyszíneként felmerülhet Békéscsaba is – írja a portál. Ezt alátámaszthatja, hogy a városban az elmúlt félévben felröppentek ezzel kapcsolatos találgatások. A békési megyeszékhely alig több mint 90 kilométerre található Szegedtől, közvetlen vasútvonal köti össze a két várost, amelyen óránként egy vonatpár közlekedik, a pálya telítettnek nem mondható, amit alapvetően a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamos, a tram-train sem módosít.

A Szegedet Debrecennel összekötő 47-es utat a közeljövőben tervezik gyorsforgalmivá fejleszteni, és ennek éppen közepén található Békéscsaba, ahol a kanadai tulajdonban lévő gépipari gyártó, a Linamar hosszú évek óta jelen van, és folyamatosan bővíti itteni kapacitásait. Mindezek akár erősíthetik a békési megyeszékhely pozícióit, függetlenül attól, hogy a helybeliek mit szólnának egy újabb magyarországi akkugyár itteni létesítéséhez.

