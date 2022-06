Támadnak a vérszívók: mutatjuk, hogy űzd el őket fillérekért a lakásból

A szúnyogok ellen való védekezés már elkezdődött. Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hetek változatos csapadékviszonyai a szúnyogártalomban is megmutatkoznak. Májusban a Tisza kisebb áradása volt a meghatározó a szúnyogok számának alakulásában, most pedig az esők után visszamaradt kisebb-nagyobb tenyészőhelyeken fejlődnek a zavaró rovarok.

A Duna mentén elsősorban az Észak-Dunántúlon érzékelhető erőteljesebben a csípőszúnyogok szaporodása, ezért a Szigetközben és Komárom térségében a lárvák, valamint a kifejlett szúnyogok ellen is fel kell lépni, a védekezés földi járművekről történik. A Tisza térségében a nagyobb tenyészőhelyek mostanra kiszáradtak, ezért itt biológiai védekezésekre már nincs szükség. A következő napokban földi kémiai beavatkozásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes településein, valamint a Tisza-tó térségében és Szolnok környékén kerül sor.

A szakemberek a kifejlett szúnyogok elleni készítményt földi úton, platós terepjáróra vagy kisterheautóra szerelt berendezésekkel juttatják ki az érintett települések belterületén. A kémiai módszernek két változata van:

Az egyik a melegködképzés, amelynek során az apró cseppekre bontott irtószer elosztását motor keltette hő segíti. Ezt a módszert főként növényzettel sűrűbben borított környezetben célszerű használni. A keletkezett köd rövid időre korlátozhatja a látási viszonyokat, ezért forgalmas helyeken nem alkalmazzák.

A másik az ULV módszer (ultra low volume), a finomcseppes eljárás. Ennek alkalmazása során szintén apró cseppekben juttatják ki az irtószert, de hő hozzáadása nélkül. A permetfelhő csak kismértékben észlelhető, a közlekedést nem zavarja, forgalmasabb területeken ezt a módszert használják.

A kémiai eljárás során alkalmazott készítmény a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, hektáronként alig több mint fél litert permeteznek ki belőle, kijuttatás után pedig néhány órával lebomlik. A permetezést késő este és éjszaka végzik, így a méhekre és más, nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt.

Jó, ha tudjuk, a szúnyoglárvák elleni védekezés csak közterületekre terjed ki, viszont a szúnyogok jelentős része magántelkeken fejlődik ki. A szúnyogok ellen pedig mi, magunk is sokat tehetünk! Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban összegyűlt vizet kiönteni. Ezzel nemcsak közvetlen lakókörnyezetünkben csökkentjük a szúnyogok számát, hanem az inváziós fajok további térhódítását is nehezítjük

- javasolják a Katasztrófavédelem szakemberei.

Hogyan védekezzünk otthonunkban a szúnyogok ellen?

A szúnyogok minden nyáron felbukkannak és megkeserítik a szabadban töltött időnket, sőt még éjszaka, alvás közben is képesek összecsípni az embert. Éppen ezért elmaradhatatlan kellékek a szúnyogriasztó spray-k vagy elektromos irtók a háztartásban. Ezek többségében vegyi anyagokat találunk melyek köhögést vagy légzési nehézséget is okozhatnak. Vannak persze környezetbarát megoldások is, melyekkel szintén könnyedén leszámolhatunk a szúnyogokkal. Ezeket mutatjuk most meg!

A szúnyogok által terjesztett veszélyes betegségeken kívül, a szúnyogok nagyon bosszantóak lehetnek: amellett, hogy zümmögésük idegesítő és nehezen lehet tőlük elaludni, a szúnyogcsípések még a harapás után is viszketést okozhatnak. Éppen ezért most mutatunk néhány módszert a házon belüli szúnyogok elűzésére.

1. Akadályozd meg a szúnyogok bejutását

Ha szúnyogmentes otthont szeretnél, akkor először meg kell győződnöd arról, hogy a szúnyogok hol tudnak bejutni az otthonodba. Ha szürkület van és lemegy a nap, érdemes mindet ajtót és ablakot bezárni, főleg, ha nincs szúnyogháló szerelve az ablakra. Míg a napfény bizonyos mértékben távol tartja a szúnyogokat, alkonyat után sokkal vonzóbb lesz számukra a lámpával megvilágított lakásod. Éppen ezért fontos, hogy az ablakok mellett az ajtókra is szereljünk szúnyoghálót, hiszen ez jelenthet egy elsődleges védelmi vonalat a kellemetlen betolakodók ellen.

2. Előzd meg a szúnyogok elszaporodását

Nem is gondolnánk, de számtalan hely van a házban és a ház körül is, ahol a szúnyogok képesek szaporodni. Az összegyűjtött esővízben, az állatoknak kitöltött vagy a vázában hagyott vízben is képesek lárvákat rakni. Ha a ház belsejében vannak olyan helyiségek, mint a kamra, spájz, ahol régi tárgyakat tárolsz, akkor időnként ide is nézz be, takaríts ki, mivel a szúnyogok ide is képesek fészket rakni.

3. Szerezz be szúnyogriasztó növényeket

A házon belüli szúnyogoktól egyszerűen megszabadulhatunk, ha beszerzünk néhány riasztó növényt. Ezeket a növényeket a szobádban vagy az asztalodon esetleg az ablakban, erkélyen is tarthatod, mert szaguk elriasztja a csípős vérszívókat. Néhány ilyen növény nemcsak a szúnyogokat fogja távol tartani, hanem más kártevőket és egereket is. Néhány beltéri szúnyogriasztó növény: körömvirág, citromfű, menta és a macskagyökér.

4. Vannak más módszerek is

Érdemes kipróbálni a citrom és szegfűszeg használatát is. A szúnyogok utálják a szegfűszeg és minden citrusos szagot. Szeleteljünk fel egy citromot ketté, és toljunk szegfűszeget mindkét felébe. A szegfűszeggel tűzdelt citromból tartsunk a lakásban néhányat, hiszen ez aztán tényleg egy ártalmatlan, de működő beltéri szúnyogriasztó.

Hasonló házi praktika a fokhagymás spray használata. Ha nem akarsz vegyszerekkel tűzdelt szúnyog spray-ket a lakásban használni, akkor érdemes kipróbálni a következő házi készítményt. Néhány gerezd fokhagymát összetörünk vagy darálunk, és vízben forraljuk egy ideig. Öntsük ezután az oldatot egy spray palackba, és fújjuk be azt a teret, ahonnan eltávolítanánk a szúnyogokat. Nem kell tőle tartani, az illata pillanatok alatt elillan!

Ugyan ilyen hatásos lehet, a szappanos víz is. A lakásban támadó szúnyogok elleni védekezéshez öntsünk egy nagy edénybe vizet majd szappant. Győződjünk meg arról, hogy az edény elég szappanos-e – ha igen, akkor jó sok buborék, hab borítja majd a tálat. Ehhez használhatunk mosogatószappant vagy mosószert is. A szúnyogokat vonzza a víz. De miután beleszállnak a szappanos vízre, csapdába esnek a buborékokban és meghalnak. Volt szúnyog, nincs szúnyog!

