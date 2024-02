Aggódhatnak a vidéki szülők, ez súlyos pénzekbe kerülhet: egyre nagyobb az óvodai helyhiány

Ugyan a statisztikák szerint országosan csökken az óvodai férőhelyek kihasználtsága, de nem egy olyan terület akad az országban, ahol 90-100 gyerek jut 100 óvodai férőhelyre - sőt, néhol 100-nál is több a szám- írta cikkében a Pénzcentrum.

Ezen a héten óvodai ügyekkel foglalkozott a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag: egy egyesületi fenntartású intézmény példájából kiindulva mutatta be azt, hogy a statisztikák olykor nincsenek összhangban a valós helyzettel. Egy szó szerint erdei ovi példáján illusztrálták a rendszer döccenőit: a térségben papíron még több óvodai férőhely is van, mint gyerek, ezért a minisztérium nem adja meg nekik a "rendes" óvodai státuszt - és az azzal járó állami normatívákat. Viszont egyre több helyi szülőnek van igénye a kirándulós óvodára, így egyesületi formában működnek, szülői hozzájárulásokból.

A Belügyminisztérium a Pénzcentrum kérdésére az ügyben azt közölte: adataik szerint Pilisszentivánon összesen két köznevelési intézmény lát el óvodai-nevelési alapfeladatot, ebből egy önkormányzati és egy magánfenntartásban van. Az Erdei ovi a pilisvörösvári járás illetékességi területéhez tartozik, ahol összesen 2129 gyermek jár óvodába, a férőhelyek száma pedig 2413.

A célunk az, hogy mindenképpen a többi óvodával egyenértékű óvoda lehessen, tehát óvodai státuszt tudjunk adni az ide járó gyerekeknek, és hogy nyilvánvalóan az állami támogatást is le tudjuk hívni és fel tudjuk használni. Két éve volt az első ilyen engedélykérelmünk, és azóta is folyamatosan és folyamatosan adjuk be a kérelmünket

- fogalmazott Csekő Judit, a Pilisi Erdei Nevelésért Egyesület óvodapedagógusa.

Mi a helyzet országosan?

Ha csak a statisztikákat nézzük, akkor országosan sem látszik, hogy akkora gond lenne az óvodai ellátással, már amennyire azt el tudjuk fogadni, hogy egy óvodapedagógusra átlagosan körülbelül 10 gyerek jut. A 21,6 fős átlagos csoportlétszám kevesebb ugyan, mint amennyit a törvény maximálisan megenged, viszont több az Európai Unió által javasoltnál.

Csakhogy az átlagot országosan számolták ki, de vannak olyan települések, ahol a csoportlétszám akár 30 fős is lehet, és akkor erre jön rá a pedagógushiány, ami azt a helyzetet idézi elő, hogy egy óvodapedagógusnak 10-nél is több gyerekre kell vigyáznia.

