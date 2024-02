Retteghetnek a magyar gazdák: idén sem lesz árcsökkenés ebben az ágazatban

2024-ben nem lesz csökkenés a magyar takarmányiparban - mondta el az Agrárszektornak Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója. A vállalat zöldmezős beruházással egy új takarmányüzemi gyártóbázist létesített tavaly, amiért elnyerte az Év agrárberuházása díjat az Agrárszektor 2023 Konferencián. Kulik Zoltán szerint az elmúlt hónapok a takarmánygyártás szempontjából kifejezetten csendesek voltak, és a következő fél év során sem várható nagyobb mozgás a piacon.

Csendes időszakra számít a takarmányágazatban a következő félévben során Kulik Zoltán, aki szerint már az elmúlt hónapok is ilyenek voltak. A Vitafort Zrt. vezérigazgatója már rég volt olyan helyzet az ágazatban, mint ez a mostani, vagyis hogy az állattartók az új betakarításig tudnak előre kalkulálni a költségekkel. Az év elején volt egy áremelés, ami főleg a logisztikát érintette, az üzemanyagok, az adók és a viteldíjak terén, de az alapanyagárak alapvetően nem változtak. A monokalcium-foszfát (MCP) terén a termeléssel van ugyan némi probléma a foszforárak miatt, illetve az aminosavaknál látható egy mesterségesen kreált hiány, de ez meg fog oldódni - mondta a szakember, hozzátéve, hogy a logisztika és a csomagolóanyag nélkül sztenderd árak vannak az ágazatban. A szemesterményeknél változatlanok az árak, a kukoricáé nőtt kicsit, de már megállt, a fehérjehordozók árában pedig nincs nagy különbség az elmúlt időszakhoz képest.

Jelenleg a takarmánygyártók olyan helyzetben vannak, hogy nem kell nézni az alapanyagárakat, a csomagolás és logisztika árváltozásaival kell számolniuk

- mondta Kulik Zoltán.

A Vitafort Zrt. vezérigazgatója beszélt a tüntetésekről is, elmondása szerint most azért tüntet mindenki, mert megnövekedetek az adminisztrációs terhek és a termelőknek sok bejelentési kötelezettségük van, illetve, bizonyos pontokban az állattenyésztés ellehetetlenülése miatt. Ezen kívül azonban általában nyugalmi és csendes időszakon vagyunk túl - tette hozzá a szakember.

A sertésnek jó az átvételi ára, a tejé már kevésbé

Az állati termékpályák kapcsán Kulik Zoltán elmodnta, hogy a sertésnél 70-80 forintos árcsökkenések voltak, de ez megállt elmúlt 2 hónapban, most 10 cent (30 forint) körüli növekedés van az átvételi árakban. A szakember szerint a 630 forint körüli árak jók, lehet velük dolgozni, és a sertésnek a következő félévben is jó lesz a pozíciója lesz, van rá igény és keresni is fogják. A tejnél már rosszabb a helyzet: a 165 forintos országos átvételi árral önköltség körül vannak a termelők, a spot ár pedig - forint gyengülése miatt - 180 forint körül van. Az ágazat szereplői azt hitték, hogy magasabbak lesznek az árak, de nem jöttek be a számításaik. A szakember szerint a baromfinál hasonló helyzet: nincsenek nagy mozgások az árakban, sőt, inkább folyamatos csökkenések vannak, de az alacsony szemes- és takarmányárak mellett most kordában tarthatók a takarmányozási költségek, és idén nem borzolják a kedélyeket az energiával kapcsolatos kérdések sem. Összességében tehát kiszámíthatóak árak és a költségek.

Folyamatosan zajlik az új gyártóegységek üzembe helyezése

A Vitafort Zrt.-nél tavaly adták át „A-Z ÜZEM 4.0” elnevezésű új gyártóbázist, amellyel a vállalkozás elnyerte az Év agrárberuházása díjat az Agrárszektor 2023 Konferencián. Ezzel kapcsolatba Kulik Zoltán elmondta, hogy egy izgalmas időszak volt ez a számukra, és igen büszkék a díjra, amit a beruházásért kaptak. Az új gyártóbázis beüzemelése folyamatosan zajlik, de még nem pörgött fel teljesen a gyártás, az csak május-júniusra várható. Ekko viszont 1400-1500 fajta végterméket fog gyártani az üzem, ami nemcsak Magyarországon, de egész Európában is egyedülálló lesz. Kulik Zoltán beszélt arról is, hogy ez egy nagyon átgondolt fejlesztés volt, amelyet 2 évig terveztek, és ugyanennyi idő alatt valósítottak meg. A szakember szerint ugyanakkor a következő 5-6-7 évre nem terveznek hasonló mértékű beruházást, inkább a kapacitások növelésében gondolkodnak, illetve az energiahatékonyság növelésében, új napelemek telepítésében. Kulik Zoltán azt is elmondta, hogy az új gyártóegység megnyitásával sem zárnak be minden régi üzemegységet, egy részük továbbra is termelni fog. A Vitafort további terveivel kapcsolatban a szakember elárulta, hogy intenzív piacépítésben vannak Európán kívül, Ázsia mellett az afrikai piacokat célozzák.

Most fog elindulni egy kenyai projekt, de Pakisztánban is sokat dolgozunk, és Moldávia is fontos

- mondta Kulik Zoltán.

Mi várható 2024-ben?

A jövőt illetően Kulik Zoltán elmondta, hogy 2024-ben nem lesz csökkenés a magyar takarmányiparban. A sertéslétszámnál végre egy állandó szint látható, nem az elmúlt 2-3 év 5-6%-os csökkenése, ugyanakkor a tejelő marháknál egy 2-3%-os csökkenés volt megfigyelhető az elmúlt időszakban. A szakember szerint sok partnerüknek van növénytermesztési ágazata is, ott viszont gondok vannak, különösen a csökkenő vetésterületek és alacsony árak. A Vitafort Zrt. vezérigazgatója szerint ugyanakkor nem lehet még tudni, hogy mi fogja kompenzálni a kiesett területeket.

Címlapkép: Getty Images