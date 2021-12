Kifakadt a fenyőárus: nagyon sok fát kell eladni ahhoz, hogy haszon is legyen belőle

A Hajdú-Bihar megyei hírportálnak mesélt arról, hogy hat év kell hozzá, hogy az elültetett magból szép, eladható fenyőfa legyen. Mint mondta, két évig ugyanabban a földben nevelkednek a „magoncok”, majd a harmadik esztendőben a nagyját kiültetjük, az apraja meg további két évig még megy az „iskolába”, hogy megerősödjön

Homokos talajon viszont nagyon nehéz termeszteni, mivel hatalmas a vízigénye. Amíg erőre kapnak a kis csemeték, addig nagy szükségük van a csapadékra. Ha kiültetés után a 20-30 centis kis vesszőkre jön egy aszályos idő, akkor nemigen élik túl a megpróbáltatásokat. Volt olyan évem, amikor 5-10 ezer darab piciny fa is kiszáradt, mert nem volt elég eső. Ha ezt az időszakot átvészelik a csemeték, akkor már olyan nagy meglepetés nem érheti a gazdát, túl sok munka utána már nincs velük. A területet tisztán kell tartani, hogy a kis fácskákat a gaz „ne verje el”, a nagyobbak között pedig már elegendő, ha időnként kaszával végigmegy az ember

- magyarázta a szakember.

Külön kitért arra is, hogy vásárlások során mindig a tökéletes fenyőt keressük, mint amilyet a mesékben látunk: nincsenek kilógó ágai, sűrű lombú, szabályos. Pedig tökéletes fenyő nem létezik, a természet nem így működik. Hozzátette, persze, lehet segíteni, hogy formás legyen a fenyő, ennek a jó metszés a titka.

És mi a helyzet az árakkal?

Azzal, hogy 10-20 százalékos áremelést lengettek be, kicsit elvetették a sulykot. Kétségtelen, hogy emelkedtek a fuvarköltségek, többe kerül az üzemanyag, megbízható munkaerőt meg szinte alig találni, ráadásul 1000-1500 forintos órabér alatt már senki sem hajlandó dolgozni. A helyárakról meg inkább ne is beszéljünk! Horribilis összeget kell fizetni egy-egy területért. Nagyon sok fát el kell adni ahhoz, hogy haszon is legyen belőle. Ennek ellenére azt mondom, hogy ha a tavalyi árakkal tudunk dolgozni, az már jó. A lucfenyő métere 3-4 ezer forint lesz. A minőségi ezüstfenyőért 5-6 ezer forintot kell fizetni, a Nordmann métere pedig 6 és 8 ezer forint között lesz

- magyarázta a termelő.

A legtöbben a sztenderd, 1,5 méteres fákat keresik, amit ha feltesznek egy asztalra, felér a plafonig. Népszerűek még a 2,5 méter magasak is, 3-4 métereseket viszont csak kevesen visznek, ahhoz ugyanis nagy belmagasság és hatalmas nappali kell

- tette hozzá.

Megváltozott a kereslet is

Egy időben például a lucfenyő alig kellett valakinek. Sokáig semmibe sem nézték, hiába sokkal drágább, mindenki Nordmannt akart venni, aminek viszont nincs illata. Pár éve megint nagyon népszerű a luc, mert a gyerekkori fenyőillatot mégiscsak érezni akarják az emberek a lakásban. Most az a legújabb trend, hogy a vásárlók kijönnek hozzám a józsai kertbe, kiválasztják a nekik tetsző fát, egy szalagra ráírjuk a nevüket, és december 23-án érte jönnek, addig ki se vágjuk. Az biztos, hogy ezek a lucok jó darabig nem fogják hullajtani a levelüket. Ez viszont nem biztos, hogy elmondható a külföldről, nagy mennyiségben érkező fákról. Gyökös Szabolcstól megtudtuk, a Dániából szállított Nordmann fenyőket már szeptemberben kivágják, hűtőházakban tárolják, mielőtt kamionokkal Magyarországra szállítják

- emelte ki a termelő.

