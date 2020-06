Brutális pusztítás két hét alatt: milliós károkat okoztak a viharok országszerte

Vasárnap és hétfőn csaknem 700 esetben okozott anyagi kárt a szélsőséges időjárás, az esetek majdnem háromnegyede vasárnap történt. Ezúttal Budapestet és Debrecent sújtotta leginkább a szélsőséges, nyár eleji időjárás. Magyarország déli területein is jelentős pusztítást okozott a heves széllel, zivatarokkal, jégesővel és felhőszakadással járó időjárás. Eddig a bejelentett káresemények 41 százalékánál zárult le a szemle, ezen esetek hatvan százalékát már lezárta a biztosító és néhány napon belül megtörténik a kárkifizetés.

Az átlagos kárérték 55 ezer forint az Aegon Biztosító statisztikái szerint, a biztosító szerint összességében 85 millió forintot is meghaladja majd a hétvégi viharok okozta kár. Amennyiben a szélsőséges időjárás tovább folytatódik, ez az előrejelzés várhatóan emelkedni fog.

A kárügyek gyors kifizetése érdekében a biztosító minden szükséges technikai és emberi erőforrást biztosít. Az Aegon Biztosító felhívja a figyelmet arra is, hogy személyes ügyintézés nélkül, számos elektronikus csatornán is működik a kárügyintézés és akár a szemle is. Amennyiben a kár helyszíni szemléjére szükség van, azt akár az ügyfél mobiltelefonjának kamerája segítségével távolról is elvégzik a biztosító szakértői.

A frontátvonulásokat követő szélsőséges időjárási jelenségek közepette a kármegelőzés szempontjából kiemelten fontos az elővigyázatosság. az Aegon Biztosító azt ajánlja lakás- és gépjármű-biztosítással rendelkező ügyfeleinek, hogy:

vihar idején fokozott óvatossággal, lassan közlekedjenek, ha jelentősen csökken a látótávolság, inkább álljanak félre

gyalogos közlekedés során számítsanak a tetőkről esetleg lehulló tárgyakra

ne hagyják nyitva otthonaik ablakait

a kerti bútorokat, gyerekjátékokat zárják biztonságos helyre, vagy rögzítsék

a háziállatoknak biztosítsanak védett helyet

ne a fák alatt keressenek menedéket a szél és a csapadék elől

A viharkárokat célszerű azonnal bejelenteni, hogy a biztosító a lehető leggyorsabban meg tudja téríteni az időjárás okozta kárt.

Címlapkép: Getty Images

