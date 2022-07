Ez a legújabb őrület: ilyen fürdőtavakat építenek a kertben a dúsgazdag vidéki családok

Egy jól megépített kerti tó a mostanihoz hasonló kánikulában nagyon jó szolgálatot tesz azon túl is, hogy remekül díszíti a területet: a vízfelület a jól megválasztott növényekkel kellemes mikroklímát teremt egy közepes méretű kertben is.

Kedvelt tótípusok a magyar kertekben

A kerti tó nyáron nemcsak díszként szolgálhat, de a terület mikroklímáját is kedvezően befolyásolja, a nyári hőségben felüdülést is ad. Korábban írtunk egy okosan megépített, hűsölésre is tökéletesen alkalmas kerti tóról. Ha odafigyelünk a megfelelő növénytelepítésre és a víz tisztítására, akár mi magunk is megmártózhatunk egy magunk építette kerti tóban a kánikulában.

1. Dísztó (10-20 m²)

A dísztavak lényege a stílusosság. Mindenképpen figyelembe kell venni a tavat körülövező környezetet és ahhoz hasonló dizájnt kell a tónál is kialakítani. Ennél a tófajtánál fontos az esztétikai külalak. Elengedhetetlen a rendszeres szivattyús iszapeltávolítás, hiszen a dísztó lényege, hogy a vize minimum fél méterig, de a legjobb, ha egy méterig kristálytisztán átlátszó. Általában koipontyokat és aranyhalakat telepítenek bele. Ahogy a költségvetés engedi, szökőkutakkal, kisebb vízesésekkel is feldobható. Illetve napjainkban már nagy divatnak örvendenek a dísztóval összekapcsolt, kerten átfolyó kis források és patakok. A díszhalak mellett a dísznövényzetek sem elhanyagolhatóak. A legkedveltebb a vízen úszkáló tavirózsa, melynek látványa szemet gyönyörködtető. A tavat érdemes a kertünk leglátogatottabb részére telepíteni, viszont mind a dísznövényzetet, mind a díszhalakat óvjuk a nap sugaraitól, a dísztó esetében az árnyékolásról is gondoskodnunk kell.

2. Fürdőtó (50-100 m²)

A fürdőtavaknak két fő része van, az egyik természetesen az úszófelület, ahol ugyanolyan tevékenységek végezhetők, mint egy hagyományos úszómedencében, mint sportolás, játék, pihenés egy gumimatracon. A másik a part nagyobbik részét határoló úgynevezett regenerációs- vagy szűrőfelület, amely egy 20-30 cm mély, vízzel borított rész.

A másik részben vízi és mocsári növények élnek, amelyeknek azon kívül, hogy díszítenek, fő feladatuk a víztisztaság fenntartása, a szennyeződések szűrése, és az oxigéntermelés.

Sokan kedvelik őket, mivel természetes hatást keltenek, emellett nem szükséges vegyszereket használnunk a fenntartásukhoz és így magunkat, és családtagjainkat sem mérgezzük például klórral és egyéb vegyszerekkel. A kert élővilága gazdaggá válik, hiszen a vízfelület és a növényvilág miatt idővel megjelennek új madárfajok, kisebb hüllők és ragadozó életmódú rovarok, mint a szitakötő. Ezek az állatok pedig csak jót tesznek nekünk, hiszen jelenlétükkel jóval kevesebb lesz a szúnyog a kertben.

Nem mellesleg szeptembertől júniusig nem kell letakarni és kerülgetni egy hatalmas felületet, hanem gyönyörködhetünk a látványban, hiszen ez egy tó, ami kertünk ékköve lehet. De ne felejtsük el, hogy ez egy szuperintenzív felület, amit létrehozunk. Ha építünk egy sziklakertet, és elgyomosodik, legfeljebb elbontjuk, de egy fürdőtó megépítése már komoly beruházásnak számít, éppen ezért nagyon kellemetlen tud lenni, ha használhatatlanná válik, tönkremegy

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Megyeri Szabolcs kertészmérnök.

1. Hagyományos fürdőtó

Szabálytalan forma, természethű kialakítás, általában nagyobb vízfelület jellemzi ezt a tótípust. Ideális esetben a fürdőzóna és a növényzóna aránya: 30% – 70%. A fürdőzónát beton medencetest nélkül hagyományos, fekete színű tófólia segítségével alakíthatjuk ki. A növényzónában 5 – 6 db vízinövényt ültessünk négyzetméterenként. A szűréstechnikájához kellenek minimálisan gépészeti segédeszközök (szűrő, levegőztető), de elsősorban a természetes biológiai folyamatokra támaszkodunk.

Ezeknek a tavaknak a vízminősége az év jelenős részében jó, de a külső tényezők átmenetileg befolyásolhatják, mint a tartós kánikula. Ilyenkor fokozottan kell levegőztetnünk a vizet. Tavasszal aktívabb karbantartást igényel, egyébként egész évben is igényli a karbantartást. Ennek a tótípusnak a fenntartási költsége csekély, ha a megépítését szakemberre bíztuk, vagy alaposan jártunk el. Itt írtunk erről részletesen.

2. Modern fürdőtó

Szabálytalan forma és enyhe épített jelleg jellemzi ezt a tótípust. A fürdőzóna és a növényzóna aránya itt már 50% – 50%, a fürdőzóna kilalakítása pedig beton medencetesttel történik. A szigetelését hagyományos fekete és/vagy színes medencefóliával kivitelezik, a növényzónában itt is 5 – 6 db vízinövény beültetése az ideális négyzetméterenként. Ez a típusú fürdőtó azonban modernebb gépészettel rendelkezik, az összetettebb szűrórendszer és a biológiai szűrés együttesen van jelen benne. Ezeknek a tavaknak a vízminősége az év jelenős részében kiváló, de a külső tényezők átmenetileg befolyásolhatják, mint most a tartós kánikula. Ilyenkor fokozottan kell levegőztetnünk a vizet, a szűrőberendezést erősebb fokozatra kapcsolhatjuk, gyakrabban kell tisztítanunk. Rendszeres karbantartást igényel, de könnyen automatizálható. A fenntartási költségei jelentősebbek, a nyári szezonban naponta akár 500-700 Ft is lehet.

3. Bio medence

Teljes mértékben pített jelleg, általában kisebb vízfelület, enyhén úszómedencés beütés jellemzi. A fürdőzóna és a növényzóna aránya itt már 80% – 20%, de sokan növényzóna nélkül építtetik. Mindkét zónarészt beton medencetesttel alakíttatják ki, a szigetelése színes medencefóliával történik. A kicsi növényzónába viszont sűrűbben telepítik a vízinövényket, hogy látványos legyen, ez 8 – 10 db példányt jelent négyzetméterenként. Nagy gépészettel és szűréssel rendelkezik, a növényeknek inkább csak dekorációs szerep jut, ebből kifolyólag a három típus közül ez a legköltségesebb.

A vízminősége folyamatosan jó egész évben, vízoptikailag ez a legszebb ránézésre (ha nem hiányoznak nekünk a halak). Az időjárási és külső tényezőkre kevésbé érzékeny. Rendszeres karbantartást igényel, de ez automatizálható. A fenntartási költségei jelentősek, a nyári szezonban naponta akár 500-1000 Ft is lehet.

Egyediségéből és sokszínűségéből fakadóan egységár kialakítása szinte lehetetlen a kerti tavak építésénél. A különböző fürdőtó típusok (technológiák) között is jelentős az átfedés, de a felhasznált anyagok különbözősége is megnehezíti, hogy árat nevezzünk meg látatlanba. Ezért csak általánosságban mondható el, hogy egy átlagos 100-120 m2 vízfelületű, hagyományos fürdőtó ára kb. 3,5 millió Forint + áfától (magyarországi átlagár) kezdődik

- Görög Károly kerti tó-építő szakember elmondása szerint.

Tótípusok a funkcionalitáson túl: építettségi tényezők

1. Talajvíz táplálta tavak

A magas talajvízű helyeken lehet ezt a tótípust megvalósítani, ahol a vízellátást egyértelműen a talajvíz mennyisége határozza meg. A terület mocsarassága miatt építését érdemes a szárazabb időszakokban elvégezni. A talajvíz táplálta tavaknál nem kell kutat létrehozni, mivel a pufferhatást a tóvíz, illetve a talajvíz együttese alakítja ki. Sajnos a víz szennyezettségét is a talajvíz minősége határozza meg. További hátránya, hogy a melegebb időszakokban a víz leapad, és az utánpótolt víz sem megoldás erre az időszakra, mivel azt a talaj ismét magába szívja.

2. Völgyzárógátas tavak

Ez a fajta tótípus egy közeli patak felduzzasztásával állítható elő. Legköltségesebb része a duzzasztógát megépíttetése és fenntartása. A látványosság mellett alkalmas egy magasabb szintű haltermelésre is, de ez főleg haltenyészetek részére opció, nem a vidéki díszkertekben.

3. Fóliatavak

A legtöbb tótulajdonos a fóliatavakat részesíti előnyben. A tóhoz szükséges fólia megvásárlása magasabb költséggel jár, viszont az megbízhatósága kárpótol cserébe. Mindenféle környezeti hatással szemben biztonságot nyújt, legyen az talajvíz általi szennyeződés, kártevők, időjárás. A PVC fólia vastagsága miatt pedig szinte örök életre szól. Az ára nagyban függ a fólia minőségétől és vastagságától, ezen nem érdemes viszont spórolni.

4. Patakok

A fóliás tavak egyedi variációja, amikor is patakokat eredeztetünk a tavunkból. Igazán látványosan mutat a kertünkben, ha van hozzá elág hely, különböző dísznövényekkel, kisebb vízesésekkel is kiegészíthetjük, attól függően, mennyit szánunk rá, mert ezek a dísztárgyak persze nem olcsók.

5. Betontavak

Az egyik legköltségesebb tófajta, ennek ellenére mégsem feltétlenül a legmegbízhatóbb. Míg a fóliatavak állapotát nem befolyásolják a környezeti tényezők, addig ez a betontavaknál sajnos nem így van. Igaz a különböző rovarok ebben sem tudnak kárt tenni, de az időjárás kifoghat rajta, nagyon kemény telek esetén fordulhat elő benne betonrepedés (vagy kevésbé igényes kivitelezésnél), ami vízszivárgással jár.

6. Agyagszigeteléses tavak

Aprólékosan tömörített agyagos vízzáró réteg van ebben a tóban, sok interneten keringó videóban látni, hogyan építik meg az elszántabb kerttulajdonosok pár óra leforgása alatt. Az agyagréteget 20-25 cm vastagon kell szétteríteni, majd precízen ledöngölni. Ezután az agyag egy-két hét alatt kikeményedik. Ugyanakkor az agyagkolloidok duzzadása miatt szivárgás figyelhető majd meg, folyamatos vízutánpótlásra lesz szükség. Inkább átmeneti megoldás lehet csak.

7. Előre gyártott dézsa vagy medence beásása a földbe

Kisebb területű kertekben az előbb említett megoldások mellett egy egyszerűbbnek tűnő variáció a dézsák vagy tómedencék földbe ásása. Kisebb méretű dézsát akár az erkélyünkön is felállíthatunk, így a természetet a tömblakásokba is eljuttathatjuk. A tómedencénél figyelni kell arra, hogy a kontúrjainak megfelelő gödröt ássunk, és abba illesszük bele az előre legyártott tómedencét, majd homokkal iszapoljuk körbe. A kisebb méretű tómedencék általában polietilénből készülnek, a nagyobbak pedig üvegszállal erősített műanyagból. Jellemzőjük, hogy fagyállók, az UV-sugaraknak ellenállnak, nem korhadnak, és az alattuk növekedő gyökerek sem tudnak kárt tenni bennük. A medencék szegélyeit úgy tervezték, hogy a természetes biológiai egyensúly ezeken is kialakulhasson. Hullámos, pikkellyel szabdalt, profilozott felületű, ami lehetővé teszi, hogy a különböző lebegő anyagok lerakodjanak és a mikroorgazmusok segítségével lebomoljanak.

A kerti tó alfája és omegája: vízellátottság

Talán az egyik legfontosabb kérdés a tóépítéssel kapcsolatban, hogyan töltsük fel a tavakat. A legolcsóbb megoldás a föld talajvízszint alá történő ásásával jöhet létre. Ez viszont aszályos időszakban a halak és növények szárazra kerülését jelentheti.

Másik lehetőség a kerti kútból való szivattyúzás. Ennél viszont oda kell figyelni a víz minőségére. Sajnos a rovarirtó szerek, műtrágyák, vagy akár a közeli emésztőgödrök is elérhetnek olyan változásokat a víz minőségében, amely miatt a halak nem képesek életben maradni. Fürdőtóhoz ezeket a megoldásokat nem ajánljuk.

A legveszélytelenebb és emellett a legdrágább választási lehetőség a csapvíz, ennél maximum a víz keménysége és klórtartalma okozhat némi problémát, de Magyarországon köztudottan jó a csapvíz. De ha halakat szeretnénk, amiatt okoz ez fejtörést, a víz keménységét és klórosságát kiküszöbölhetjük, ha a vízzel való feltöltés után várunk egy-két napot, csak utána telepítjük be a növényeket és a halakat.

A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) a napokban tájékoztatott, hogy a szolgáltatók készülnek a következő időszakban várható extra ivóvíz-igénybevételre, a vízbázisok megfelelő tartalékkal rendelkeznek. Ha a rendkívüli időjárás miatt mégis korlátozásra kerül sor, akkor a szakemberek alternatív módon, például lajtos kocsival, zacskózott vízzel biztosítják a vízellátást.

Az év minden időszakában, de hőségriadó idején különösen fontos a tudatos, felelős vízfogyasztás, így, ha igazán hideg vízre vágyunk, akkor érdemes a csapvizet nem kifolyatni, hanem inkább hűtőszekrényben hűteni, a locsoláshoz pedig lehetőség szerint esővizet, kútvizet használjunk

- olvasható a TIM bejegyzésében.

