Őrület, mennyibe kerül itthon a fakivágás: a gatyáját is ráfizeti, akinek szakembert kell hívni

Csak óvatosan a fakivágással! Sokan nincsenek tisztában vele, de Budapesten és a nagyobb lélekszámú településeken nemcsak közterületen, hanem belterületen is fakivágási engedélyt kell kérni. Persze nem mindegy milyen fáról van szó – de erről, mármint a fakivágás jogszabályi hátteréről nemrég részletesen ITT írtunk. Most annak jártunk utána, ha már megkaptuk a fakivágási engedélyt, kivel végeztessük el munkát. Rengetegen hirdetnek ugyanis ilyen szolgáltatásokat. De hogyan győződhetünk meg mi megrendelők arról, hogy az általunk megbízott szakember valóban képzett-e? A HelloVidék Horváth Tibort, a MAKEOSZ faápoló munkacsoport vezetőjét kérdezte, aki egyéni vállalkozóként maga is ebben a szakmában dolgozik. Ahogy a HelloVidéknek elmesélte, fakivágással kezdte, aztán faápolást is tanult, közben favizsgálatokkal is foglalkozik.

A veszélyes fák kivágását ma Magyarországon ki végezheti el?

Láncfűrészt persze bárki vásárolhat, vagy kölcsönkérhet a szomszédjától, és ha nem ütközik semmiféle jogszabályba, kertjében maga is kivághatja a fát. Külterületen viszont, illetve belterületen álló veszélyes fa kivágásának, vagy amire engedélyt kell kérni, nem állhat neki akárki. Végzettség szempontjából – közölte Horváth Tibor, a MAKEOSZ faápoló munkacsoport vezetője – a legalacsonyabb végzettségnek a motorfűrészkezelő számít. Ő nem dönthet arról, miként kell kivágni egy fát, nem termelhet ki fát, csak a munkafolyamatban vehet részt. A következő szint a fakitermelő, abban az esetben, ha külterületen, erdőn dolgoznak, és ez egy hivatalos vállalkozás, akkor a fakivágáshoz már ez a végzettség szükségeltetik. A következő – még magasabb végzettség a „lakott területi fakitermelő”, de a mostani új OKJ-s rendszerben ez a képesítés megszűnt, ilyen végzettséget már nem lehet szerezni.

A szakember szerint azonban lakott területen ritkán áll olyan fa, amit döntéssel ki lehet vágni, mert nincs hely, innentől kezdve két lehetőség van: egyrészt a kosaras autó, másrészt az alpin-technika. Ha kosaras autóval végzik a munkát, akkor a kosaras autóhoz kell vezetői engedély, ha kötéltechnikával dolgoznak, akkor ahhoz a jelenlegi jogszabályok szerint OKJ-s ipari alpinista képesítésre van szükség.

Ez az egyik legveszélyesebb szakma

A végzettség azért is fontos, emelte ki a szakember, mert favágás, a statisztikák szerint is a legveszélyesebb foglakozások közzé tartozik:

Sokszor történhet komoly baleset, ha nem úgy nyúlunk a fához. Hiába a végzettség, ha valakinek nincs elég tapasztalata. De tapasztalt kollégákkal is történhet baleset, mert sokszor a magasban dolgozunk nagy tömegeket is kell mozgatni, és nagyon oda kell figyelni.

Ma Magyarországon a szakmában olyan cégeket, akik kisebb kosaras autókkal dolgoznak, sokat találni. Nagyobb városokban több ilyen vállalkozás is működik, kisebb méretű településen egy-egy kosaras autó általában már van. Az igazi nagy fák kivágásához szükséges gépekkel, Budapestet leszámítva, azonban már jóval kevesebb vállalkozás rendelkezik.

Több ezer ember van ma, aki ma fakivágást vállal. Ehhez képest magasabban képzett, a faápoláshoz, a kosaras és alpin kötéltechnikához is értő szakember, aki, szakmailag is felkészült, kevesebb, mint 100 van.

– közölte Horváth Tibor, aki hozzátette, ma már Magyarországon is elérhető a faápoló képzés, amire szintén egyre nagyobb a kereslet.

Aki ezt a képzést elvégzi, az megtanulja a fák élettanát és anatómiáját. Tudja, hogy egy-egy beavatkozásnak mi lesz a hosszútávú következménye. Manapság ez a szakma már nem csak annyi, hogy ha útban van egy fa, akkor felmegyünk és levágjuk az ágakat. Tisztában kell lenni azzal is, hogy egy-egy beavatkozásnak mi lesz a hosszútávú következménye, hogyan hat vissza a fa egészére. A faápoló feladata, hogy úgy tartsuk meg a fát biztonságosan, hogy az egészségére is odafigyeljünk. Ez a szemlélet a hagyományos, csonkolásos módszertől már nagyon messze van

– magyarázta a szakember, aki még hozzátette, nagyon sok helyen a faápolókat már túl későn hívják, amikor már nagy a baj és nem lehet szakszerűen elvégezni a fák ápolását.

A fakivágás ára: országrészenként óriási a különbség

Az első és legfontosabb, ha a kivágás áráról van szó, hogy mekkora maga a fa, hol helyezkedik el és milyen annak környezete. Hány ember kell hozzá és milyen gépeket kell bevetni az eltávolításához. Nagy különbség van abban is, hogy az ország melyik régiójában áll az a bizonyos veszélyes fa:

az ország keleti régióiban jóval alacsonyabbak az árak.

A nyugati országrészekben akár kétszeres, a fővárosban esetenként többszörös árat is elkérhetnek egy-egy fakivágási, vagy faápolási munkáért.

Van olyan fa, aminek a kivágása egy óra alatt megvan – helyszíntől, fától, környezettől, a kiszállás távolságától függően-akár 10 ezer forint körüli áron is megcsináljuk. De vannak munkák, amelyek technikásabbak, nagy gépekkel, esetleg daruval kell dolgozni, 6-10 ember több napi munkájára van szükség. Az ilyen munkák költsége elérheti a 2-3 millió forintot is. De ezek már nagyon nagy fák. Az ilyen munkák esetén magas a gépek költsége és plusz, külön tétel lehet a zöldhulladék és a fa elszállítása is.

– közölte Horváth Tibor, aki még elmesélte, hogy amikor berobbant a koronavírus, akkor is folyamatosan volt munkájuk. A szakmában tevékenykedőknek most az üzemanyagok és gépek drágulása mellett a munkabérek emelkedésével, valamint a szinte állandó munkaerőhiánnyal is meg kell birkózniuk.

Azok a vállalkozások, amelyeknek vannak állandó és tapasztalt emberei, azok mindannyian igyekeznek ezeket az embereket megtartani. Ez egy olyan szakma, ahol nem lehet akárkit foglalkoztatni, hamar baj történhet. A munkaerőhiány azonban itt is érződik, a kétkezi munkát már nagyon kevesen szeretik csinálni.

– tette hozzá a szakember.

Azok, akik bizonytalanok abban, hogy kivágassák-e vagy sem a fájukat, egyre többen hívnak faápolókat:

Egyre nagyobb a faápolás szerepe a szakmában. Új tendencia, már a magánkertekben is, hogy ne akarjuk mindenáron kivágni, hanem ha lehet, mentsük meg a fákat! A faápolásnál ráadásul nincsenek többmilliós költségek, hacsak nem kell statikailag is megerősíteni, de ez nagyon ritka, többnyire kastélyparkok vagy önkormányzatok veszik igénybe ezeket a költségesebb szolgáltatásokat. A kisebb faápolások ára – mérettől, helyszíntől függően – tízezres nagyságrendnél kezdődik, de százezres nagyságrendig is el tud menni.

A favizsgálatok – tette még hozzá a szakember – 12- 15 ezer forintról indulnak, a műszeres, úgynevezett Fakopp vizsgálatok 30-40 ezer forintnál kezdődnek, a gyökérstabilitási vizsgálatok 40-60 ezer forint között mozognak, de ez helytől, fától és a vizsgálat típusától is függ, és persze attól is, ki csinálja.

Miért a tél a legideálisabb időszak a fa kivágásához?

Az ipari fa kivágásához valóban a tél a legideálisabb időszak, mivel ilyenkor sokkal kevesebb a fa víztartalma, könnyebb a fát fizikailag is mozgatni. A faanyag strapabíróbb marad, kevésbé fog bepenészedni, gombásodni télen.

A veszélyes fák kivágása nem korlátozódik a téli időszakra, ezt a munkát egész évben el lehet végezni

– tette hozzá a szakember, a fa kivágásánál mindig figyelembe kell venni helyi rendeleteket és az időbeli korlátozásokat, például a természetvédelmi szempontokat, köztük a madarak fészkelési időszakát is.

A fák ápolása esetén viszont téves elképzelés, hogy télen kell metszeni (a vidéki ember télen ért rá a fák metszésével foglalkozni, tavasztól őszig várta a mezei munka).

Ilyenkor a fán okozott seb sokkal lassabban gyógyul, ha nem kezeljük le, könnyebben érik fertőzések. A tavasztól őszig tartó időszak sokkal szerencsésebb hiszen ilyenkor jobban működik a fa saját védekező képessége.

Címlapkép: Getty Images