Kiderült, miért ilyen haragos a Velencei-tó színe: most akkor fürödhetünk benne vagy sem?

Az elmúlt időszakban sokat lehetett hallani a Velencei-tó klorofill tartalmának emelkedéséről. Most a Feol.hu annak járt utána, milyen változásokat észleltek az elmúlt időszakban a vízben és ez milyen hatással van a fürdőzésre, élővilágra.

Mint írták, a Velencei-tó „haragos” színe semmilyen hatással nincs a víz minőségére, abban fürdeni épp olyan élvezetes, mint a világosabb vízben, egyedül a hőmérséklet az, ami kinek „sportosabb”, kinek éppen megfelelő. Viszont a portál most a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz fordult, hogy megtudja: hogy áll most a víz klorofill értéke és mire következtetnek a megnövekedett értékből. Illetve, mit gondolnak, lesz-e várható tünete, hatása az élővilágra az emelkedésnek? Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója ennek mentén a lapnak elmondta:

a Velencei-tavon kétheti rendszerességgel mérik a vízminőségi paramétereket. A június 14-én vett minták alapján a klorofill tartalom valamivel magasabb az utóbbi években mért értékeknél. A tóban azonban nem jellemző a magas klorofill koncentráció, megemelkedése jellemzően eseti jellegű. Az alga-összetételben az igen kis méretű, úgynevezett pikoalgák dominálnak, a problémás, vagyis potenciálisan toxikus fonalas nitrogénkötő fajok egyedszáma minimális. Az elszíneződés egyik oka feltehetően a megváltozott alga összetétel miatt következett be. A változás okait folyamatosan figyelemmel kísérjük, és az okokat próbáljuk egyértelműen meghatározni, külső szakértők bevonásával is. Ezek igen sokrétűek lehetnek, hiszen a tavalyi rekord alacsony vízállás miatt a szárazra került parti területek szerves anyag tartalmának oxidálása, a betorkolló vízfolyások kitisztítása, a dinnyési tórész szárazra kerülése és ismételt elárasztása is szerepelhetnek a kiváltó okok között. Az eddig elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján azonban egyértelműen kijelenthető, hogy a pikoalga elszaporodása és a víz elszíneződése semmilyen vízminőség romlást nem okoz.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)