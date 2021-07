Elegük van a Balaton-parton élőknek: már nappal is rettegnek ezektől a betolakodóktól

Bár többéves problémáról van szó, az utóbbi két évben egyre rosszabb a helyzet, most már százas nagyságrendben jelennek meg a vaddisznók Balatonfűzfőn. Az emberek próbálnak kitérni az útjukból. Az önkormányzatnál ugyan nem tudnak lakosságot ért támadásról, de bármikor történhet ilyen, óriási a felelősség és óriási a nyomás a település vezetőin - derült ki a Telex.hu riportjából.

Óriási a nyomás a település vezetőin

Az önkormányzat egy ideje keresi már a választ, miként lehetne csökkenteni a vadállatok számát. Többek között bevezették a kötelező kukát, hogy a nyaralók ne tegyék ki nejlonzsákban a vaddisznókat vonzó szemetüket, elkezdték kitakaríttatni a rendezetlen, bozótos területeket, bejárásokat szerveztek a vadásztársaságokkal, a rendőrséggel kihelyezték az élve befogó csapdát.

A rendőrség is tehetetlen

„Nem nálunk van a megoldás kulcsa” – jelentette ki a bizottsági ülésen a rendőrkapitány, Borbély Zoltán. Hiába érkeznek a rendőrségre is rendszeresen vaddisznókkal kapcsolatos bejelentések, nincsenek eszközeik a helyzet kezelésére. Ha bejelentést kapnak, kimennek, próbálják megnyugtatni azt, aki hívta őket. Értesíthetik a vadásztársaságot, de lelőni a vadász sem lőheti csak úgy le az állatot, hacsak nem forog emberélet közvetlen veszélyben.

A rendőrségnek egyébként annyi szerepe van Magyarországon a vaddisznóprobléma kezelésében - írják, hogy ők adhatnak engedélyt úgynevezett „belterületi vadelejtésre”, vagyis arra, hogy lakott részen lőjenek ki állatot, szigorúan szabályozott, előre meghatározott feltételek mellett. De Balatonfűzfőre nem adtak ki engedélyt.

Senki sem meri felvállani, se lelkiismereti, se büntetőjogi oldalról, hogy ezen a belterületen elsüsse a puskáját, hangzott el az ülésen

-írták.

400 állatot így is kilőttek

A vadásztársaságok viszont rengeteg vaddisznót lőttek ki a környéken, négyszáznál is többet, de minél jobban vadásszák az állatot, annál inkább bemenekül a lakott területre. Szóba került az altatólövedék bevetése, de azt is veszélyes belterületen használni, ráadásul állatorvos is kell a használatához, és elvetették a különféle riasztókat, mert azok vagy a helyi lakókat, vagy az állataikat űzné el.

Egyelőre nem tudnak mást tenni, mint tájékoztatni az embereket, hogy ha szembe találják magukat egy vaddisznóval, akkor semmi olyat ne tegyenek, amitől veszélyben érezné magát az állat. Ha sétált, egyszerűen sétáljon tovább, ne fusson, ne kiabáljon.

Címlapkép: Getty Images