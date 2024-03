Most érdemes piacra menni: sokan csak nézelődnek, így lecsúszhatnak az olcsó sonkáról

A napokban megnyílt salgótarjáni piac. A vásárlóknak még az árak emelkedése miatt sem kell bosszankodni, ugyanis a finomságokat a tavalyi árakon kínálják - írja a nool.hu.

Ahogy a portál írja, a szépen megterített húsvéti asztal sokaknak elképzelhetetlen a füstölt sonka nélkül. Ami mellé az újhagymát, a hónapos retket és a tormát is be lehet szerezni a felújított salgótarjáni piac standjainál. De természetesen a lényeg, a füstölt áru is beszerezhető az árusoktól.

Nagyon örülünk annak, hogy megnyitott a vásárcsarnok és újra itt lehetünk. Talán még kevesen hallották a hírt, ezért a forgalom átlagos. De bízunk abban, hogy a hét második felére többen keresik fel a piacot, itt leszünk még szombaton is

- mondta el a lapnak a Berényi-Nyilas Kft. képviselője.

Hozzátette, az árak nem emelkedtek tavaly óta,

négy-öt ezer forint között alakul a füstölt húsok kilónkénti ára. Napjainkban legtöbben a kisebb kötözött sonkát és a füstölt tarját keresik. A parasztsonka, ami nyolc-tíz kilós is lehet nem olyan kelendő, azt inkább a szlovák vásárlók keresik.

Egy másik kereskedő, Majori Zoltán lucfalvai kistermelő családjával közösen saját maga neveli a disznókat is, amit feldolgoznak. A húsvéti sonkát már ők is január közepétől készítik.

A tarját, a kötözött sonkát viszik a legtöbben, a nagyobb darabokat kevesen keresik, jobbára a két kilogramm körüli sonkákat vásárolják. A csülök is kelendő, azt főleg kocsonyába veszik, de azt ilyenkor, ha melegebb az idő, már nem nagyon készítenek. Az árakon nem emeltünk, nem is lehet, mert akkor nem viszik el a termékeket. 3500-4500 forint között kínáljuk a füstölt hús kilóját

- emelte ki.

Egy másik standnál Kovács János, a Beszterce Kft. ügyvezetője szintén hasonlókról számolt be. A termékek ára az előző évhez hasonlóan 4000-4500 forint körül alakul, de ez sem garantálja a jó forgalmat, ugyanis későn, csak az ünnep előtti napokban nyitott meg a piac, így kevés a vásárló.

A hagyományos módon előállított füstölt termékeket keresik elsősorban, a gyorspácolt készítményeket egyáltalán nem vásárolják, azt nem is tartunk. Ugyanez igaz a nagyobb parasztsonkákra is, egészben nem veszik meg, legfeljebb félbevágva, kisebb darabban keresik

– mondta Kovács János, aki bízik abban, hogy az ünnep előtti napokban fellendül a forgalom.

