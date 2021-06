Ezt rontja el a legtöbb hobbikertész: íme 6 tipp, hogy megvédd kerted a nyári hőségtől

Az Időkép előrejelzése szerint kedden felmelegedés veszi kezdetét, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, amit fátyol- és gomolyfelhők megzavarhatnak, kisebb záporok elvétve keleten alakulnak ki. Főként keleten még élénk lehet az északias szél. Szerdán is sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás, említésre méltó csapadék nem várható. Az északias szél keleten, északkeleten élénk lehet. A legmelegebb órákban 28-32 fokot mérhetünk.

Csütörtökön és pénteken pedig már túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Helyenként élénk lehet a szél. Kánikulában lesz részünk, sokfelé mérhetünk 30 fok feletti, helyenként 35 fok körüli maximumokat.

Ahogy az előrejelzés mutatja, van még pár napunk átrendezni a keret és felkészíteni az igazi nyári hőségre. Azok, akik már veteményeztek, örültek az elmúlt napokban hullott esőnek, hiszen ez jót tett a palántáknak, csemete növényeknek. A következő napokban viszont nem árt résen lenni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy továbbra is szépen fejlődjenek növényeink a házi kertben. Éppen ezért, a következő munkákat érdemes még a napokban elvégezni, ha nem akarjuk, hogy kárba menjen a veteményesbe fektetett munkánk.

Gyűjtsd az esővizet!

Egyre szárazabbak a napok, így egyre többször kell öntözni a veteményt, a virágokat és a pázsitot. Ahhoz, hogy ápolt és egészséges kertünk legyen, nem csak arra kell figyelnünk, hogy rendszeresen locsoljunk, hanem arra is, hogy mikor és mivel. Könnyen megugrik a forró napok után a vízfogyasztásunk, ha csapvizet kell használnunk. Pedig az elmúlt napok esős időjárását akár a hasznunkra is fordíthatjuk ilyenkor. Számos gazdaságban, de még kisebb hobbi kertekben is láthatunk már hatalmas tartályokat, dézsákat, hordókat, amiben összegyűjtik az esővizet. Ez nem csak azért fontos, mert az esővíznek számos jótékony hatása van, hanem azért is, mert az ilyen nehéz helyzetekben is biztosít elérhető és használható vízmennyiséget a termények, növények számára. Különösen fontos, hogy a vízgyűjtó eszközöket még az igazi forróság beköszönte előtt felállítsuk, hiszen minél több vizet gyűjtünk be a nyár beköszönte előtt, annál jobb. Hogyan érdemes esővízzel öntözni? Erről itt írtunk korábban.

Öntözőrendszert bekapcsolni!

Ha nagy az udvar, terebélyes a veteményes, és túl időigényes manuálisan megöntözni a növényeket, akkor érdmes elgondolkodni öntözőrendszerek kiépítésében. Nem kell rémülten a szántóföldek hatalmas öntözőkészülékeire gondolni, már számos kertben kisebb alternatívák is működni tudnak. Amellett, hogy elraktározzuk az esővizet, arra is gondolni kell, hogy hogyan fogjuk a legjobban hasznosítani a rendelkezésre álló vizet, hogyan locsoljuk majd a növényeinket. Erre lehet jó megoldás egy öntözőberendezés.

Öntözés, de mikor?

Mivel a kertek tele vannak különböző virágokkal, bokrokkal és fákkal, ezért nem zavarhatjuk le egy füst alatt a locsolást sem. Az, hogy több faj él az udvarunkba, azt eredményezi, hogy mindegyik igényére figyelnünk kell. Nem lehet kivétel az öntözés sem, hiszen a vízigénye is teljesen más egy cserjének, mint egy egynyári virágnak. Reggeli vagy esti öntözés? Melyik időpont a legjobb? A válasz az, attól függ. Általánosságban elmondható, hogy bölcs dolog locsolni reggelente, de csak olyan slaggal, ami permetezve is tudja szórni az vizet. Ez lehetővé teszi, hogy a lombozat gyorsan megszáradjon, így nem ragadnak rá a gombákat hordozó spórák. Persze nem mindenkinek van ideje, hogy reggel 6 órakor nekilásson locsolni. Ha csak este jut időnk öntözésre, ne aggódjunk emiatt, csak arra figyeljünk, hogy a víz közvetlenül a gyökérzónába tudjon szívódni , ahol a növényeknek erre a leginkább szüksége van. Este lassabb a párolgás, több vizet tud felvenni a virág, ráadásul nem is tudnak megperzselődni a levelek - az esőcseppek nagyító hatása miatt. További tippeket korábbi cikkünkben is találsz.

Talajtakaró vagy komposzt?

Ha még nincsenek a kertben bokrok, kisebb cserjék, érdemes ültetni néhányat a kertbe. Hogy miért? Mert nagyon gyorsan nőnek és telepítésük értékes természeti erőforrást jelenthet, ha rendszeresen használunk talajtakarót, komposztot. Daraboljuk fel őket és szórjuk a növények közé, vagy tegyük bele a komposztládába, mindkét módon hasznunkra válik, főleg a nyári hónapokban, amikor nagy szüksége van a növényeknek a tápanyagpótlásra.

Okos ültetés

Egy veteményes kialakítása során gondolkodni kell a kísérő növényekre is, hiszen ezek sokat segíthetnek a termesztés során. Érdemes különböző ültetési sémákat kitalálni. A változatos ültetési rendszerek segítenek bevonzani a méheket, melyek beporozzák a virágokat. De kialakíthatunk olyan növénytársulásokat is, melyek segítik egymást, péládul a fűszernövények távol tartják a kártevőket a veteményes többi tagjától is.

Egyel magasabb fokozat: komposzt-tea

A növényvédő- és tápláló csodaszer természetessége abban rejlik, hogy az általunk készített növényi komposztból könnyen előállítható. Ha a megfelelő anyagokat komposztáltuk, akkor az oldatunk is jó minőségű lesz. A komposzt tea talajtrágyaként és levelek permetezésére is egyaránt alkalmazható. Segíthet növényeinknek a növekedésében, fejlődésében és meg is védheti őket a különböző betegségektől. Alkalmazása attól függ, hogy milyen fázisban jár a növényünk. Például a növekedésben tud segíteni a komposzt-tea, ebben az esetben érdemes a fiatal hajtás földjét kezelni vele. A felnőtt virágok esetében inkább a levelekre érdemes permetezni, így sokkal hatékonyabb, ráadásul távol tartja a károkozókat és megvédi a növényeket a betegségektől is. Erről részletesen itt írtunk korábban.

Címlapkép: Getty Images