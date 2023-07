Ilyen luxus üvegházakat épít a kertbe a vidéki elit: vajon tényleg megér több milliót?

Sokkal egyszerűbb üvegházban zöldséget, fűszernövényeket termeszteni, mint azt elsőre gondolnánk. Ha megépítjük kertünkben a sajátunkat, azzal a termesztés sokkal kiszámíthatóbbá, jelentősen hatékonyabbá tudjuk tenni. Nem muszáj hatalmas gazdaságban gondolkodni, hobbikertészetként, a családnak való termesztés céljából is építhetünk üvegházat. Hogy mire érdemes figyelni? Mit termeszthetünk benne? Milyen jogszabályok vonatkoznak az építésére? Ennek jártunk most utána.

Ha nem akarjuk egyből nagyban kezdeni, érdemes a balkonon, teraszon kísérletezni kisebb üvegházakkal. Nem muszáj vásárolni, magunk is elkészíthetjük! Ha nem akarunk komoly barkácsolásba fogni, akkor a legegyszerűbb megoldás, ha fogunk egy nagyobb befőttesüveget, vagy levágjuk egy szélesebb flakon alját, és rátesszük a védeni kívánt növényre. A csíráztatáshoz pedig felhasználhatunk átlátszó műanyag dobozokat is. Ha több növényt tartanánk melegen, akkor egy meglévő nyitott polcrendszert is bevonhatunk fóliával, vagy takarhatunk polikarbonát lemezzel. Persze ezek kevésbé szemet gyönyörködtető megoldások, de a növények ugyanúgy meghálálják.

Tipp: Érdekel a palántázás vagy a csíráztatás? Korábban már számos cikket írtunk mindkét témában: a palántázásrol ide kattintva, a csíráztatásrol pedig itt olvashatsz többet.

Nagyméretű üvegházak

Amennyiben egy egész szekrény méretű üvegházat szeretnénk építeni, ezt is többféle anyagból megtehetjük. Egy könnyen összerakható majd szétszerelhető verzió, ha PVC-csövekből és -idomokból alakítjuk ki a ház szerkezetét, majd ezt borítjuk be fóliával. Egy stabilabb és időtállóbb faszerkezetet pedig boríthatunk polikarbonát lemezzel vagy üveggel. Megkönnyíthetjük a dolgunkat, ha az üvegház vázát a ház falához építjük hozzá, ezzel ráadásul védettebbé tesszük.

Hogyan gondozzuk?

Az üvegház elkészítésénél ügyeljünk arra, hogy nyitható legyen a teteje, így szabályozni tudjuk a páratartalmat és a hőmérsékletet. Egy nagyobb méretű üvegháznál érdemes mérni ezeket, és e szerint beállítani a növényeink számára ideális klímát. Ahhoz, hogy az üvegház melegedjen, természetesen szükségünk lesz a napsugarakra, ezért tegyük napos helyre.

Szükség van engedélyre az építéshez? Bizonyos esetekben a fóliasátrak és az üvegházak építéséhez vagy felújításához nincs szükség építési engedélyre. Erről a 312/2012. Kormányrendeletben olvashatunk részletesen. A rendelet 1. melléklete az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek között sorolja fel: a növénytermesztésre szolgáló üvegház építését, bővítését, meglévő felújítását, helyreállítását, átalakítását, korszerűsítését, megváltoztatását.

illetve a növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építését, bővítését, meglévő felújítását, helyreállítását, átalakítását, korszerűsítését, megváltoztatását. Fontos viszont, hogy a rendelet kihangsúlyozza: csak növénytermesztésre, gombatermsztésre használt üvegház mentesül az építési engedély alól.

Nem akarsz barkácsolni? Egy milliód is rámehet az üvegházra

Azoknak, akik nem akarnak barkácsolással időt tölteni számolniuk kell azzal, hogy bizony borsos áron adják manapság a kész üvegházakat. Hogy pontosabb képet kapjunk, megnéztük a nagyobb barkácsáruházak kínálatát. Bizony elképedtünk az árak láttán!

A bauhaus online kínálata szerint az áruházban találunk 174 990 forintért üvegházat.

Az OBI kínálatában pedig az egészen apro üvegháztól, ami 7799 forint, találunk hatalmas méretű, úgynevezett melegházakat is. Ezek ára 139 990-2 386 990 forint között mozog. Persze vannak több százezres tételek és egy milliós ajánlatok is.

Mit tud egy ilyen drága üvegház?

Az OBI legdrágább termékét vettük gorcső alá, enek leírásában a következők szerepelnek:

A termék ára 2 386 990 Ft.

"A prémium melegház egy pavilon otthonosságát kínálja egy melegház funkcionalitásával kombinálva. Az igényes kertészek és növények kihasználhatják a magas minőségű felszereltséget, pl. a jól szigetelő légkamrás lemeztetőt, a kiváló szellőzést biztosító 3 oldalablakot és a magas oldalfalakat, melyek kellő helyet biztosítanak a növényeknek és a terméseknek. A négyzetes alapú, 10,2 négyzetméteres alapterület - az 1,88 m magas oldalaknak és a 2,65 m magas tetőgerincnek köszönhetően - elegendő helyet biztosít a növények és a hobbikertészek számára. A szélesre nyitható, nagy dupla tolóajtók teszik egésszé a hatását. Mindkét ajtószárny rögzíthető kinyitott állapotban, így szabad be- és kilépést biztosítanak akkor is, ha nagy tárgyak vannak a kezében. Dupla keretprofilok fogják be stabilan teljes hosszban az átlátszó biztonsági üvegből (ESG) készült nagyméretű lapokat az oldalakba zavaró segédeszközök, pl. rugós kapcsok, nélkül. Emellett otthonos megjelenésével hódít. Az átlátszó biztonsági üveg (ESG) oldalaknak köszönhetően beláthat a melegházba. Három oldalablak, illetve a nemesacél ajtófogantyú, illetve a magas minőségű, lezárható cilinderzár kölcsönöznek otthonos hangulatot ehhez a zöld oázishoz.A többi részlet pedig arról árulkodik, hogy ennek a kis paradicsomnak a használata is hiánytalanul lett megtervezve. Az ereszcsatornák és esővíz-levezetőcsövek segítségével az értékes esővizet is felfoghatja, a mellékelt alapprofillal pedig egyszerűen rögzítheti a sávalapban.

Méretek és tömeg (nettó): Tömeg: 312,6 kg Magasság: 2,65 m Szélesség: 3,17 m Mélység: 3,22 m

Nos ennek alapján mindenki el tudja dönteni, hogy megéri-e a választást előre gyártott, kész terméket vennie, vagy inkább barkácsolna össze egyet, kevesebb pénzből.

Olcsbb választás lehet a foliasátor?

Természetesen megnéztük a fóliasátrakat is, hiszen, aki nem vágna bele egyből egy üvegházba, előtte kísérletezhet kisebb-nagyobb fóliasátrakkal is. Ezek a nagyobb barkácsáruházakban a következő áron mozognak:

Praktiker: 9999-26 299 Ft

OBI: 19 990-195 490 Ft

Bauhaus: 57 490-99 790 Ft

Ha megnézzük, a legdrágább foliasátor ára a legkisebb üvegházak árával vetekszik. Ha mindenképp kísérletezni szeretnénk, érdemesebb egy foliasátorral kezdeni a veteményezést, hiszen nem csak hamarabb elbonthato, átalakíthato, mint egy üvegház, de képes ugyan olyan jo körülményeket is biztosítani a palánták számára. Ezt felülmúlva pedig joval olcsobbak is, mint az üvegházak.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)