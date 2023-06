Rengeteg kutyatartó nem tudja: ezek a tünetek nagy bajt jeleznek, az állat élete a tét

Dubóczky Krisztina 2023.06.15. 15:04 Megosztom

Itt a nyár, és bár mostanában még nem tombol a kánikula, az előrejelzések szerint hamarosan számíthatunk rá. Ugyanakkor a kutyáknak, cicáknak a napon már most is nagyon melegük lehet, mivel máshogy párologtatnak, mint mi emberek, és a szőrük is melegíti őket. Ezért különösen fontos, hogy odafigyeljünk arra, nehogy túlmelegedjenek, netán hőgutát kapjanak. Megmutatjuk, hogyan védhetjük meg őket a hőségtől, és azt is leírjuk, milyen tüneteknél ne habozzunk, és forduljunk azonnal állatorvoshoz kedvencünkkel!

Mi okozza a hőgutát kutyáknál? A kutyák lihegéssel és mancsaik enyhe izzadásával szabályozzák testhőmérsékletüket. Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb a testhőmérsékletüknél, akkor ezek a mechanizmusok általában elegendőek. Azonban ez problémássá válik nyáron, amikor is a hőmérséklet alaposan megemelkedik, és a kutyának nincs lehetősége arra, hogy hűvösebb helyet keressenek fel. Ebből az okból kifolyólag a hőguta leggyakoribb kiváltó oka továbbra is az, ha a gazdi az autóban hagyja ugató kedvencét, mivel ott különösen gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Emellett a zárt járműben a levegő páratartalma is megnő, ami tovább akadályozza a hőleadást. Emiatt a kutya a lihegéssel nem tud elegendő hőt leadni, és kritikusan megnő a testhőmérséklete, 40 Celsius fok felett ez már nagyon veszélyes lehet az állatra nézve. Ezzel egyidejűleg a lihegés azt is okozza, hogy sok nedvességet veszít az állat és kiszárad. Ugyanakkor a nagy melegben előidézett túl sok fizikai terhelés következtében vagy kis zárt helyiségben is jelentkezhet hőguta, azonban ezek ritkább esetnek számítanak. Mi a hőguta? Egy kutya átlagos testhőmérséklete 38-39 fok. 41 fokos testhő már agyi károsodást, vagy akár halált is okozhat. Az emberekkel ellentétben ők csak talppárnáikon keresztül képesek izzadni, emellett hőt a füleiken keresztül, illetve lihegés által tudnak leadni. Ha túlhevülnek, kiszáradhatnak, károsodhat az agyuk, a májuk és a veséjük, a vérük besűrűsödhet, vérrögök keletkezhetnek, aminek a veszélyességét külön nem is kell ecsetelni, tüdőembóliát, szívleállást okozhatnak. Súlyos esetben akár kómába is eshetnek az állatok, ha nincs módjuk arra, hogy védekezzenek a hőség ellen. A hőguta tünetei: tág pupillák,

felgyorsult lihegés,

hányás,

hasmenés,

gyors szívverés,

vörös nyelv, sápadt íny,

besűrűsödött nyál,

szédülés,

remegés, rángás,

ájulás, kóma Talán mondani sem kell, de ha a fenti tünetek bármelyikét észlelik a kutyájukon, azonnal forduljanak vele állatorvoshoz! Mindig elmondjuk, hogy a megelőzés kevesebbe kerül, mint a beteg kutya kezelése, így ezt tartsák szem előtt a gazdik. Még véletlenül se hagyják soha a kutyát az autóban, kis rést hagyva nekik levegőztetésként, ugyanis akkor is felmehet bent percek alatt a hőmérséklet 40 Celsius fokra, ha odakint csak 20 fok van! A kutya pedig nem fogja tudni izzadással vagy akár lihegéssel elkerülni egy ilyen esetben a hőgutát! Ugyanígy, ha az állat egész nap a kertben, udvaron van, biztosítson neki a gazdi mindig legalább egy árnyékos helyet, ahol hűsölhet - válaszolta kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos. Fokozottan veszélyeztettek kutyafajták A rövid orrú kutyák fokozott veszélynek vannak kitéve, mivel nehezebb számukra a légzés, hamarabb kapnak hőgutát. Ilyen fajták a bulldogok, mopszok, si-cuk.

is hamarabb lesz melegük, ezért célszerű nyáron rövidebbre vágatni a szőrüket. Ugyanakkor a bunda szigetel is, tehát a túl rövid szőrzet sem tesz nekik jót, nélküle könnyen leéghetnek, két-három centit mindenképpen hagyj meg belőle. A kopasz kutyákat érdemes naptejjel bekenni. Ez furcsán hangozhat, de állatkereskedésekben árulnak ilyen termékeket, és ajánlják is őket. A napról nehezen behívható, órákig strandoló, rövid szőrű vagy kopasz kutyákat védeni kell a káros UV-sugárzástól, különben ők is leéghetnek, ahogy az emberek. Így védjük kedvenceinket a hőségtől Biztosítsunk neki árnyékos helyet, és emellett mindig legyen friss vize, olyan tálban, amit nem tud könnyen felborítani. Ebbe akár néhány jégkockát is tehetsz, hogy ne forrósodjon fel olyan hamar. A hűtőmatrac jó szolgálatot tesz a forró nyári napokon, és a legtöbb állatkereskedésben beszerezhetsz egyet. Nyomás hatására aktiválódik, nem igényel külön külső hűtést. Ha az állat ráfekszik, a matrac elkezdi hűteni a testét. Kerüljük a nyári kánikulában a sok testmozgást! Ha kutyád nagyon igényli a lefárasztást, lehetőleg csak kora reggel és este sétálj vele. A forró aszfalt vagy beton akár 60 celsius fok fölé is melegedhet, és súlyos károkat tehet a kutyák mancsában, így lehetőleg füves területen sétáltassuk, de ha ez nem megoldható, kizárólag a legmelegebb időszakot elkerülve, amikor nem éget a nap, ivagy amikor már lenyugvóban van. A macskákat nem szokás fürdetni, mivel többnyire utálják a vizet, már néhány csepptől is fejvesztve menekülnek. Próbát tehetünk egy vizes szivaccsal, de többnyire beérik azzal, ha megbújhatnak egy árnyékos helyen. A kutyák testfelületének vizezése egyszerűbben megoldható, bár sok kutya is idegenkedik a teljes fürdetéstől, ha nincs hozzászokva kölyökkorától kezdve. A rálocsolt víz a zsíros szőrzetről lefolyik, megrázva a bundát szinte száraz is lesz rögtön, ezért érdemes a rácsorgatott vizet a szőrzetbe szinte beledörzsölni, ha mégis ezt a módját választjuk a felfrissítésüknek. Ha locsoljuk, akkor a nyaktól hátrafelé tegyük, a végtagjaira bőven juttathatunk, de a farkát hagyjuk ki! Az arcába, fülébe csorgó vizet a kutya se szereti, a vizes farkával pedig fröcsköl. Mivel melegben szívesen fekszik, hamar sáros lehet a farka, amivel összeken ruhát és falat is. Hőségben a locsolócső is jól jöhet, de a kutyák között is van olyan, amelyik pont annyira örül a hideg zuhanynak, mint a gazdája, ha a szomszéd locsolná nyakon hirtelen - mondta el az állatorvos. Hőségben sétáltatásnál nem ritkán látni a kutyáját itatásra biztató gazdát, mondván, az ember is megszomjazik. Csakhogy mi azért iszunk ilyenkor, mert izzadunk, közben a kutya és a macska gyakorlatilag nem. Így ugyan a szájuk a lihegéstől kiszáradhat, de az itatást erőltetni indokolatlan. Jobban tesszük, ha a magunkkal vitt vizes üvegből megnedvesítjük a kutya fülkagylóját, fejét, nyakát, hogy a párologtatással hőt leadva kissé lehűljenek. Amennyiben lehetőség van rá, a teljes test vízbe merülése rendkívül frissítő lehet a kutyának, persze ennek során figyelembe kell venni egyéb szempontokat (biztonság, szabályok betartása, másokat ne zavarjunk stb.) is. Címlapkép: Getty Images