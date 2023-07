Érthetetlen brutalitás: a békés kutyára lövöldözött a szomszéd, vizsgálat indult +Videó

Meglőttek egy kutyát a Bács-Kiskun megyei Tataházán, amit biztonsági kamera is rögzített. Gazdája azonnal állatorvoshoz vitte az állatot, a röntgenfelvétel alapján pedig kiderült, hogy már korábban is rálőttek az állatra. Nem is egyszer: négy lövedéket mutatott ki a műszer. A rendőrség nyomoz, a kutya gazdájának rokona az RTL Híradónak azt mondta, hogy a szomszédra gyanakszanak, aki korábban a saját háza tetejét is kibontotta, hogy bosszúságot okozhasson.

A videón látható, ahogy egy tompa pukkanás utána azonnal fájdalmasan vonyítani kezd a kutya. Majd azt lehet látni a biztonsági kamera egy hete készült felvételén, hogy a szomszédok odaszaladnak a ház kerítéséhez. Ők szóltak Burszki Gábornak, aki azonnal anyósa házához sietett a Bács-Kiskun megyei Tataházán. Láttam, hogy szegény kutya nagyon meg van ijedve, el is bújt és nem is tudtam hozzá férkőzni, csak egy kicsit később. Akkor láttam, hogy vérzik az oldala és valószínűleg tényleg meglőtték - mondta Burszki Gábor, aki rendőrt hívott és elmondta nekik, mi történt. Az egyik szomszédra gyanakszik. Burszki azt mondja, szemtanúk szerint egy kiszögelésből érkezhetett a lövés, ott látták az elkövetőt is, ott állt a lövés után. A sértett kutya gazdája által gyanűba hozott 50 éves férfi évek óta haragban van a szomszédaival, a biztonsági kamera felvétele szerint egyszer kibontotta a saját háza tetejét, kibújt a cserepek között, hogy egy hosszú bottal el tudja dönteni a háza oldalának támasztott biciklit. De azt, hogy a láthatóan nyugodt, barátságos kutyára miért haragszik, nem lehet tudni. Az RTL Híradó kereste a férfit, aki a kutyát bánthatta, de nem találta otthon. Úgy tudjuk, külföldön dolgozik. A meglőtt kutya ügyében rendőrségi eljárás indult. Címlapkép: Getty Images