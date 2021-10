Nyakunkon a fűtési szezon: ezt a tüzelőt veszik most a legtöbben

Ahogy a portál írja, a szolnoki Várady Tüzépnél rendszerint már augusztusban elkezdik a télre szánt tüzelő beszerzését.

Ilyenkor észrevehető, hogy jobban fogy a tüzelő. Az előrelátóak már bevásárolnak, mire bejön a hideg. Egyelőre a tűzifa a legkelendőbb, leginkább azt veszik, ami már fel is van hasogatva

- nyilatkozta a hírportálnak Várady Attila, a szolnoki tüzép vezetője.

Eddig még tudtuk tartani a tavalyi árakat, de szeptember-október időszakában szokott lenni áremelkedés, így erre idén is számítani lehet a tűzifánál és a szénnél is. Jelenleg négyezer forint körül mozog a különféle tűzifák mázsája száz-kétszáz forintos különbségekkel

- tette hozzá.

Július végén, augusztus elején már beindult a tűzifavásárlás

- ezt már Feren­czi Sándor, a Tisza-tói Tüzép-telep és Fészek Áruház igazgatója mondta.

Legjobban az akácot viszik – kuglizva és hasogatva is. A nagyobb mennyiségeket inkább korábban vásárolták, most öttől húsz mázsáig terjedő mennyiségeket vesznek inkább. Rendelkezünk megfelelő készlettel akácból és tölgyből is, felkészültünk a megnövekedett forgalomra. A folyamatos utánpótlás is biztosított. Mi barna szenet árulunk, aminek nagy a víztartalma, így ennek szeptembertől van igazán forgalma, erre készültünk. Jelentkeztek is már az első vevők. Folyamatosan biztosítani tudunk orosz barnaszenet és borsodi kockaszenet is. Amivel gondunk van, az a lengyel szén utánpótlása, így jelenleg azzal a készlettel gazdálkodunk, amit sikerült nyáron betárolni

- tette hozzá Ferencz Sándor, aki azt is elmondta, a tavalyihoz képest mind a tűzifa, mind a szén tíz-tizenöt százalékkal drágultak, a lignit ára viszont nem változott.

Tiszafüreden jelenleg akác tűzifát karikában, mázsánként négyezer-ötszáz, hasogatott formában négyezer-nyolcszáz forintért lehet venni, a tölgy háromezer-nyolcszáz, illetve négyezer-egyszáz forint. Lignitet már ezernyolcszáz forinttól kínálnak. A borsodi szén mázsája hatezer-hatszáz forint, a lengyel lángborsóé pedig – fűtőértéktől függően – akár kilencezer forint is lehet. Ráadásul a lengyel szén esetén még ezután is lehet számítani áremelkedésre

- emelte ki.

Címlapkép: Getty Images