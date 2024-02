Vége a találgatásnak: eldőlt, kell-e hazai akkugyár a szegedi BYD-nek

Dél-Magyarország fellélegezhet: nem kell akkugyárnak épülnie a BYD szegedi autógyára miatt. A felrebbenő pletykákkal ellentétben tehát mégsem Magyarországon gyártják, hanem Kínából hozzák a BYD hamarosan épülő szegedi üzemébe az akkumulátorokat.

Arra a kérdésre, hogy a világ vezető elektro¬mos¬autó-¬gyár¬tója miért nem egy Szegedhez közeli városban gyártja az akkukat is, a válasz elég egyszerű: a felhasznált grafitot nagy tömegben mindenképpen ide kellene hozni Kínából, és alig van költségkülönbség aközött, hogy az alapanyagot vagy a részegységeket szállítják oda. Az sem elhanyagolható, hogy így nem kell felépíteni több száz millió euróból egy új gyárat – tudta meg a beruházásokról a Népszava.

A korábbi találgatások nem nélkülözték az észszerűséget: szóba került Békés megyéből Békéscsaba, Csongrád-Csanád vármegyéből Kistelek, de felmerült Orosháza, sőt Hódmezővásárhely neve is, de a legtöbb érv Békéscsaba mellett szólt.

A találgatások külföldi helyszíneket is érintettek, több forrásunk is úgy vélte, nem kizárható, hogy Szerbia vagy éppen Románia a lehetséges akkugyári célpont. A román helyszín mellett szólhatott volna, hogy EU-tagországról van szó, Szerbia mellett pedig, hogy ott lítiumlelőhelyek is találhatók, valamint az is, hogy nemrégen indult újra a vasúti személyforgalom Szabadka és Szeged között, ami biztosíthatná a kötött pályás áruszállítást.

A találgatások mellett már a beruházás tavaly december végi hivatalos bejelentésekor is azt hangsúlyozta Botka László polgármester, hogy a Szegeden épülő BYD gyárban biztosan nem lesz akkugyártás. Minden valószínűség szerint tehát az érkező kínai autógyár miatt nem épül újabb akkumulátorgyár az országban, hanem utaztatják majd az alkatrészeket. Persze azt nem tudjuk, mit hozhat a jövő, történt ugyanis már olyan, hogy egy akkumulátor-összeszerelő üzemből akkumulátorgyártó üzem lett, ez nem szokatlan a gyakorlatban.

