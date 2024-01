Ilyen is rég történt a Balatonnal: a jelzőrendszer nem hazudik - veszélyben a nyári szezon?

Továbbra is eresztik a Balaton vízszintjét, amelynek mértékének intenzitását hétfőn még jobban megnövelték, mivel a túl magas vízszint nagy károkat okozhat. A zsilip december 27-e óta van nyitva Siófoknál, a Balaton vízszintje ugyanakkor nem csökkent érdemben azóta. A magyar tenger vízszintje decemberben összesen 20 centiméternyit emelkedett. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a HelloVidéknek elmondta, hogy a vízeresztés a hidrometeorológiai előrejelzések és az érkező csapadék mennyiségének függvényében történik.

A már hetek óta átlagosan százhuszonhat centiméteres vízszint a téli üzemi szintnél is magasabb, így a korábban elkezdett vízleeresztést tovább folytatják, sőt növelik a Sió-zsilipen keresztül. A Balaton úgynevezett téli üzemi vízszintjének maximuma száztíz centiméter. A Sió felső szakaszán továbbra is elsőfokú belvízvédelmi készültség van érvényben, ami befolyásolja a leereszthető víz mennyiségét. Ugyanakkor a vízhőmérséklet az elmúlt napokban Siófoknál már fagypont fölé emelkedett, a tavon kialakult vékony jégréteget olvasztja a napok óta tartó enyhe idő, ez is némileg növeli a vízszintet.

A Balaton vízszintjének csökkentését már decemberben megkezdték, de még mindig eléggé magas ahhoz, hogy tartós és viharos szélben kiöntésekhez, jégtorlódáskor a partvédő kövek hatástalanságához vezet. A Balatonból a Sió-csatorna irányába jelenleg vízeresztés zajlik az új siófoki vízleeresztő zsilipen keresztül.

Figyelembe véve a 2022-es rendkívül aszályos évet, valamint az éghajlatváltozásból adódó időjárási szélsőségeket, fontos cél a Balaton vízkészletének megóvása. Az elmúlt hónapok átlagosnál csapadékosabb időjárása ebből a szempontból kedvezőnek tekinthető.

- mondta lapunk megkeresésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A hatóság szerint a csapadékszegény, meleg nyári hónapokban a tóból naponta akár 1 cm víz is párologhat. Így különös jelentősége van, hogy a téli-tavaszi feltöltődési időszak megfelelően csapadékos legyen, ezzel a Balatonban többlet-vízkészlet keletkezzen, hogy egy esetlegesen bekövetkező aszály esetén ellensúlyozni lehessen a vízállás radikális szintre történő csökkenését.

A tómederben tározott vízmennyiség csökkentése (azaz az óvatos vízeresztés) az alacsonyabban fekvő déli parti települések védelme érdekében indokolt.

- jegyezték meg.

A 2023-as év végén fejeződött be az elmúlt évtizedek leghangsúlyosabb vízügyi beruházása a Balatonon, melynek eredményeként új alapokra került a tó vízkészlet-gazdálkodása. A „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében megújultak a Balaton vízszintszabályozó nagyműtárgyai, köztük a siófoki vízleeresztő és hajózsilip, valamint a balatonkiliti duzzasztómű.

A műszaki létesítmények a legkorszerűbb építészeti megoldásokat és üzemirányítási rendszert vonultatják fel, megteremtve a lehetőségét egy modern, az éghajlat változását szem előtt tartó, vízkészlet-gazdálkodásnak

- hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Fejlesztések, fejlesztések hátán

A 2023-as év végén fejeződött be az elmúlt évtizedek leghangsúlyosabb vízügyi beruházása a Balatonon, melynek eredményeként új alapokra került a tó vízkészlet-gazdálkodása. A „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében megújultak a Balaton vízszintszabályozó nagyműtárgyai, köztük a siófoki vízleeresztő és hajózsilip, valamint a balatonkiliti duzzasztómű.

A műszaki létesítmények a legkorszerűbb építészeti megoldásokat és üzemirányítási rendszert vonultatják fel, megteremtve a lehetőségét egy modern, az éghajlat változását szem előtt tartó, vízkészlet-gazdálkodásnak

- tették hozzá.

Az OVF fontosnak tartotta felhívni a figyelmet, hogy a vízeresztés már megváltozott, és már jóval kedvezőbbek feltételek, mint korábban.

Az újjáépült Sió-zsilip a régi létesítményhez képest sokkal nagyobb vízeresztő képességű, rugalmasabb és biztonságosabb vízszintszabályozást biztosít, vízeresztés esetén üzemeltetése a modern technikának köszönhetően jelentősen kiszámíthatóbb.

A Sió-csatornán (szintén a fenti beruházás keretében) történt rekonstrukciós munkák – meder-, töltés- és depóniarendezés, kotrási munkák és vízügyi műtárgyak felújítása – szintén hozzájárulnak a biztonságos vízeresztéshez, hiszen a beavatkozások által nőtt a Sió állékonysága és vízszállító képessége. Vízeresztés előtt a Sió medre ezért nem igényel beavatkozást.

Mint ahogy fogalmaztak, a jelenlegi vízeresztés már az új zsilipen keresztül történik korábbi tájékoztatása szerint „óvatos”, 15 köbméter/s-os vízeresztés zajlik a tónál december 27-e óta, a Dunán érkező árhullámok miatt eresztik lassan a vizet.

A Balaton és a térség vízgazdálkodása szempontjából is kiemelt jelentőségű beruházás fő eleme a siófoki nagyműtárgyak átépítése volt, de a projekt keretében sor került a Sió-csatorna rekonstrukciójára és vizes élőhely kialakítására is. A projekt megvalósításához az Európai Unió és Magyarország Kormánya mintegy 15,528 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A projekt súlyponti és egyben leglátványosabb elemei a több mint 70 éve épült siófoki nagyműtárgyak átépítése. A korszerű és nagyobb vízáteresztő képességű vízszintszabályzó műtárgy gyorsabb és hatékonyabb intézkedést tesz lehetővé az éghajlatváltozásból adódó, hirtelen vízkészlet növekedés szabályozására.

Első a biztonság

Az új hajózsilip biztonságosabb hajózási lehetőséget nyújt, mindemellett másodlagos vízleeresztő funkciót is ellát. A megújult nagyműtárgyak és a mai kornak megfelelő, modern irányítástechnikai rendszer együttesen lehetővé teszik a tó klímaváltozással szembeni ellenállóképességének növelését.

A vízszintszabályozó műtárgy megnövekedett kapacitásához igazodóan megtörtént a Sió–csatorna rekonstrukciója is. Ezzel nőtt a térségben az árvízi biztonság, valamint természetes hullámtér jött létre.

Funkciójukon túl a siófoki nagyműtárgyak megjelenése és környezete is rendhagyó formát öltött. Siófok belterületén, tájképileg meghatározó helyen, a Balaton és a Sió-csatorna találkozásánál üzemviteli épület épült, ahonnan a vízszintszabályozó műtárgy mozgatóberendezéseinek irányítása történik. A szakmai megbeszélések lebonyolítását egy üvegezett tárgyaló szolgálja. A létesítmény külső födémje a jövőben kilátóként is funkcionál.

A Sió-csatorna mentén, Pincehely és Ozora térségében három tórendszerből álló vizes élőhely kialakítására került sor.

Címlapkép: Getty Images