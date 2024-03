Fontos dolog derült ki a húsvéti csokinyuszikról: az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Tesco is érintett

Világgazdaság 2024.03.26. 09:32 Megosztom

Már február közepén már kikerült néhány üzlet polcaira a csokinyúl, jelezvén, hogy korán jön a húsvét, de alapvetően nem kezdődött korábban a szezon az élelmiszerláncoknál - írta a VG. Csak most, néhány napja jelentek meg tömegesen az ünnepkörre jellemző élelmiszerek, a sonka, füstölt csülök, előre csomagolt kalács és persze az asztalokról elmaradhatatlan primőr zöldségek. A lap a csokinyuszi és kindertojások környékén is szétnézett, most hol és mennyiért kínálják az ajándéknak szánt édességeket.

Az már a Központi Statisztikai Hivatal adataiból is látszik, hogy az élelmiszer-értékesítés utolérte magát, és várhatóan márciusban a húsvéti ünnepek miatti bázishatáson felüli növekedés várható a piacon. Ugyanakkor az üzletekben tett látogatásunkkor szinte azonnal észrevehető volt, hogy a 15-20 évvel ezelőtti kereskedői kreativitásnak és választéknak ma nyoma sincs. A diszkontok például a karácsonyi kínálatra jellemzően húsvétkor sem tolják túl a kínálatbővítést. Ám nincsenek egyedül: annak idején a nagy alapterületű boltokban ilyen ünnepekkor ki sem lehetett kerülni az akciós szezonális termékeket, akkora volt a kínálat. Emiatt a statisztikusok adatai is rendre azt mutatták, hogy a piros betűs ünnepek hozta élelmiszer-kereskedelmi forgalomnövekedés hozzájárul a GDP növekedéséhez. Jelenleg egy kicsit fordítva van, akkor van keresletnövekedés az élelmiszerboltokban, ha növekszik a GDP - írta a VG. Egyébként az árak is erősek, a csokifiguráknál az a legfeltűnőbb, hogy a gyártói márkák termékeihez kilogrammonként 10 ezer forint alatt nagyon ritkán lehet hozzájutni. A márkás csokinyúl, csokitojás, egyéb csokifigura átlagára: Auchan – 10 ezer forint/kilogramm

Tesco – 10 ezer forint/kilogramm

Spar – 10 ezer forint/kilogramm A két diszkontban jellemzően a saját márkás termékek mennek: Lidl – 4–6 ezer forint/kilogramm

Aldi – 5–8 ezer forint/kilogramm Ugyanakkor a két diszkontban is vannak gyártói márkák, például a Ferrero termékei, ezek kilogrammonként egy ezressel olcsóbbak, mint a másik három boltban, ugyanakkor választékból is szerényebb a polcaikon a kínálat, ami magyarázza az erőteljes árvágást. (A nagyobb szortiment egyben magasabb költséget is jelent a bolt számára. Épp ezért nehézkes ma nagy alapterületű boltban széles kínálatot tartani, mert az magában hordozza a magasabb eladási árat.) Külön megér egy bejegyzést a Kinder Meglepetés (leánykori nevén Kinder Tojás): Auchan – 389 forint

Tesco – 375 forint

Spar – 375 forint

Aldi – 262 forint

Lidl – 262 forint Mindent összevetve - jegyezte meg az ármustra után a lap - érződik a kereskedelmi láncokon az óvatosság, így egy kissé visszafogottabbak ebben a szezonban, csakúgy, mint karácsonykor. Vélhetően ennek akkor lesz végre, ha az élelmiszer-fogyasztás tartósan növekedésnek indul. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!