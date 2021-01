Kiadták a figyelmeztetést: ezeken a területeken várható havas eső, havazás

Ahogy a portál írja, Nyugatra, a főváros környéki hegyekbe és az Északi-középhegységbe is megérkezett a tél, reggelre hótakaró fedte be a tájat. A soron következő mediterrán ciklon pénteken a Dunántúlra és a déli tájakra hozhat kisebb havazást, majd vasárnap délután délnyugatról újabb, de már jelentősebb havazás érkezik.

A valószínűségi előrejelzéseket figyelembe véve a legtöbb hó a délnyugati határ közelében hullhat, itt hétfő reggelre 5-6 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Eközben kiadták a figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az eső, szitálás mellett estig leginkább a Zempléni-hegységben fordulhat elő havas eső, havazás is. Itt 400-500 méter felett néhány cm megmaradó hó várható az esti órákig, majd éjszaka és csütörtök reggel már csak megszakításokkal várható gyengébb csapadék. Délutántól a délnyugatról északkelet felé áthelyeződő záporos csapadékgócokból esetlegesen egy-egy zivatar is kialakulhat. Este, éjszaka ugyanakkor az Észak-Dunántúlon, Dunántúli-középhegységben számíthatunk több helyen csapadékra, 1-2 cm hóval, míg a délebbi tájakon, Alföldön inkább rövidebb ideig tartó záporok kialakulása valószínű. Ezekből némi eséllyel gyengébb ónos csapadék is előfordulhat. Késő este, éjszaka a kevésbé felhős, szélcsendes tájakon foltokban sűrű köd kialakulhat.

Címlapkép: Getty Images