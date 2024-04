Beüthet a katasztrófa: egyre nehezebb helyzetben a magyar gazdák

Bár a téli hónapok során még a túl sok eső és a földeken álló víz miatt lehetett aggódni, mostanra már inkább csapadékhiány és a talajok kiszáradása miatt nyugtalankodhatnak a termelők.

Az alföldi területeken már március közepe óta kritikus a szárazság a talajok felső rétegeiben. Ez pedig nemcsak a még hátralevő vetési munkálatokat, de a keléseket is negatívan befolyásolhatja.Mindenképpen említésre méltó az is, hogy a gazdák az elmúlt évek nehézségei után ott próbálnak faragni a költségeiken, ahol csak tudnak - írja az Agrárszektor.

A vetőmagokon jellemzően nem spórolnak, bár az is igaz, hogy igyekeznek az olcsóbb, akciósabb termékeket keresni. Az inputanyagok terén ugyanakkor akár egészen komoly megszorításokra is képesek lehetnek, egész beavatkozásokat is kihagyhatna. Ennek azonban a későbbi termés láthatja kárát.

Baranyában, a Papp és Papp Kft.-nél még nem kezdték el a kukorica és a szója tavaszi vetését, arra csak a jövő héten fog sor kerülni

- mondta el az Agrárszektornak Baranyi Attila, a vállalat ügyvezetője.

Arra a kérdésre, hogy idén mennyi inputanyagot fognak használni, a cég ügyvezetője azt felelte, megközelítőleg ugyanannyit, mint egy átlagos évben. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy idén változtatni fognak a kijuttatáson, és koncentráltan, a tő mellé fogják kijuttatni a szükséges inputanyagokat.

Az Enyingi Agrár Zrt.-nél már javában zajlanak a tavaszi vetések, a napraforgóval már végeztek, a kukoricát pedig elkezdték

- mondta a lapnak a vállalkozás növénytermesztési főágazatvezetője.

Rózsa Ádám elmondta, hogy a napraforgót 440 hektáron vetették idén, a kukoricát pedig 250 hektáron. A talajok állapotát illetően a szakember úgy nyilatkozott, hogy ki vannak száradva, és hogy gyakorlatilag aszály van. A Fejér megyei vállalkozás növénytermesztési főágazatvezetője emlékeztetett, hogy a tavaly őszi bőség ellenére már régóta nem esett elegendő csapadék.

