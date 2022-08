Horror áron a szezon slágergyümölcse a boltokban: van, ahol fillérekért megveheted

A szőlő az emberiség egyik legrégebbi kultúrnövénye, művelése több mint 2000 éves múltra tekint vissza. Magyarország szőlőművelési ágban nyilvántartott területe jelenleg 130 ezer hektár körül van, ami a mezőgazdaságilag művelt terület 2,1-2,2%-a. Ezzel a területnagysággal hazánk a világ szőlőtermesztő államainak sorában a 14. helyet foglalja el, úgy, hogy az összes termőterületből mindössze 1,5%-kal részesedik.

Csökken a hazai szőlőtermesztés területe

Az ország mind a 19 megyéjében termesztenek szőlőt. Közülük kiemelkedik Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Heves, Veszprém és Zala megye. A világ szőlőtermelő régiójában a legnagyobb mérvű területcsökkenés az elmúlt másfél-két évtizedben Európában következett be. Magyarország szőlőtermesztése, a szőlő- és borágazat napjainkban is igen jelentős, annak ellenére, hogy 2003 óta 15,1%-kal csökkent a szőlő-termőterületünk. Ez a visszaesés elsősorban a fehér szőlőfajták ültetvényeinek területében következett be, amely 18,6%-kal, de a kékszőlőfajták termőterülete is 5,8%-kal csökkent.

Hazánkban a fehér szőlőfajták termesztése a jellemzőbb. Az arány ugyan borvidékenként változó, de országos szinten a termőterület durván 60%-án fehér borszőlőfajták termesztése folyik. Így a 18,6%-os visszaesés igen drasztikus, több mint 10 ezer hektárt jelent.

Indokolt a szőlő felvásárlási árának a növekedése

Legalább 20% százalékkal nőnie kellene a szőlő felvásárlási árának a tavalyihoz képest, hogy ne legyen ráfizetéses a termelés a gazdáknak. 2021-ben kilogrammonként 96 forint volt a szőlő felvásárlási átlagára, tehát 2022-ben tehát minimum 115 forint körül kell lennie. Az Agrárminisztérium is indokoltnak tartja az árak emelkedését, tájékoztatásuk szerint átlagosan 10-20% lenne az elvárható minimális áremelkedés a szektorban. Ugyanakkor több szőlősgazda is attól tart, hogy idén is alacsonyak maradnak a felvásárlási árak, nem mozdulnak el a tavalyi szintről. Habár az idei szüret már több helyen is elkezdődött hazánkban, még senki sem tudja a pontos felvásárlói árakat.

A KSH adatai szerint 1990-hez képest közel a felére csökkent a betakarított szőlőmennyiség - kertben és lugason termelt mennyiséggel együtt - Magyarországon. Akkor még 863 ezer tonnát szüreteltek, 2021-ben mindössze 438 ezer tonnát. Eddig a legrosszabb a 2010-es év volt, akkor mindössze 295 ezer tonna szőlőt szüreteltek itthon. A termésmennyiség csökkenésének oka a negatív időjárási hatások mellett az alacsony felvásárlói ár, ami miatt sokan zöldszüretre kényszerültek, de idén a tőkék védelmében is sokan meghozták ezt a döntést. 2022-ben az árak alakulására komoly hatással lehet, hogy sem Európában, sem Magyarországon nem várható jó szőlőtermés.

A KSH adatai szerint 2000-től folyamatosan emelkedik a borszőlő felvásárlási átlagára hazánkban. Míg 2000-ben mindössze 58,5 forint volt egy kilogramm, 2013-ban, az utóbbi több mint 20 év legmagasabb ára volt a kilogrammonkénti 112 forint. 2019-ben jött egy mélypont, akkor 75 forintra süllyedt a szőlő felvásárlási átlagára, azóta azonban növekvő tendencia figyelhető meg, 2021-ben 96 forint volt ez az összeg. De ne felejtsük el, hogy a termelési költségek ára jelentősen megemelkedett azóta.

Az idei termésről egyelőre még nehéz lenne bármit is mondani. Csak az biztos, hogy a szüret a megszokottnál korábban fog kezdődni, mivel a nagy forróságban minden szőlőfajta hamarabb érik. Az is biztos, hogy az aszály miatt, főleg az északkeleti és részben a dunántúli borvidékeken a fürtök kisebbek és a bogyók létartalma is alacsonyabb, így a kipréselt must valamivel kevesebb lesz. Viszont a keletkező borok minőségét reményeink szerint ez nem fogja negatívan befolyásolni

- mondta el az Agrárszektornak Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja.

Egyre többen keresik a szedd magad akciókat

A boltokban még mindig nagyon sokba kerül a szőlő, ahogy a többi gyümölcsféle is, így nem is csoda, hogy egyre többen keresik az olcsóbb, alternatív megoldásokat. Ezekre tökéletesek a szedd magad akciói, ahol a bolti és piaci ár töredékéért vásárolhatunk akár jó minőségű csemegeszőlőt is.

Augusztus végén a csemegeszőlő kilóára a vidéki fogyasztói piacokon 700-850 forint, a budapesti fogyasztói piacokon 980-1280 forint között mozog átlagosan az AKI PÁIR árinformációs rendszere szerint.

De a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok helyen a legjobb minőségű szőlőért bizony 1200-1500 forintot is elkérnek kilónként. A Tescoban a magnélküli fehér csemegeszőlő 1798 Ft/kg, a Sparban ugyanez a fajta 1998 Ft/kg, a piros magnélküli szőlő ára pedig 1798 Ft.

Kelbertné Szikora Beáta a Zöld levelecske _anno 1942 nevű szőlőbirtok társtulajdonosa férjével műveli évtizedek óta a Villányi borvidéken található, két hektárnyi ültetvényt. Idén nincs oka panaszra az őstermelőnek, bár az időjárás, konkrétan a a nagy szárazságot, az aszályt megsínylette a szőlő, a bogyók súlya elmarad a szokásostól.

A vízhiány nagyon odavágott a szőlőszemek kifejlődésének, idén már eleve mínuszosan indult az év, csapadékhiánnyal. A férjem mindig feljegyzi a lehullott csapadékmennyiséget, és most már tavasszal bajban voltunk ebből a szempontból. Emiatt idén néhány mázsával kevesebb lesz a termésünk, de nem panaszkodom, mert szerencsére most mindet el tudjuk adni, már a termés nagy részét elvitték az emberek, tavaly még ezzel is gond volt

- kezdte Kelbertné Szikora Beáta.

Magánemberek vitték el a termést mázsaszámra, a borszőlőnek való olcsóbb fajtákat 170 forintért vették meg az őstermelőtől. Azt is elmondta, hogy egymást érték ebben az évben a telefonok, az emberek figyelmét felkeltették a gyümölcsök szedd és vedd magad akciói, mostanra szinte el is adták az összes szőlőjüket.

A kisemberek viszik mázsaszámra a szőlőt, elkészítik maguknak otthon bornak, hiszen sokan nem tudják, nem akarják megfizetni a méregdrága bolti borok árát. A legtöbben évek óta visszajárnak hozzánk, ismerik a szőlőink minőségét, fontos a számukra az egészséges, jó minőségű szőlő. A Nero fajtát normál esetben csemegeszőlőként értékesítjük, de úgy most egy dekát se tudok eladni belőle, összeaszalódtak a szemek a vízhiány miatt. De vannak szerencsére más fajták, amiket viszont elhordok Pécsre és Mohácsra a Kosár Közösségbe, amire az interneten akadtam rá, és itt olyan áron tudom értékesíteni a szőlőmet, amivel én is elégedett vagyok, 800-1200 forintért veszik meg kilóját, a mérettől és minőségtől függően.

Eddig minden évben nagy erőfeszítésükbe telt, hogy értékesítsék a szőlőt, de idén olajozottan működik a gépezet.

A férjem betrágyázta istállótrágyával ősszel a csemegeszőlő sorokat, így lett gyönyörű az aszály ellenére is. Ezt kellene a gazdáknak is megérteniük, hogy a trágyázás sokkal többet ér a műtrágyázásnál, a permetezésnél. Fontos, hogy körbemenjen a dolog a termesztésnél, vagyis az el nem adott gyümölcsöt is értékesítsük. Befőzöm, megaszalom, ami esetleg megmarad, a végső állomás a cefre, az állatok is megeszik a fölösleget, semmi nem kerül a kukába nálunk, trágyának jó lesz.

A törökbálinti őstermelő, Heffner László is optimista az idei szőlőterméssel kapcsolatban. Szeptember első hétvégéjétől startol el náluk a szedd és vedd magad akció, arra számítanak, hogy két hétig lehet menni szedni és/vagy vásárolni hozzájuk.

Jónak indult idén a szőlő, aztán az aszály mégis betett neki valamennyire, de a tavalyinál még így is picit jobb lesz a termés. Tájegysége válogatja, nálunk most egy héttel később indul a szüret, a bogyók is kisebbek lettek, de nem töppedtek össze a szemek. Mivel itt agyagosabb a föld, talán jobban megtartja a vizet a talaj. a tavalyi 150 forintról 180 forintra emelem a szedd magad keretében a szőlő árát. Ha valaki nem akarja leszedni, akkor pedig 250 forintért vásárolhatja meg kilóját tőlünk. Ha pedig netán maradna valamennyi, azt betesszük a pincébe. Alapon készítünk 20-30 hektoliter bort, de ha több lesz, mert marad szőlő, az sem baj

- sorolta az őstermelő.

Szedd magad és/vagy vedd magad szőlő akciók

Szedd és vedd magad szőlő, Siklós, Zöld levelecske_anno1942; Telefon: +36306784983

Szedd és vedd magad szőlő, Szár, 2022. augusztus 00-től 2022. szeptember 20-ig, Rákòczi út 136; Termelő: Nausch Ildikó, Telefon: +36209262512

Szedd és vedd magad szőlő, Törökbálint, 2022. szeptember 1-től - 2022. szeptember 22-ig, Törökbálint Annahegy; Termelő: Heffner László, Telefon: +36205814522

Kertek, ahol szőlő szedhető:

Agárd, Bikavölgyi Út

Ábrahámhegy, Szőlő

Kecskemét, Kujáni Tanya

