Nem várt látogatók: hatalmas károkat okoznak a vadak a balatoni településeken

Ahogy a portál írja, vaddisznók, rókák, sakál, őzek is rendszeresen megfordulnak a téli Balaton környékén. A legtöbb állat főként az élelem miatt merészkedik közelebb a lakókörnyezetekbe, viszont legtöbbször az az autópálya is behatárolja mozgásterüket. Balatonlellén például vaddisznók szakítottak föl több kerítést és az állatok és miután bejutottak feltúrtak mindent, hogy élelemhez jussanak.

Egyszer kellett elsütni a fegyvert, azóta nyugalom van. Az önkormányzatnak van egy szerződött hivatásos vadásza, aki lakott területen kívül kilőheti az állatokat. Idén egy esetben kellett intézkednie, pár hete. A vadak főleg a berkes részen, Balatonszemes felé, illetve Balatonboglár felé tűnnek fel. Találkoztunk már szarvassal és őzzel is, de a róka is gyakori vendég a településen. Az autópálya miatt tévednek be az állatok a városba, mivel nem tudnak szabadon mozogni

- mondta Kenéz István polgármester.

A teraszomról zavartam el a sakált. Ott lakmározott, rákiabáltam, de nem igazán jött zavarba. Nem egyedi a probléma, hiszen különféle intenzitással előfordulnak sakálok a településen. Akkor van baj, ha szezonban jönnek, mert sok mindent nem tudunk kezdeni velük. Nehéz kilövési engedélyt szerezni belterületre. A megoldás az lenne, ha kihelyeznénk csapdákat, de erre meg azt mondták a szakemberek, hogy nem lenne sok értelme. Ugyanis, ha visszaengedjük az állatokat a természetbe, előbb-utóbb visszajönnek. Nem kell csodálkozni azon, hogy megjelentek a sakálok, hiszen sokan kirakják az ételmaradékot, az állatok pedig jól tudják, hogy így könnyen juthatnak táplálékhoz

- mesélte Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere.

Címlapkép: Getty Images