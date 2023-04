Kezdődik a poloskainvázió: így könnyedén elűzheted a kéretlen betolakodókat

Agrárszektor 2023.04.28.

A poloskák kétségtelenül a nemkívánatos vendégek közé tartoznak, akár a kertünkről, akár az otthonunkról van szó. Beléptünk a tavaszba, ami a szebbnél szebb színekben úszó virágok, madárdal és meleg mellett azt is jelenti, hogy az említett „vendégek” is kezdenek előbújni. Ráadásul a tél is roppant enyhe volt, ami csak tovább tetézi a bajt, hiszen nem volt tartós hideg, ami el tudná pusztítani őket. Ahogy az Agrárszektor írja, amint kezd hűvösebbé válni az idő, szinte elözönlik a lakásokat, házakat, hogy telelő rejtekhelyet keressenek maguknak. A legkisebb résen is bejutnak, így az ember gyakran csapatostul találkozhat velük a nyílászárók körül, vagy éppen a falakon.

Ahogy a portál írja, először is, érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a poloskák egyáltalán nem válogatósak az élelmet tekintve. Ugyanakkor az megállapítható, hogy a magas cukortartalmú, húsos terméseket kedvelik a legjobban - ez pedig megmagyarázza, hogy miért szeretik annyira például az almát és a lédús zöldségeket. Ha kertünkben ilyen növényeket is termesztünk, akkor jobb, ha felkészülünk arra, hogy nemcsak az otthonunkat lephetik majd el, hanem bizony a veteményest is. Ne nyúljunk rögtön bolti permetszerekhez Az egyik leghatékonyabb praktikák egyike, ha házi permetezőszert használunk. Ami még ennél is jobb, hogy pillanatok alatt, fillérekből el tudjuk készíteni, az alábbi módon: engedjünk fél liter langyos vizet egy kézi permetezőbe és keverjünk bele egy teáskanál szódabikarbónát és fél kávéskanál ecetet. A permetezővel fújjuk körbe a nyílászárókat és a növényeket - így akár hetekig távol tudjuk tartani a nemkívánatos "büdösbogarakat". Éppen ezért, készítsünk fokhagymás permetet,

használjunk illóolajokat,

szereljünk fel szúnyoghálókat. Hogyan készül a tökéletes permet? Milyen olajokat érdemes bevetni? Mit tehetünk még a szúnyogháló felszerelése mellett? Erről többet az Agrárszektor cikkében olvashatunk, ide kattintva.