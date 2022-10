Szinte ingyen termesztheted ezeket a téli zöldeket: még kert sem kell hozzá

Roppant egészséges, ráadásul igen mutatós, legyen szó szendvicsekről, levesről, tésztákról, salátákról vagy bármilyen főételről, egy pillanat alatt feldobhatjuk a mikrozöldekkel. Arról nem beszélve, hogy látványuk mellett az ízük sem elhanyagolható. Azonban egyáltalán nem tartozik az olcsó élelmiszerekhez, főleg nem a jelenlegi helyzetben. Éppen ezért érdemes megragadni a magokat, és nekikezdeni a saját, házi termesztésnek. Az Agrárszektor most megmutatatta, hogyan vágjunk bele.

A mikrozöldek fogyasztása mellett igen komoly érv, hogy hihetetlenül egészségesek: ezekben a kis levelekben sok esetben több a tápanyag, mint magában a kifejlett növényben. Bizony nem olcsó mulatság, ha boltban, készen szeretnénk megvásárolni őket, viszont jó hír, hogy lakásban és házban egyaránt könnyen termeszthető. Még egy plusz érv, hogy alig kell hozzá valami: nincs is másra szükségünk, csak a magokra, egy sekély edényre, jó minőségű földre és egy kis tiszta vízre - írta az Agrárszektor.

Fontos, hogy az edénynek legyen vízelvezető nyílása, ezt pedig úgy is kivitelezhetjük, ha például lyukakat fúrunk az aljára - az üzletekben egyébként lehet kapni kifejezetten erre a célra gyártott tálcákat. Sőt, már kész szetteket is vehetünk, amik tartalmazzák a magokat, a permetezőt, tálcát stb. A földet ültetés előtt locsoljuk meg, de arra figyeljünk, hogy ne legyen túl nedves és ne is nyomkodjuk le túlságosan, hiszen levegősnek, lazának kell lennie. Ha a lyukakon átesne, akkor se ijedjünk meg, egyszerűen csak tegyünk alá egy konyharuhát, és máris meg van oldva a probléma.

Hogyan csináljunk magunknak friss zöldséget?

A magokat bátran szórjuk vastagon a föld tetejére, hiszen most a levelek lesznek a fontosak. Ha ezzel megvagyunk, akkor egy nedves textilt tegyünk rájuk, ami óvja őket a fénytől, és várjuk meg, míg nem kezdenek előbújni - ez általában 3-4 nappal később meg is történik. Ebből is látszik, hogy tényleg „pillanatok” alatt termeszthető. Az öntözés elengedhetetlen feladat ez esetben is. Amint kicsíráztak a magok, locsoljuk minden nap, viszont semmiképp se lapítsuk ki őket, főleg ne akkor, mikor már majdnem elég nagyok a szedéshez. Ezt úgy kerülhetjük el a legkönnyebben, ha néhány percig állni hagyjuk a tálcát egy kis vízben a mosogatóban, hogy a víz fel tudjon szívódni a vízelvezető lyukakon keresztül.

Ha eljött az idő, és csíráink elérték a megfelelő méretet, eljött az idő, hogy leszedjük a friss leveleket. Ezt pedig nagyon egyszerűen megtehetjük, hiszen nincs másra szükségünk, csak egy ollóra, amivel levághatjuk őket. A mikrozöldek „szupererejét” jól mutatja, hogyha ezt megtettük, később akár egy második "betakarítást" is nyerhetünk akkor, ha maradnak apró palánták - azoknak viszont több helyre lesz szüksége.

Tipp: maximum csak néhány napig tároljuk őket a hűtőszekrényben, frissen fogyasztva a lehető legfinomabbak! Mint ahogyan korábban megírtuk, a bazsalikom, cékla, retek, borsó, mángold, brokkoli, kelkáposzta mind-mind nagyszerű választás lehet, ha mikrozöldtermesztésbe vágnánk a fejszénket.

