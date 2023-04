Ez a filléres csodaszer a kertedben is hasznos: ennyi mindenre jó a szegfűszeg

A szegfűszeget a legtöbben a különféle levesek, sütemények és édességek ízesítőjeként, illetve kellemes illata révén az otthonok díszeként tartják számon, emellett illóolajának számos gyógyászati felhasználása is ismert. Azt azonban kevesen tudják, hogy ez a fűszer a házon kívül is felhasználható, szedte össze az Agrárszektor.

A szegfűszeg, amely valójában a szegfűszegfa leszedett és megszárított bontatlan, aromás virágbimbója, egy igen ismert és kedvelt fűszer, amelyet egyaránt használhatunk ételek és sütemények ízesítésére, karácsonyi dekorációnak, és illóolaja révén a gyógyászatban is. Ráadásul a kertben is rendkívül kreatív módokon használható fel növényeink védelme érdekében - írta meg a balconygardenweb.com. De melyek is ezek a felhasználási lehetőségek?

1. Kártevők elleni védekezés

Akinek van kertje, pontosan tudja, mekkora pusztítást tudnak okozni a kártevők a növényekben. És bár számos hatékony kémiai rovarirtó szer áll a rendelkezésünkre, hogy megszabaduljunk tőlük, ezek használata káros lehet a megvédeni kívánt növényekre, illetve a hasznos rovarokra. Ha organikus és természetes alternatívákat keresünk, akkor egy jó lehetőség a szegfűszeg. Ez a fűszer kiválóan alkalmas a takácsatkák és a levéltetvek irtására. A recept sem nem bonyolult:

Egy liter vízbe tegyünk 2-3 evőkanál szegfűszeget.

Forraljuk fel a vizet és a szegfűszeget, amíg az oldat hevesen forrni nem kezd.

Ha ez megtörtént, vegyük le a gázról, és hagyjuk tökéletesen kihűlni.

Ezután bármilyen szita vagy muszlinszövet segítségével szűrjük át a szegfűszeges vizet egy szórófejes flakonba.

Az oldatot esténként permetezzük a fertőzött növények lombozatára (különösen az aljára).

2. A hangyák elűzése

Az apró hangyák ártalmatlannak tűnnek, de közvetetten komoly károkat tudnak okozni a növényekben, mivel védik a levéltetveket és a lisztbogarakat. A piacon ugyan kaphatóak hangyairtó szerek, ám ezek károsak a környezetre, és a háziállatokra is veszélyesek lehetnek. Ezek helyett azonban használhatunk szegfűszeget is arra, hogy megszabaduljunk a hangyáktól! Mindössze annyit kell tennünk, hogy összezúzott vagy őrölt szegfűszeget szórunk azokra a hangyák útvonala környékére. A szegfűszeg jellegzetes illata arra kényszeríti a hangyákat, hogy más irányba menjenek. Alternatívaként használhatunk szegfűszegolajat is: néhány csepp illóolajat keverjünk össze egy csésze vízzel, és ezt egy szórófejes flakonba adagolva permetezzük be vele a hangyákat. Ez más háztartási rovarok ellen is hatásos.

3. Legyek elriasztása

A házilegyek számos betegség hordozói, emellett a jelenlétük is bosszantó lehet. A szegfűszeg használatával könnyen elriaszthatjuk őket, mivel ezek a rovarok sem tudják elviselni a finom illatát. Ehhez mindössze egy almára és 20-30 szem szegfűszegre van szükségünk, amit beletűzünk a gyümölcsbe. Ez a megoldás ráadásul a rovarűző hatáson túl kellemes illatot varázsol az otthonunkba. Ahhoz, hogy a legyek ne jöjjenek be a házunkba, lakásunkba, helyezzük a szegfűszeget az ablakok és az ajtók közelébe. A fentebb már említett illóolajos oldat permetezése a legyekre szintén működik!

4. Gyomirtás

A gyomok olyan nemkívánatos növények, amelyek akadályozzák a növényzet növekedését a kertben. Ha nem szeretnénk gyomirtó szereket használni, kipróbálhatjuk a szegfűszeget, mint természetes alternatívát erre a célra. Ennek a nem mérgező gyomirtónak az elkészítéséhez szükségünk lesz szegfűszeg illóolajra, konyhasóra és ecetre.

Fogjunk egy szórófejes flakont, és tegyünk bele egy csipetnyi sót.

Adjunk hozzá 20 csepp szegfűszegolajat és 6 deciliter ecetet.

Rázzuk jól össze, és permetezzük ezt az oldatot a gyomokra.

Figyelmeztetés: ez a permetszer eléggé erős, így ne kerüljön azokra a növényekre, amelyeket nem akarunk elpusztítani!

5. Szarvasriasztó

Ha a szarvasok kárt okoznak a kertünkben, az egyik védekezési lehetőség a drótkerítés vagy támfal telepítése, de ez elég drága mulatság. Egy másik, jóval olcsóbb megoldás, ha szegfűszeget használunk erre a célra. Az őzeknek érzékeny az orruk, és főként az intenzív szagú területeket kerülik el. Ezért ha porított formában bőségesen szórunk szegfűszeget a kertünk határában, vagy az oldatával lepermetezzük a szegélynövényeinket, az őzek nem fognak a növényeink közelébe jönni.

6. Szúnyogok elriasztása

A szegfűszeg természetes szúnyogriasztóként is működhet. Egy friss jelentés szerint a hígítatlan szegfűszegolaj egyes szúnyogfajokkal szemben 100%-os taszító hatást fejt ki akár 2-4 órán keresztül is. A hígítatlan szegfűszegolaj azonban bőrkiütéseket vagy irritációt okozhat, ezért célszerűbb lehet először egy kisebb kisebb bőrfelületen alkalmazni, hogy lássuk a reakciót, vagy hígítva használjuk, ami sokkal biztonságosabb.

Címlapkép: Getty Images