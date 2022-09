Itt a figyelmeztetés: cián van az ősz slágergyümölcsében, csak így lehet fogyasztani!

Az őszi piac egyik legizgalmasabb portékája ez a fanyar ízű gyümölcs: a birsalma. Girbegurba kinézetű, se nem körte, se nem alma, aminek másik fontos tulajdonsága, hogy a legtöbb gyümölccsel ellentétben nyersen nem is igazán fogyasztható. Emiatt aztán sokan félnek tőle, pedig gyorsan elkészül, nemcsak lekvárnak és pálinkának isteni, de fantasztikus ízeket és illatokat kölcsönöz a húsos és a vega ételeknek is.

Mit érdemes tudni a birsalma termesztésésről?

A birs ültetése előtt fontos dolog, hogy kezeljük a gyökereket. A növekedési erély növelésének érdekében vágjon vissza éles metszőollóval a gyökerekből 1-2 cm-t. A megfelelő nagyságú ültetőgödör kialakításánál a gyökerek fejlődésének érdekében érdemes kétszer olyan mélyre és szélesre ásni a gödröt, mint amekkora a vásárolt konténer.

A birsfát lehet ültetni önmagában, de sorfaként is remekül megállja a helyét. Alacsonyabb termetével és széthajló, feltűnő lombkoronájával esztétikusan illeszthető be a kert egészébe. A termőhelyre nem túl igényes, lényegében bárhol megterem, a meszes vagy nagyon száraz talajt nem kedveli. Ezen kívül a birs jól alkalmazkodik bármelyik talajtípushoz, de legjobban a mélyrétegű, jó víz- és levegőgazdálkodású talajokon termeszthető. Az ültetés előtt érdemes a talajt feljavítani speciális földkeverékkel, a gödör aljára pedig akkor is bátran helyezzünk szerves trágyát, ha jó minőségű a talaja, ugyanis ezek a trágyák hosszan, 2-3 éven át képesek a tápanyagok leadására, így pótolni tudják a talajban lévő tápanyagokat. A csemetét egyenesen tegyük a gödörbe úgy, hogy az oltási pont a földfelszín felett helyezkedjen el.

Ültetés helyett bérlés? Ahogy arról korábban beszámoltunk , azonnal sikersztori lett a Brancson a Magyarországon egyedülálló kezdeményezésként meghirdetett birsfa-örökbefogadó program. Tolna megye legnagyobb birsültetvénye, a Birsbirtok úttörőként állt elő gyümölcsfabérlő kezdeményezésével, amely hiánypótló lehet azok számára, akiknek nem lehet saját kertje, mégis megbízható, ismert, fenntartható forrásból szeretnének jóval kedvezőbb áron egészséges élelmiszerhez jutni az őszi befőzések idejére. A pillanatok alatt elért 60 előfizető októberben már legalább 3 tonna termést fog hazavinni a Birsbirtokról. A sztoriról több ide kattintva olvasható.

Mennyiért lehet beszerezni?

Ha nincs a kertedben egy jól termő birsalmafa, a piacon is beszeretheted, hiszen októberben kezdődik igazán a szezonja. De érdemes figyelni a Szedd magad akciókat a magyar vidéken. Persze nem csak a piacokon, de az áruházakban is megtaláljuk az ősz slágergyümölcsét. Azok viszont, akik vágynak a vidéki ízekre és szívesen vásárolnak magyar termelőktől, érdemes körbenézniük az interneten.

A Jófogáson például számos megyéből hirdetnek eladó birsalmát, melyenk ára 180-500 Ft/kg között mozog általában. De a falufood.hu oldalon már, szintén hazai termesztőktől, 900 Ft/kg áron vehetjük meg a birsalmát.

Hogyan tároljuk?

Az érett, többnyire sárga fedőszínű birs 6–9 héten keresztül tárolható anélkül, hogy megfonnyadna. A gyümölcsök általában a szedés után tíz nappal kezdenek illatozni. A birs illatát az alma és a körte átveszi, ezért tárolásuk külön történjen. A birs tárolhatósági ideje nemcsak a tárolási módtól függ, hanem alapvetően fajtatulajdonság.

A piacon októbertől kapható. Kemény, molyhos tapintású, világossárga külsejű birset válasszunk. A felszínen időnként tapasztalható száraz, barnás foltok nem befolyásolják a gyümölcs minőségét. Ne vegyük meg a fonnyadt, puha és a szinte teljesen barnásra színeződött héjú gyümölcsöt!

A birsalma felhasználása és gyógyhatása

Termése nyersen kellemesen édeskés, savanykás ízű. Finom almabor és pálinka is készíthető belőle. Kemény állaga miatt azonban több munkaráfordítást igényel a tisztítása, darabolása és a préselése is. Fogyasztható még megsütve is, de gyümölcslé, zselé, befőtt, kompót, leves, sajt és kandírozott gyümölcs is készíthető belőle.

Termése pektinben gazdag, ezért nyákoldó hatású és természetes pektinforrásnak is használják. A népi gyógyászat egész magvait köhögéscsillapítóként, enyhe hashajtóként alkalmazza. Kenőcsökben is találkozhatunk vele, égési sérülések, repedezett bőr és felfekvések kezelésére is használható, de a kozmetikában kenőcsalapanyag. Nyálka- és cserzőanyagokban gazdag leve a száj és a garat enyhébb gyulladásos megbetegedéseinek, mindezek mellett a bélproblémáknak is ellenszere.

A birsalma rengeteg értékes vitamint, ásványi anyagot, ásványi sót tartalmaz. Van benne A-, C- és E-vitamin, B1- és B2-vitamin, de még P-vitamin is, utóbbi a koleszterinszint szabályozásában játszik szerepet. Kalciumban, káliumban, vasban és foszforban gazdag. A gyümölcs almasavat és csersavat is tartalmaz.

Összehúzó tulajdonságának köszönhetően régóta alkalmazzák a gyomor és bélrendszer vérzéssel, és hasmenéssel járó betegségei esetén. A megfőzött birs és leve, illetve a megsütött termés legjobb étel a májbetegségeknél, és a hányinger ellenszere is. A belőle készült főzeteket legtöbbször köhögéskor, hörgőgyulladás esetében, a gyomor és a bél betegségeinél, és hasmenéskor ajálnják fogyasztani.

Viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy a birs magot nem szabad összetörni, mert akkor felszabadulnak a benne lévő méreganyagok, a keserű mandula ízére emlékeztető ciántartalmú amigdalin.

Címlapkép: Getty Images