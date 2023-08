Ez lett 2023-ban az ország legszebb birtoka: otthon érzik itt magukat az őshonos fajok

Tíz év alatt sikerült újjáéleszteni Magyarország egyik legfontosabb szarvasmarha tenyésztő vidékét Hajdúnánáson. Mára modern köntösben, ökológiai gazdálkodással zajlik olyan őshonos fajok védelme, mint a szürkemarha és válik lehetségessé a hagyományok őrzése az itt található élő parasztmúzeumnak hála. Az erőfeszítéseket most díjazták is: Magyarország legszebb birtoka a Kendereskert lett.

A hajdúnánási Kendereskert már a század közepe táján, egészen a 30-as évektől egyet jelentett a helyieknek a szarvasmarha tenyésztéssel. (Itt ezekben az években annyi szürkemarha volt, mint a többi hajdúvárosban összesen.) Az azóta eltelt évtizedek alatt azonban a virágzó terület lendülete megakadt, olyannyira, hogy a városvezetés 2012-től fogva sürgetőnek érezte az újjáépítést.

Modern szemlélet ér össze több száz éves hagyományokkal

A környezet, az istállók, a gazdasági terület felújítása helyi közfoglalkoztatott munkaerő segítségével zajlott, mely során az egyik legfontosabb lépés az egykori tanyaépület felújítása volt. Itt mára a hagyományőrzés jegyében élő pásztormúzeum is működik, ahol a háztáji gazdálkodás, a magyar őshonos állatok, a pásztorkodás hagyományai elevenednek meg. Így ér össze a modern kor a több száz évvel ezelőtti időkkel: korszerű ökológiai gazdálkodással, mégis a hagyományos módszereket tiszteletben tartva.

Az ökológiai gazdálkodás mind a növénytermesztésben, mind pedig az állattartásban érvényesül. A húst például helyileg dolgozzák fel és a helyi termelői piacon és húsboltban értékesítik, sőt, a közétkeztetésben is egyre nagyobb arányban a Kendereskertben termelt alapanyagokat használják fel. Kiemelt céljuk ezzel a helyiek szemléletformálása: a saját magunk által megtermelt és előállított élelmiszer szeretete, az egészséges táplálkozás népszerűsítése mellett.

Magyarország legszebb birtoka a Kendereskert

A hely erőfeszítéseit most díjazták is: A Magyarország Legszebb Birtoka díjátadó rendezvény célja megismertetni a szélesebb nyilvánossággal is a kiemelkedő magyar mezőgazdasági sikereket. A díjra 7+1 kategóriában neveztek az ország számos pontjáról, sőt, még a határon túlról is. Az eseményen köszöntötte a résztvevőket többek között Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, Gál Beáta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kommunikációs igazgatója, Dr. Nagy István agrárminiszter, valamint Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke. A Kendereskert a szakmai zsűri és a közönség kedvenceként nyerte el a Magyarország Legszebb Birtoka címet, ezen kívül pedig a Magyarország Legszebb Gyümölcstermesztő és Kertészeti Birtoka díját is, melyet a kategóriatámogató és hozzájuk hasonló szemlélettel működő veszprémi családi vállalkozás, a Greenman Kft. ügyvezetőjétől, Dr. Peretsényi Györgytől vehetett át a hely képviselője.

