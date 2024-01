Fogják a fejüket a borászok: nem elég az időjárás, még ez is megnehezíti a gazdák dolgát

Nincsenek könnyű helyzetben a hazai szőlőtermelők és borászatok, a változékony, gyakran szélsőségessé váló időjárás mellett évek óta számos nehézség sújtja az ágazatot, mint például az alacsony átvételi árak, az előállítási költségek növekedése és a csökkenő fogyasztás.

2023-ban mindezen problémák ellenére is optimisták maradtak a termelők, és - ha nem is a mennyiségeket illetően, de legalább a minőség kapcsán - elégedettségüket fejezték ki az évjárat boraival kapcsolatban. A költségeket illetően azonban inkább óvatosan fogalmaztak a borászok, hiszen az EPR és a DRS rendszer is komoly terheket ró a hazai borászatokra - írja az Agrárszektor.

Évek óta számos nehézség sújtja a hazai szőlő- és borágazatot, kezdve a szélsőséges és megjósolhatatlan időjárással és a növényvédelmi kihívásokkal, de ide tartoznak az alacsony átvételi árak, az előállítási költségek növekedése és a csökkenő fogyasztás is. És bár a 2022-es nagy, európai és hazai szinten is történelmi aszály után 2023-ban jobb időjárásban reménykedtek a magyar borászok, csak félig jöttek be a számításaik.

Tavaly volt elegendő csapadék, sőt, a nyár során annyi eső esett, hogy utána már a kórokozókkal és a terméskiesésekkel gyűlt meg a szőlősgazdák baja. Ennek ellenére a borászok az ősz elején még úgy látták, hogy kiváló minőségű borok születhetnek 2023-ban.

Visszaesés tapasztalható a forgalomban és a fogyasztásban

Bár az utóbbi 3-5 évben egyre inkább fellendülőben a magyar borok exportja, a hazai fogyasztásban jelentős visszaesés volt megfigyelhető ugyanezen időszakban. Mind a teljes hazai, mind az egy főre eső borfogyasztás mértékében csökkenés tapasztalható: míg 2010-ben országos szinten 234,5 millió liter bort fogyasztottak el a magyarok, ez az érték 2021-re 170,5 millió literre esett vissza. Az egy főre eső értékeknél hasonló a trend.

Az elmúlt időszakban sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott az egészségtudatos táplálkozás és életmód, a mérsékelt alkoholfogyasztás, valamint az olyan italok, amelyek kevesebb alkoholt tartalmaznak, vagy teljesen alkoholmentesek. Mindezek együttesen is hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar bor fogyasztási szokásaiban ilyen jellegű csökkenés következzen be.

Címlapkép: Getty Images

