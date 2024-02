Itt a bejelentés, terjeszkedne a sóskúti akkugyár: több új magyar helyszínt is terveznek

Egész hálózatot hoznának létre amiatt, hogy a koreai-kínai gyártók akkumulátorhulladékát helyben hasznosítsák. Sóskútnak és környékének a lakossága aggódik, nem ok nélkül, hiszen a szakértő szerint a feldolgozás ugyanúgy jelentősen terheli a környezetet, mint a gyártás - írta a 24.hu.

Ahogy korábban a HelloVidék is megírta, Alsózsolcán 10 milliárd forintból tervezett a szlovén Andrada Group egy akkumulátor-feldolgozót, ám a projekt megbukott a lakossági ellenálláson, a beruházás Sóskútra költöztetett változata pedig már 13 milliárd forintos befektetéssel számol. A hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Szlovéniában azzal, hogy ez lesz minden idők legnagyobb szlovén beruházása Magyarországon, egyúttal az is kiderült, hogy a magyar állam a nagyvonalúan támogatott akkumulátoripari beruházásokhoz képest is nagyobb volumenben – a beruházás összértékének csaknem felével –, 4,7 milliárd forinttal támogatja a projektet - írta a 24.hu.

A lakossági ellenállás egyébként kevésbé heves Sóskúton, mint Borosodban volt, ezt kedden este a lakossági tájékoztatón megtapasztalhatta mind König Ferenc polgármester, mind a szlovén befektetők képviselője.

Az esemény botrányba fulladt, a polgármester lehazaárulózásán kívül lényegében más nem történt, mivel König és az Andrada képviselője sem kívánt a feldühödött tömeg előtt megszólalni. Így tehát a helyiek ezúttal sem jutottak konkrét információkhoz a leendő üzemről, jóllehet az Andrada honlapján február végi indulásról van szó

- számolt be róla a lap.

A helyiek mindenesetre kételkednek abban, hogy az akkumulátor-feldolgozáshoz elegendő lenne a cég által megszerzett egykori Orion-épület, ahogy abban is, hogy mindössze napi egy kamionnal növekedne meg a település forgalma.

A cég a 24.hu megkeresésére nem reagált,de közleményében csúcstechnológiáról és újrahasznosításról ír, továbbá arról, hogy két év alatt 160 új munkahelyet kíván létrehozni. Kezdetben csekély mennyiségű fémhulladékot dolgoznak majd fel, később térnek át a teljes akkumulátorok feldolgozására. Azt is elárulták,

hogy nem állnának meg a sóskúti üzemnél, további magyarországi és európai helyszínek következnek,

konkrétan Dél-Spanyolországot említik, mint ahol rövidesen üzemet hoznak létre. Az Andrada úgy véli, kiemelkedő szereplője lesz a zöldátalakulás folyamatának, az újrahasznosítás ugyanis a záró láncszeme a fenntartható, körforgásos autóiparnak. A magyarországi gyártókat a helyben történő újrahasznosításban kívánják segíteni – olvasható.

Valószínűsíthető, hogy Magyarországon a gyártáshoz igazodóan számos hulladék-feldolgozót is építenek majd, és ezeknek nagyjából ugyanarra lesz szükségük, mint az akkumulátorgyártóknak: olcsó munkaerőre, olcsó energiára és rengeteg vízre

– ecsetelte Győrffy Dóra, az akkumulátoripari kérdésekben szakértő közgazdász, egyetemi tanár egy napokban készült podcastban.

