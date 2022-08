Horror áron a szezon egzotikus slágergyümölcse: itt olcsóbban megveheted

Bár augusztus második felére csapadékosabbra fordult az időjárásunk, az elmúlt hónapok extrémen forró és aszályos időszaka megmutatta, a klímaváltozással a hazai termelőknek bizony hosszútávon kell számolniuk. Idén az aszály szinte a teljes mezőgazdaságban súlyos veszteségeket okozott, ráadásul a hőhullámokat záró viharok is jelentős pusztítást hagytak maguk után. A folyamat nem állt meg, és egyre kiszámíthatatlanabb az, ami ránk várhat.

A szakértők szerint éghajlatunk egyre inkább a mediterráneumra jellemző forró nyár irányába tolódik, ugyanakkor az ott jellemző párás légkör nálunk hiányzik, különösen az elsivatagosodással küzdő Alföldön. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) közleménye szerint 1901 óta a legszárazabb 7 hónapon vagyunk túl. Az átlagos csapadékmennyiség fele pár hete még hiányzott. Az utóbbi napok csapadékosabb időjárásának köszönhető átmenetileg enyhült az aszály, azonban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint csak átmenetileg csökken a szárasság: „Akkora a vízhiány, hogy csak nagyon rövid ideig tudja mérsékelni az aszályhelyzetet. Például a Tisza vízgyűjtőjében említésre méltó csapadék nem hullott.” Az előrejelzések szerint pedig az előttünk álló időjárás nem segíti az aszályhelyzetet.

Az éghajlatváltozás egyik kézzelfogható következménye, hogy már hazánkban is megteremnek olyan gyümölcsök, amelyek pár évtizeddel ezelőtt még kipusztultak a téli fagyban, hidegben. Néhány éve fordult a kocka, és a Tiszától keletre is egyre alkalmasabbá válik a klíma a mediterrán gyümölcsök termesztésére. Ezzel szemben az eddig bőven termő, őshonos gyümölcsfáink és bogyós gyümölcsöseink a túlélésükért küzdenek – erről a HelloVidék korábban itt írt. Az ültetvényeken és a kiskertekben is itt az ideje tehát, hogy elgondolkozzunk azon, melyek azok a hőséget jól tűrő, a szárazságon is túlélő gyümölcstermő növények, amelyek átvészelik a hazai telet is.

A füge lenne az egyik lehetséges megoldás?!

A Zala megyei Tormaföldén található Magyarország legnagyobb fügeültetvénye, ahol 4-5 hektáron közel 500 fügefa áll. A több mint tizenegy éve telepített ligetben most már évente kétszer szüretelnek, és ha szerencsésen alakul a szezon, augusztus végétől egészen október közepéig lesz friss termés. Jelenleg 4-5 hektáron körülbelül 500 fügefa kezd érni, és legalább húszféle fajtájuk van. Ahogy Utassy Luca, a Fügeliget Kft. tulajdonosa a HelloVidéknek mesélte, egyelőre jók az idei kilátásaik, szép koraőszi termésre számítanak.

De hogyan került a füge Dél-Zalába?

Beszélgetésünk elején Utassy Luca elmesélte, hogy 2009 táján, elsőéves kertészmérnök hallgatóként édesapjával kezdett el gondolkodni azon, milyen jó is lenne egy közös mezőgazdasági vállalkozásba fogni. Édesapja agrármérnök, aki már korábban is kereste azokat a - főként mediterrán - növénykultúrákat, amelyeket érdemes lehet itthon meghonosítani. A füge mellett szóba jött a keki- vagy datolyaszilva és a kivi is, de ezek ilyen-olyan megfontolásból kiestek, ráadásul azóta mindkét gyümölcsöt termesztik már mások. Az elmúlt tizenegy évben a dél-zalai Tormaföldén, a Szent János hegyen létrehozták Magyarország legnagyobb fügeültetvényét.

Ahogy megtudtuk, a tavalyi év a fügeligetben nem alakult túl szerencsésen, akkor az első termés elfagyott, de a második is viszonylag későn ért be. Idén a rendkívüli forrósághoz és az aszályhoz képest elég szép a termés:

Bár nem panaszkodhatunk, ez az extrém forróság, ami idén nyáron volt, már a fügének sem annyira jó. Annyi szerencsénk van, hogy a füge azért sokkal jobban átvészeli a szárazságot és a forróságot, mint az elfagyást. A másodtermés is szépnek ígérkezik, jól jött a mostani pár napos esőzés, összességében azonban azt kell mondanunk, hogyha az ültetvény nem is hozta vissza tavalyi évi veszteségeteket, idén azért kicsit kompenzáltuk.

Drágább lehet a füge „szedd magadban” is

Idén muszáj volt árat emelniük, a tormaföldi ligetben is drágábban adják a fügét, mint tavaly. 2021-ben 2300 forint/kiló áron értékesítették a vegyszermentes gyümölcsöket, idén 2500-ért lehet megvásárolni a helyszínen, 2800-ért pedig Budapesten.

A trágyától az üzemanyagon át a kisgépszervízig minden költség komolyan drágul. Ezzel a mostani áremeléssel talán sikerül nullán tartani a költségvetésünket. Azért látjuk a vevőkön, hogy van, akinek már ez az ár is túl sok. Idén az is látszik, hogy sehol sem fagyott el a füge, így a kiskertekben is szépen teremnek a fák. Ennek ellenére, szerencsére azért hozzánk is jönnek a vásárlók, az eladással sincsenek problémáink, ugyanis ilyen nagy mennyiségben Budapestre rajtunk kívül senki sem szállít friss árut. Vannak még az országban kisebb fügeültetvények, Baranyában például, akik néhány hektáron termelik, de ők jellemzően a környéken értékesítik.

Utassy Luca szerint, aki szakmáját tekintve kertészmérnök, azt sem lehet egyértelműen kimondani, hogy a klímaváltozás alkalmasabbá teszi hazánkat a fügetermesztésre:

Semminek nem kedvez az ilyen forró nyár, és azt is lehetetlenség megjósolni, hogy az éghajlatunk változása hova vezet. Az elmúlt években egyértelműen látszik, hogy melegebbek a telek, 2017 óta nem volt komolyabb fagy, így nagyobb biztonsággal termelhető Magyarországon a füge. Ezt tarthatjuk előnynek is, de a klímaváltozással együtt minden más extrém időjárási jelenség is fokozódik, így a tavaszi fagyok, a szárazság és a forróság is sújt bennünket. Van egy olyan lila fajtánk, amely például nagyon nem nagyon bírja a meleget, gyakorlatilag az első termés felforrt a fákon, eladhatatlan lett. Kiszámíthatatlan az is, milyen telünk lesz, még az is benne van a pakliban, hogy az aszályos forró nyár után extrém hideg tél következik. Nem ezt mutatja a trend, de nem tudhatjuk előre.

Akinek fügefája van, az tudja, hogy a termesztést az is nagyban nehezíti, hogy a beérett termésekért állandó harcot kell vívni a darazsakkal és a madarakkal. A tormaföldi Fügeligetbe idén madárriasztót szereltek fel, viszont a bogárkár még fokozottabban jelentkezett.

Szedd magad füge is vonzza a turistákat

A tormaföldi Fügeliget – ahogy jellemzően a szedd magadok - kedvelt turisztikai látványosságok, de idén azt tapasztalták, azért kevesebben látogattak el hozzájuk:

Idén nem volt olyan erős a belföldi turizmus, mint az elmúlt pár évben. Ha lehet mondani, annyi pozitív hozadékát láthattuk a Covid-nak, hogy rengetegen itthon nyaraltak, és sokan egy-egy kirándulás alkalmával ellátogattak hozzánk is. Idén viszont jóval kevesebb turistával találkoztunk.

Van, aki csak az élményért megy el, s egy kis doboz fügével távozik, de akadnak olyan vevőik is, akik nagyobb tételben vásárolnak. A legtöbben frissen szeretik megenni a fügét, sokan lekvárnak is elteszik, néhányan aszalják. Egy-két olyan vásárlójuk is akad, aki nagyobb tételben, cefrének veszi, és pálinkát főzet belőle. Nem kis összegből, hiszen egy liter pálinkához 10 kiló füge kell, ami akárhogy is számoljuk 25000 forint- és akkor csak egy üveg pálinkánál tartunk.

Most érdemes fügét venni, és akár lekvárt főzni belőle!

Fügét, ha nincs a ház körül, most szezonban bármelyik zöldségesnél vagy akár nagyobb tételben az interneten hirdetve is vásárolhatunk:

Aldi:290 Ft/db

Spar (akciósan) 200 Ft / db,

Internetes eladóknál jóval olcsóbban is beszerezhető: 750- 1500,-Ft/kg áron

A zamatos füge azonban csak pár napig tartja meg frissességét, érdemes hát, ha sikerül nagyobb tételbe hozzájutnunk – akár szedd magad akcióval, akár intertnetről vásárolva - azonnal befőzni.

A fügelekvár készítése: kinek ajánljuk?

A fügelekvár nagyszerű csemege akár sós, akár édes ételek körítéseként; érdekes, egzotikus ízvilágának köszönhetően fogyasztásával egy kis délies hangulattal dobhatjuk fel a reggeliket, uzsonnákat. A fügelekvár készítése hasznos, ha rengeteg gyümölcs van a kertünkben és nem tudjuk őket frissen elfogyasztani, ugyanis így egyszerűen tartósíthatjuk a gyümölcsöket – sőt, spórolhatunk is általa, mert a házi fügelekvár ár szempontjából is sokkal kedvezőbb a boltinál. Mindemellett a fügelekvár főzés izgalmas program lehet kisgyerekes családoknak is. Ne feledjük: a fügelekvár cukor nélkül is elkészíthető egy kis édesítőszer felhasználásával, mert ennek a gyümölcsnek már önmagában magas a cukortartalma!

Fügelekvár ár

A fügelekvár ára általában 2000 Ft/ 340g-tól kezdődik, de ennél olcsóbb termékekkel is összefuthatunk a szupermarketekben. A fügelekvár árának befolyásoló tényezői a fügelekvár márkája, hogy kézműves termék-e, vagy esetleg biogazdálkodásból származó élelmiszer – ezek mind emelik a fügelekvár árát.

Az eredeti fügelekvár recept

Hozzávalók:

• 1 kg füge

• 500 g cukor

• 1 citrom leve

• 1 ek őrölt fahéj

• víz

A fügelekvár készítése

Készítsük elő a fügéket: vágjuk le a végüket, majd negyedeljük fel. Tegyük őket egy fazékba, adjuk hozzá a fahéjat és öntsük fel annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Forraljuk össze, majd törjük át habverővel, krumplinyomóval vagy más konyhai eszközzel. Keverjük a fügelekvár alapjához a cukrot, majd főzzük gyakori kavargatás mellett addig, míg sűrű, szirupos lekvár jön létre. Adjuk hozzá a citromlevet, ízlés szerint pürésítsük botmixerrel, majd forraljuk tovább, szintén szorgalmasan kevergetve. Teszteljük kanálpróbával: mártsunk a lekvárba egy hideg kanalat, majd várjunk egy percet. Ezután, ha elhúzzuk rajta az ujjunkat és a lekvár nem folyik össze, készen vagyunk. Kerüljön a fügelekvár előzőleg megtisztított, fertőtlenített befőttes üvegekbe. Ezeket fordítsuk fejjel lefelé, így hagyjuk állni kb. 30 percen keresztül. A kész fügelekváros üvegeket hagyjuk még egy napon keresztül pihenni, konyharuhával letakarva, hogy lassan hűljenek ki. Ezután mehetnek a kamrába!

