Kutyatartók, figyelem: rohamosan terjed ez a veszélyes gaz, csúnya betegséget okozhat

Nem is kell erdőn, mezőn járni vagy nagy kirándulást tenni hozzá, ez a növény már a városban a járdák szélén, vagy akár a kertben is előfordulhat. Szörnyű apró sebeket ejthet a kutyák bőrén, de ennél nagyobb bajt is okozhat! De mi is ez a toklász, ami nyaranta ennyire megkeserítheti a kutyások életét? Hogyan lehet veszélyes ez a növény a házi kedvenceinkre? - erről posztolt nemrégiben a Dr. Gippert Róbert Kisállat Klinika. Lássuk is, mit érdemes tudni!

Nem győzöm kiszedni belőlük. Minden nap átnézem őket. Szörnyű apró sebeket csinál a bőrön is, amit ha rág, kifekélyesedhet. Tegnap mancsból is bányásztam ki – panaszolta a Facebookon egy kutyatulajdonos. De mi is ez a toklász, ami nyaranta ennyire megkeserítheti a kutyások életét? Hogyan lehet veszélyes ez a növény házi kedvenceinkre? A Dr. Gippert Róbert Kisállat Klinika vidéki állatorvosai egy friss bejegyzésben hasznos tanácsokkal látták el az állatbarátokat. A toklász vagy egérárpa egy megszáradt, búzakalászszerű termés. Tavasztól késő őszig találkozhatunk vele az út szélén, erdőn, mezőn, elhanyagolt területen. Látszólag ártalmatlan, de a kutyák bőrebe jutva fájdalmakat okozhat kedvencünknek. Ráadásul nem is kell erdőn, mezőn járni vagy nagy kirándulást tenni hozzá, ez a növény már a városban a járdák szélén, vagy akár a kertben is előfordulhat. Mivel ez a termés elég szúrós, könnyedén utat vájhat négylábú barátaink mancsába, de az sem ritka, hogy a szemhéjuk mögé, fülükbe kerül bele, vagy a szimatolás során az orrüregbe szippantják fel – hívták fel rá a figyelmet a Facebook-oldalunkon a Dr. Gippert Róbert Kisállat Klinika vidéki állatorvosai. Mikor gyanakodjunk a toklászra? Ha kedvencünk sűrűn nyalogatja valamelyik mancsát és nem terhel rá, esetleg szúrásnyomot látunk rajta.

Ha hirtelen elkezdi valamelyik fülét vakarni és sírdogál közben, esetleg oldalra tartja a fejét.

Ha beduzzad főleg az egyik szeme, sűrűn könnyezik és piszkálja az állat.

Ha gyakran prüszköl, vér folyik valamelyik orrlyukából, rázza a fejét kedvencünk. Mit tegyünk, ha megtörtént a baj? A szakemberek szerint ha a toklász már belefúródott az állatba, akkor azonnal keressünk fel egy állatorvost! Ne próbálkozzunk kivenni, mert a kialakításának köszönhetően még beljebb tolódhat és még nagyobb károkat idézhetünk elő. Sajnos ez egy ismert probléma, így az orvosok kellő szakértelemmel tudják kivenni a toklászt a kedvencünk testéből. A mélyre hatolt növényt nagy valószínűséggel csak sebészeti úton, bódításban lehet kiszedni az állatból. Hogyan kerüljük el a bajt? Saját kertünkben mindenképp irtsuk ki az egérárpát! Sétáltatáskor pedig kerüljük a fertőzött területeket, illetve, ha látjuk út közben, akkor ne engedjük oda a kedvencünket. Az állatorvosok szerint pedig célszerű minden séta után átnézni kedvenceink bundáját: Címlapkép: Getty Images