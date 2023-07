Nem csillapodnak a zivatarok: hiába a napsütés, ezekben a megyékben érdemes jégesőre is készülni

Kiadta figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat, ennek alapján ma napközben főként az északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok, melyeket intenzív csapadék (10-30 mm), erős, viharos széllökések (50-70 km/h), illetve apró szemű (<1-2 cm) jég kísérhet. Az éjszakai órákra megszűnik a zivatartevékenység. (Minimális eséllyel a nyugati határvidékre is besodródhat egy-egy zivatar.)

Az orvosmeteorológia szerint ma a távolodó hidegfront miatt az érzékenyeknél felléphet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. A reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet, továbbá az ízületi és reumatikus panaszok is fokozódhatnak. Nagyon erős lesz az UV-B sugárzás. Hétfőre megszűnik a fronthatás.

Forrás: OMSZ

Kedden kora délután északnyugat felől hidegfront érkezik, melynek hatására először az északnyugati tájakon alakulnak ki zivatarok, melyek délkelet, kelet felé mozognak, késő estig a Duna-Tisza közére is átterjedhetnek. A zivatarokat főként az északnyugati tájakon felhőszakadás kísérheti (20-30, néhol akár 40 mm is), emellett viharos széllökések (ált. 60-80 km/h), és apró szemű jég (1-2 cm) is előfordulhat. (Heves zivatar kialakulására is van esély a nyugati, délnyugati megyékben, ezekhez az előbbiekben leírtak mellett erősen viharos széllökések (~90 km/h) is társulhatnak.)

