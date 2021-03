Íme, a kertészek filléres talajjavító trükkje: még mindig olcsóbb, ha magad dobod össze

A komposztálás fenntartható és ingyenes gyakorlat, amely együtt jár a hulladékmentes élettel és nagyban hozzájárul környezetünk védelméhez is. A komposztálás a szerves anyagok újrafeldolgozásának folyamata: nagy szervesanyag-tartalmú zöld- és biohulladék biológiai lebontással történő kezelése levegő jelenlétében (aerob folyamat) baktériumok segítségével.

Végtelen előnyökkel jár!

Persze nem csak a mezőgazdaságban, de a házi kertekben, kisebb ültetvényeken és az udvari veteményesben is. Ráadásul számos bolt és üzlet kínálatában megtalálhatjuk már a komposztáló tartályokat, így ezek beszerzése sem bonyolult feladat.

Viszont a komposztálás során is vannak szabályok, amiket érdemes betartani hiszen, ha ezeket mellőzzük, gyorsan kudarcba fulladhat a tevékenységünk - különösen, ha még csak most csináljuk először. A jó hír az, hogy nem olyan bonyolult lépésekről van szó. Éppen ezért, össze is gyűjtöttük őket. Lássuk, mire érdemes figyelni a szakemberek szerint.

Mit komposztálhatunk?

Nem lehet mindent csak úgy, ész nélkül beledobálni a komposztba. Az a legfontosabb, hogy meg legyen az egyensúly a „zöld” (nedves) és a „barna” (száraz) alapanyagok között. Mindkettőre szükség lesz, mert a zöld alapanyagok a nitrogénelemek, a barnák pedig a szénelemet alkotják.

Nitrogént tartalmazó zöld / nedves anyag például:

zöldség- és gyümölcshulladék

zöld levelek

levágott fű

kávézacc, teafű (tasakkal is)

zöld gyomok és bizonyos virágok

A szén-tartalmú barna / száraz anyagok példái a következők:

száraz levelek

kartonpapír

fahamu

elhervadt virágok (vágott és cserepes is, földlabdástól)

tojáshéj

faforgács vagy fűrészpor

aprított újság

növényevő állatok ürüléke (javasolt szénával vagy hasonlóval jól elkeverni, illetve vastagabb növényi réteg alá elhelyezni a szagok elkerülése miatt)

gallyak (nagyon fontosak, ugyanis ezekkel tudsz szellőzőrétegeket kialakítani)

A zöld / nedves és a barna / száraz alapanyagok aránya rendkívül fontos a megfelelő lebomlás szempontjából. Ha helyesen szeretnéd csinálni, akkor 50-50 százalékos arányt ajánlott tartani. Ettől úgy lehet eltérni, ha a zöld összetevőkből pakolsz egy kicsit többet: a 60-40 százalékos arány is működhet mindaddig, amíg a zöld van a többségben. Ha több a barna összetevő, akkor könnyen ráfázhatsz.

Ezek mellett számos érdekes dolog van még, amit a komposztba dobhatunk, erről itt írtunk korábban.

Mi az, amit tilos?

Ha megpróbáljuk a nem organikus élelmiszer-maradékokat újrahasznosítani, vagy vegyszerekkel kezelt alapanyagokat teszünk a komposztba, az sajnos igen rosszul sülhet el, hiszen a komposzt így kemikáliákat fog tartalmazni, amik csak mérgezik a talajt.

Az állati maradványok lényegében természetes anyagok, így logikusnak tűnhet, hogy jó komposzt-kiegészítők. Valójában viszont jóval hosszabb ideig tart a lebomlásuk, és az is tény, hogy a folyamat kellemetlen szagokkal jár, emellett legyeket, rágcsálókat és mindenféle nem kívánatos vendéget vonzhat. A tojáshéjjal ugyanakkor nincs gond: kalciumot tartalmaz, ami fontos szerepet játszik a gyökerek fejlődésében, így befolyásolja a termés minőségét is, valamint erősíti a növényi sejtfalat.

Mellőzzük a szintetikus anyagokat. Nagyon fontos ezért odafigyelnünk arra, hogy a gyümölcs- és zöldséghéjakon, papírzacskókon ne legyenek címkék, kötözőanyagok, ragasztó, gumiszalagok, ezek ugyanis biológiailag nem lebonthatóak. A műanyag, a gumi és a fém semmiképp nem lehet része a komposztnak.

Mire érdemes még figyelni?

Ha ügyesek vagyunk, egy hónap alatt elkészülhet a tökéletes keverék. Persze vannak trükkök, amikkel felgyorsíthatjuk a folyamatot. Ezek közül néhány apróság:

Ha megvannak az alapanyagok, érdemes a lehető legkisebb darabra vágni őket. Ez is gyorsítja a bomlás folyamatát.

Ne feledkezzünk arról sem, hogy nedvesen kell tartani a komposztálni kívánt anyagokat. Fontos viszont, hogy ne vizezzük agyon, mert az könnyen rohadáshoz és kellemetlen szagok megjelenéséhez vezethet.

Érdemes naponta mozgatni az anyagot, ez is segít a gyors lebomlásban.

Még mindig a legolcsóbb módszer a komposztálás

A talaj felturbózására több módszer is létezik, valaki mulcsot használ, valaki a trágyázásra esküsznek. Éppen ezért megnéztük azt is, milyen árban vannak most a talaj termékenységét fokozó termékek a nagyobb kertészeti áruházak online kínálatában.

termékek: áruházak: Praktiker OBI Oázis Kertészet mulcs 1490-2290 Ft 849-29990 Ft 1590-2590 Ft trágya félék 699- 9599 Ft 899-18900 Ft 1190 -5990 Ft

Azok, akik nem otthon készítik a mulcsot és a trágyázás folyamatával sem szívesen foglalkoznak, az áruházak polcain elérhetik a kész termékeket. Ez viszont sok esetben azzal jár, hogy mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a kerttulajdonosoknak. Az árak nagyon változónak bizonyulnak, de sok esetben az egyszerű gyepgondozáshoz használt termékek bizonyultak a legdrágábbnak.

Éppen ezért, érdemes fontolóra venni, hogy szánunk-e egy kis időt a tökéletes komposzt elkészítésére vagy sem, hiszen nem csak sokat spórolhatunk a folyamattal, de a ház körüli biohulladékot is felszámolhatjuk.

Címlapkép: Getty Images