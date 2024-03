Újabb kultikus vendéglő zárt be a nyugati határszélen: volt Vindő, nincs Vindő

A vasvári Vindőből mi is nem egyszer rendeltünk menüt, mikor pár hónapig a Vas megyei kisvárosban dolgoztunk. Korrekt, viszonylag olcsó helynek számított Vasváron, hétköznap többféle menüvel és napi ajánlattal jelentkeztek, és helyben a kiszállítással sem volt gond. Mégis mi történt?

Hét elején Facebook érkezett a hír, miszerint Vasváron lezárult egy korszak, március 4-én végleg bezárt a kisváros kultikus vendéglője, a Vindő Étterem. A tulajdonosok több információt nem is osztottak meg az okokról, azonban a kommenetkből is kitűnik, népszerű, kedvelt helynek számított. Vasváron egy-két cég működik, innen is sokan szívesen rendeltek maguknak hétköznap az ebédet.

Sorra jelentenek csődöt a vidéki étteremek, lassan eltűnik a magyaros vendéglátás: mi történik itt? Szomorú tény, hogy országszerte naponta átlagban 6 vendéglátóhely zár be– és ez így megy már tavaly óta. Sokan attól félnek, hogy lassan a "vidéki csárdák", velük a hagyományos magyar vendéglátás is eltűnőben van. Először a pandémia, aztán az infláció és a gazdasági válság keserítette meg a szektor életét, mérhetetlenül sok tartalékot emésztett fel. Csoda, hogy egyáltalán ennyien túlélték – közölte a HelloVidékkel pár héttel ezelőtt Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. A cikk ITT olvasható.

Ahogy a kommentekből is kiderül, Vasváron sokan kedvelték a helyet. Menüben is korrekt, viszonylag olcsó, mindőségi ételeket kaptak. Ennek most vége...

Csak pár komment...

Sajnálkozunk a Vindő miatt!! Sajnos ez a városnak mondott falu több helyen vérzik!!

Csendesen megjegyzem!!

Egy szinvonalas,tele szív helyet vesztett most vasvár!

Ismét,újra,megint?

Hosszan tudnám sorolni a"" kárhozatra""

Ítéltetett kereskedelmi és vendéglátó,szolgáltató egységeket amik a dübörgő "városban"megszűntek!

Csemege,süti cuki,Vas bolt,post forg.iskola,es most a vindő!!

Biztos jó ez így,

Biztos segíti ez a köz érdekét?

Biztos jó az irány?

Biztos hogy új szemlélet,es változások kellenek????

Biztos!

De halkan mondom

Ne féljetek!

Semmi nem tart örökké!

Sajnálom a befektetett időtöket,anyagiakat stb!

DE EZ SEM RAJTATOK MÚLOTT!

Remélem értitek Balázs!

Köszönet nektek!!

Címlapkép: Getty Images