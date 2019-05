A tompa szerszám veszélyes: így élezd meg szakszerűen a láncfűrészt

Azok, akik rendszeresen dolgoznak láncfűrésszel, tudják, hogy akkor van jól élezve a lánc, ha az saját magát húzza be a fába. Ha a fűrészt nyomni kell, akkor a lánc életlen, túlterheli a gépet, extrém esetben égeti a fát, a láncot és a vezetőlemezt is. Főleg elektromos gépek esetében lényeges az előbbiekre figyelni. A motoros fűrész egyszerűen lefullad, ha túlterheljük, az elektromosnak viszont szélsőséges esetben leéghet a motorja is, derül ki a Stihl sajtóközleményéből.

Amennyiben rosszul vág a fűrész, kézi módszerrel élezzük meg a láncot. Ehhez a legegyszerűbb fűrészlánc élező a kézi reszelő kör keresztmetszettel, a fűrészfogaknak megfelelő átmérővel. Ideális a helyszíni, gyors élezésre, valamint az élek frissítésére.

Kézi élezésről lévén szó némi ügyességet, és persze gyakorlatot kíván, hogy az élezést mindig azonos szögben végezzük, a metszőszöget ne változtassuk. Kézi reszelésnél a reszelősablon használata biztosítja a helyes élezést, de minden egyes gyalufogon található jelzés mely mutatja a helyes élezési szöget.

– ismertetik a szakértők.

Így élezzük a fűrészláncot:

1. lépés: Rögzítsük a fűrészláncot!

Amenniyben kézzel élezzük, a fűrészlánc nyugodtan maradhat fent a láncfűrész vezetőlemezén. Rögzítsük a fékkel a láncot, hogy ne tudjon elmozdulni a láncvezetőn. Magát a láncfűrészt is érdemes az asztalon fixálni, hogy mind a két kezünk szabad legyen élezés közben.

2. lépés: Válasszuk ki a megfelelő átmérőjű körreszelőt!

Fontos a láncreszelő átmérőjének helyes megválasztása, valamint a szakértők szerint érdemes egy reszelősablont vásárolni, amivel nagyon gyorsan el lehet sajátítani a fűrészlánc élezést, ugyanis megkönnyíti a reszelő helyes pozícióban tartását. (A mellékelt táblázat segít a helyes körreszelő kiválasztásban.)

3. lépés: Reszeljük meg a gyalufog élét!

Álljunk úgy a láncfűrész mögé, mint amikor vágunk vele. A reszelőt csak kifelé, előre tolva és közben negyed fordulatot pörgetve reszeljük a gyalufogat, közben tartsuk be a szögeket. A reszelési szög betartása fontos dolog. Az egyik szög a vízszintes 30 fok, a másik a láncvezető lapjához képest 90 fok. Ebben az állásban csak kifelé élezzünk. Ha sablont használunk, azon megtaláljuk a segédvonalat, ami segít a megfelelő szögben tartásban. Visszafelé ne reszeljünk, csak előre egy irányban.

4. lépés: Reszeljük le a magassághatárolót!

A vágóél előtti kiemelkedés a vágószem magassághatárolója. Ezt reszeljük le egy laposreszelővel úgy, hogy a fűrészlánc vágószemén lévő vágóél legmagasabb pontja 0,6-0,7 mm közti értéken legyen alacsonyabb. Ha közel egy magasságban van vele, hiába éles a fűrészlánc, nem vág, ha nagyon nagy a különbség, fokozottan megterheli a fűrészlánc szegecseit valamint magát a fűrészt is.

Nem ördöngösség a kézi láncélezés, ha betartjuk a fűrészláncunkhoz írt élezési paramétereket és a fenti szakértői lépéseket, akkor tökéletesen vágó fűrészlánc lesz az eredmény. Minden harmadik kézi láncélezés után érdemes a láncot géppel hivatalos szakkereskedésben megéleztetni, mert az megadja azokat a szögeket, amelyeket utána a kézi élezésnél ismét lehet vezetőnek használni.