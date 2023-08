Falánk a kártevők pusztítják a kertek termését: létezik megoldás ellenük?

Már a „változékony időjárás” kifejezés is túlságosan enyhe az elmúlt hetek és napok szélsőséges időjárásának a jellemzésére. Lehűlés, viharos szelek, záporok váltották le hirtelen a kánikulai forróságot. A sok esőtől repedtek, a szelektől karcolódtak a gyümölcsök. Nyitott kapukra talált a monília, az összes fán érő gyümölcs veszélyben van! A szürkepenész pedig a szőlő sérült bogyóit kerülgeti. Az esőktől az almatermésűekben új erőre kapott a varasodás és még a lisztharmat is jól érzi magát, rájuk továbbra is gondolni kell.

Úgy látom, hogy sok kertben elő kell venni a permetezőgépet

- írja előrejelzésében Zsigó György.

Az alma és a körte varasodásáról már részletesen írtam korábban. A réztartalmú gombaölőkkel vihar után érdemes gyorsan permetezni, mert a sebeket is fertőtleníthetjük ezekkel és egyben a varasodás ellen is hatásosak. (Néhány réztartalmú csak a színeződésig javasolt, mert perzselhetnek. Erről tájékozódjanak a címkéken vagy a gazdaboltokban, mert a záporok is lemoshatták a gyümölcsök viaszrétegét, így még könnyebben „megégethetik” a gyümölcsöket.) Újabb esőknél ismételni kell, mert kontakt szerek

- tette hozzá a szakember.

Mint írja, aki csak ritkábban jut el a fáihoz, azok a kertbarátok még a felszívódók közül is választhatnak. Néhány hatóanyag a lisztharmatra is hatásos, míg a ciprodinil pedig a varasodás mellett a moníliára is engedélyezett, hasonlóan a metiramhoz. A lehullott gyümölcsök felszedése is felér egy permetezéssel.

A nedves környezetben a friss zöldségek között tobzódnak a csigák. Néhány éve II. kategóriába sorolták át a metaldehid tartalmú csigaölőket. A már jól ismert csapdázási módszerek mellett két új, veszélytelenebbnek mondott, vasfoszfát és vas-pirofoszfát hatóanyagú készítmény is engedélyt kapott. Mindkét növényvédő szer engedélyokiratát megtalálják a Gazdaboltosoknak és vásárlóknak szóló fejezetben.

A hirtelen lezúduló eső repesztette a szőlőbogyókat. A szomjazó hangyák, darazsak, katicák kirágták a szemeket és a szürethez közeledve már vékonyabb is a bogyók héja. Könnyebben fertőzhet a szürkepenész (botritisz). A gomba soktápnövényű, sőt az elhalt növényi részeken is megél. Tehát, gyakorlatilag mindig jelen van a környezetünkben, csak a számára alkalmas időjárást és növényfelületet várja. A szürkepenész berobbanását mindössze a megelőző 15-20 nap határozza meg. Éppen ezért az előrejelzése sem megoldott. Most a fürtön jelentkezhet. A korai fertőzésnél zöld vagy savanyú rothadásnak hívjuk a betegséget. Később, a bogyókon szürkésbarna foltok, majd a kiverődött egérszürke, bársonyos penészgyep jelzi a fertőzést. Ekkor már csak a beteg fürtrészek eltávolítása is segíthet (késsel, bogyózó ollóval).

Most a gomba terjedésének kedvez az időjárás! Csak megelőzéssel védekezhetünk ellene! Hatóanyagok melyekből III. kategóriás gombaölők is kaphatóak: pl. a ciprodinil (é.v.i.: 14 nap), az azoxistrobin (é.v.i.: 7 nap), a fludioxonil (é.v.i. bor: 21, é.v.i. csemege: 35 nap), a fenhexamid (é.v.i. csemege: 7, illetve é.v.i. bor: 14 nap), a boszkalid (é.v.i.: 28 nap), a fenpirizamid (é.v.i. bor 21, é.v.i. csemege 14 nap) és az izofetamid (é.v.i.: 21 nap). Kis kiszerelésben is kapható, a piraklostrobint tartalmazó gombaölő, mely egyben lisztharmatra és peronoszpórára is engedélyezett (é.v.i.: 35 nap).

A III. kategóriás „bioszerek” é.v.i-je „nk”, azaz „nincs korlátozás”. Tehát az előírások betartásával, akár a szüret előtti napokban is permetezhetünk velük. Ilyenek pl. a parazita gombákat vagy az egyik bacillus fajt tartalmazó „bioszerek”. A narancsolaj hatóanyagú gombaölő is bevált. (A réztartalmú szerek fertőtlenítik a sérüléseket, de közvetlenül nem hatásosak. szakirodalom szerint még a 3%-os bordóilében is kicsírázik a gomba.)

A fiatal hajtásokon megjelent a peronoszpóra is. A későn érő és a fogékonyabb fajtákon olyan gombaölőt válasszanak, amely a szürkepenész mellett a peronoszpóra ellen is hatásos. Már többször utaltam a csalán kivonatra (7 nap é.v.i.), többek között a peronoszpóra ellen is ajánlják

- magyarázza a szakember.

Címlapkép: Getty Images

