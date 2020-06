Így űzd el a gyomokat vegyszerek nélkül: ezek a módszerek tényleg működnek

A talajtakaró növények sokoldalú problémamegoldók lehetnek a kertben: visszatartják a nedvességet, megakadályozzák az eróziót valamint a gyomnövények kialakulását és terjedését. Sőt, élőhelyet jelentenek a beporzóknak, például méheknek és pillangóknak. Míg a fű általában a legjobb módszer az üres terület kitöltésére, az alacsony termetű növények néha jobb választásnak bizonyulhatnak.

Annak érdekében, hogy a talajtakaró elvégezze a munkáját, van néhány szabály, amit érdemes követni, betartani. Elsőként vegyük figyelembe kertünk adottságait. Ha száraz a talaj, válasszunk szárazságtűrő típust, ha nedves, akkor olyat, ami kedveli az árnyékos és nyirkos helyeket. Egy kert, mérete is fontos, érdemes néhány apró növényt választani kiskert esetén, terebélyes, bokrosabb típusokat a tágas, nagy kerteknél. A napfény is lényeges a fejlődés során. Ha több mint 6 órát közvetlen napfényt kap a terület, válasszunk aszálytűrő, napfénykedvelő típusokat. Ha árnyékos vagy legfeljebb 3 órát éri napfény a területet, akkor ennek alapján keressünk árnyéktűrő típusokat.

Nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy milyen növényt választunk. Íme néhány típus, ami beválhat:

1. Mandzsu ciprusboróka

Lombozata nagyon szép, szinte csipkézettnek tűnő. Hajtásai 20-30 cm vastagságban takarják be a talajt, a földhöz érő részek legyökeresednek. Nagyon jó tűrőképességű, edzett növény, mely kiválóan alkalmas rézsűkre és kőedények beültetésére is.

2. Illatos ternye

A kertjeinkbe annál több hasznos rovart tudunk bevonzani, minél több illatos, színes virágot ültetünk. Az illatos ternye, vagy másik nevén a "mézvirág" a méhek egyik kedvenc növénye. A növény kifejezetten alkalmas rózsák alá ültetve, évelők és bokrok között is jól mutat, illetve hagymás növények között is kellemes látványt nyújt. Igénytelen növénynek számít, könnyen lehet vele bánni, nedves földben és napos területeken is jól érzi magát. Viszonylag jól bírja a szárazságot, ezért kerüljük a gyakori öntözést.

3. Kamilla

A kamilla szereti a napfényt, ezért nagyon meleg, napos kertekben kiváló talajtakaró lehet. Viszont rendszeres gondozást igényel, érdemes alakítani, metszeni, ha nem akarjuk, hogy elterjedjen el az egész udvarban. Mindemellett szuper bónusz, hogy a virágok frissen vagy szárítva felhasználhatók salátákban vagy teaként áztatva.

4. Gyapjas tisztesfű

Legtöbben "nyuszifül" néven ismerik és közkedvelt növénynek számít, hiszen leggyakrabban talajtakaróként, sziklakerti növényként ültetik. Alacsony gondozási igénye, jó a szárazságtűrő képessége és a tápanyagban szegény földben is képs megélni. Kedveli a jó vízelvezetésű közeget kedveli, ezzel szemben fényigénye magas, kedveli a sok napsütést, ajánlott a kert napsütötte részeire ültetni.

5. Kerti madárbirs

Ez a növény is sok parkban, kertben megtalálható. Ültethetjük talajtakaróként, de rézsűk és előkertek beültetésére is kiváló. Jól tolerálja a szárazságot, kedveli a a jó vízelvezetésű közeget. Gondozni nem nagyon kell, csak a beteg vagy Csak a beteg és elhalt ágakat érdemes lemetszeni, más extra gondoskodást nem igényel.

6. Cserjés pimpó

Igénytelen cserjének számít, hiszen minden környezetben képes túlélni. Napon és szűrt fényben is jól érzi magát, emellett szárazságtűrő növény. Előnyt jelent számára, ezzel együtt nekünk is, hogy a kártevők számára egyáltalán nem szimpatikus, így nem kell attól félnünk, hogy valami megtámadja majd őket a kertben.

7. Borostyán

Használhatjuk kerítések, épületek, fák, befuttatására, valamint talajtakaró növényként is jól teljesít. A borostyán a legtöbb talajtípusban megél, nincs különleges igénye. Kedveli a világos, félárnyékos helyeket, ahol nincs kitéve a tűző napnak. Vízigénye közepes, szárazabb, aszályos időszakokban, érdemes rendszeresen locsolni.

Talajtakarás másként

Érdemes a kertrendezésben is a profi kertészek technikáit ellesni, hogy a lehető legjobb módon gondozzuk növényeinket. Egy kis gondoskodás, odafigyelés hatására növényeink még szebben fejlődhetnek és akár termésben is bőségesebb adaggal láthatnak el minket. Talán a legegyszerűbb, de leghasznosabb kertgondozási módszer a mulcsozás. Amellett, hogy a legtöbb talajtakaró növény megakadályozza a kártevők és a gyomok elterjedését, van néhány növény, ami másfajta gondoskodást igényel. Épp ezért mulcsból sem mindegy, mit és mi alá terítünk. Hogyan válaszd ki, mi a legjobb a kertednek? Milyen extrém hozzávalókból készülhet talajtakaró? Erről korábban írtunk, itt pedig elolvashatod.

