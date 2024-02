A Dunakanyar több települése is tiltakozik: mindent megtesznek, hogy változzon az új ügyeleti ellátás

Hiába tiltakoztak sokan, február elsején Pest megyében is elindult az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koordinálása mellett az új ügyeleti rendszer. Az önkormányzatok által szervezett saját ügyeletek nem működhetnek tovább, de az érintettek különböző utakon igyekeznek veszteségeiket, sérelmeiket enyhíteni - írta meg a Népszava.

Ahogy a lap írja, több település, így például Szentendre és Budaörs polgármesterei miniszterekkel kezdtek levélváltásba, mások alternatív ügyeleti szolgáltatókkal próbálnak helyben valamiféle ellátási biztonságot kelteni. Példaként említik, hogy Tahitótfalu és a környező települések – Visegrád, Kisoroszi, Dunabogdány, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Surány, Leányfalu – aláírásokat gyűjtenek, hogy a Dunakanyarban megmaradjon tahi orvosi ügyelet.

Több településnek is az a legnagyobb probléma a kialakult helyzettel, hogy a gyermekügyeleti ellátásért a Duna túlpartjára, Vácra kellene eljutniuk a beteg kicsikkel. Eddig a csecsemőket kivéve, a 10 év alatti gyerekeket is helyben ellátták Tahitótfaluban, ha pedig nagy volt baj, akkor mentőt hívott az ügyeletes orvos. Tény, hogy a Dunakanyar több településéről sem egyszerű eljutni Vácra. Éjszaka például előbb be kell jutni Budapestre és onnan menni kifelé Vácra, ami meglehetősen körülményes, és gyakorlatilag felesleges is, hiszen a fővárosban már számos gyerekügyeleti pont érhető el.

Az esettel kapcsolatban az OMSZ azt válaszolta a lapnak, hogy:

Az új egységes, a mentőszolgálat rendszerével összekapcsolt alapellátási ügyeleti rendszer a gyermekek ellátása szempontjából is előrelépést jelent (hozzáférés, biztonság, színvonal). Míg eddig csak néhány helyen és időszakosan állt rendelkezésre ügyeleti ellátás a gyermekek számára, február 1-től a vármegye 18+3 pontján ellátást kapnak, illetve a 1830 révén orvosi szintű tanácsadás, a mentőszolgálati kapcsolódás alapján pedig a legmagasabb szintű prehospitális ellátás is biztosított lesz számukra. A 18 telephely vegyes ügyeletként fog működni, vagyis felnőtt és gyermek betegek fogadása, ellátása egyaránt biztosított ügyeleti időben. Az ügyeleten dolgozó orvosok, mentőtisztek, APN szakemberek megfelelő felkészültséggel rendelkeznek a gyermekellátás terén is. Fentieken túlmenően a megye 3 településén – Érden, Vácon és Cegléden – külön gyermekügyelet is rendelkezésre áll, illetve súlyos esetben az ügyeleti rendszerrel összekapcsolt mentőellátás révén akár gyermekrohamkocsit is riaszthatnak.

