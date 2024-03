Óvatosak a gazdák a jövőt illetően: mutatjuk, mi vár a magyar takarmánytermesztőkre

Az elmúlt évek nehézségei - az infláció, az aszály és a miatta magasba szökő terményárak, valamint a szomszédban zajló háborúból kifolyólag megugró energiaárak - ellenére lassan talpra állni látszik a magyar takarmánygyártás - írja az Agrárszektor. Hozzáteszik, az alacsony alapanyagárak és az egyre csökkenő kamatok egyfajta stabil környezetet teremtettek, amelynek során a takarmánygyártók és az állattartók is tudnak előre kalkulálni a költségekkel. A szakemberek ugyanakkor arra számítanak, hogy az idei évben is lesznek kihívások az ágazatban, ezért inkább óvatosak a következő időszakra vonatkozó előrejelzéseket illetően.

2022-ben az 1,266 milliárd tonnáról 5,5 millió tonnával csökkent a világ takarmánygyártása, ami elég súlyosnak számít, hiszen például míg a Közel-Keleten 6-7 millió tonnával nőtt a takarmánygyártás, addig Európában óriási zuhanás történt. A kontinensen 5%-kal, mintegy 13 millió tonnával csökkent a takarmánygyártás potenciálja

- erről Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója számolt be még tavaly decemberben, a siófoki Portfolio Agrárszektor 2023 Konferencián.

A szakember beszélt arról is, hogy 2022-ben a történelmi aszályból kifolyólag összesen 2,3 millió tonna kukorica termett Magyarországon: ilyen kis mennyiségre soha nem volt példa azelőtt. Ennek az egyharmada toxinos is volt, ehhez hasonlót az ágazat szereplői több, mint tíz éve nem tapasztaltak. Kulik Zoltán szerint, ha nem jött volna be az ukrán kukorica, akkor a hazai állatállomány mintegy 20-30%-kal csökkent volna, nem lett volna ugyanis mivel etetni őket. És bár a növénytermesztőknek komoly gondot okozott az ukrán kukorica behozatala az országban, mivel úgy lenyomta a terményárakat, hogy azóta se tértek magukhoz, a takarmánygyártók és az állattenyésztők szempontjából ez szerencsések volt mondható. Hiszen korábban a magas árak miatt komoly dilemmát okozott a hazai állattartóknak, hogy mennyi takarmányt vásároljanak és azt milyen áron, milyen forrásból.

Milyen kihívásokra számítanak a szakemberek idén? Milyen változásokat hozhat az év a gazdák számára? További részletek az Agrárszektor teljes cikkében olvashatók, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images