Ezek a legfontosabb kerti munkák szeptemberben: itt a 13 pontos feladatlista

Bár itt van a szeptember, a meteorológiai nyár véget ért, de az előrejelzések szerint remek idővel indul a hétvége, szombaton a napsütésé lesz a főszerep, a hőmérséklet délutánra 27 és 32 fok fok közé emelkedik, így bátran tervezthetünk akár strandolást is, de a kert is meghálálja, ha ott tevénykedkedünk majd. A csúcshőmérséklet így szeptember elején még tartósan 23-25 fok lehet, élvezzük ki odakint az utolsó napsugarakat! Mutatjuk, mi az, amit a kertben mindenképp meg kell tennünk, mielőtt beköszönt a tartósan csapadékos, hidegebb ősz.

1. Gyűjtsük össze az avart

Az őszi lombhullással egyre több levél, faág boríthatja be a pázsitot, az udvart, ám a lehullott növényi részeket érdemes rendszeresen eltakarítani, összegyűjteni. A legtöbben még szemétént tekintenek a lehullott levelekre, pedig számos módon újrahasznosítható. Fontos lehet alaposan átgondolnunk a lehetőségeket (pl. komposzt), hiszen az avarégetés a legtöbb helyen már tilos Magyarországon, ne kockáztassuk meg a büntetést. Arról nem is beszélve, hogy a levegőnek se teszünk vele jót...

2. Rend a lelke mindennek: gyomláljunk, gereblyézzünk

Mielőtt nekilátnánk az őszi vetésnek, érdemes a kertet „kitakarítani”. Azokat a szerszámokat, eszközöket, amiket ősszel már nem fogunk használni, tisztítsuk meg, és tegyük el egy viszonylag nedvességmentes helyre. Gyorsan nőnek a gyomok, ezért is érdemes minél hamarabb megszabadulni tőlük, hogy ne fajuljon el a helyzet! A gyomláláson kívül a gereblyézést se felejtsük le, amivel szintén kicsit felfrissíthetjük a talajt. A kapálás sem csupán a gyomok eltüntetése miatt fontos, hanem, bármilyen furcsán is hangzik, a talaj csapadékelvezetésében is sokat segít. A kapálás egyik fontos célja ugyanis a talaj nedvességének megőrzése, illetve alkalmassá tesszük vele a talajt a nedvesség befogadására.

3. Takarjuk a talajt

Fontos, hogy a hőmérséklet csökkenésével gondoskodjunk azokról a növényekről, amelyek már átálltak egy lassabb működésre, de még "nem merültek téli álomba". Használhatunk talajtakarót például a rózsa esetében is, ami elősegíti az ősszel és télen rendkívül könnyen nedvesedő talaj kiszáradását, javítja textúráját, és megvédi a sérülékeny növényt.

Most itt az ideje az újdonságoknak is: ültessük el az évelőket és a tavasszal virágzó hagymákat, mint például a nárciszt, sáfrányt és a jácintot.

4. Jöhet a szezonzáró fűnyírás

A fűnyírás szezonja jellemzően áprilistól októberig tart, de a nyári hónapokban, főként amilyen aszályos az idei volt, ritkábban került elő a sufniból a fűnyíró. Ősszel azonban újra érdemes heti-kétheti rendszerességgel végigmenni a gyepen. A rendszeres nyírással ugyanis egyrészt sokkal szebb lesz a fű, másrészt egységesebb lesz a felület, illetve a gyomosodást is megelőzi a rendszeres nyírás. A fű ugyanis bírja a nyírást, a legtöbb gyom viszont kevésbé.

5. Megoldás vakondok ellen

A vakond védett állat, ha megjelenik a kertben, bajosan lehet elüldözni, ellene semmilyen mérget vagy írtószert nem vethetünk be. Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője szerint ezért is érdemes még a gyep telepítése előtt, a vetett fű vagy a gyepszőnyeg alá vakondhálót tenni. Szintén nem egy megfizethetetlen összegről van szó - 5-6 ezer forintos tétel - de rendkívül hasznos lehet, hiszen a háló miatt a vakond nem tud feljönni, máshol, a kertünkön kívül keres magának ásnivalót. Az elektromos vakondriasztókat már kevésbé tartja hathatós megoldásnak a szakember, amelyik ugyanis csendes, az a tapasztalatok szerint nem működik, amelyik pedig hangosabb, azoknak a zaja bennünket, embereket és a háziállatokat is zavarhatja.

6. Szüreteljünk, amíg lehet

A háztáji kiskertekben még javában érik a paradicsom, a paprika, káposzta, de a gyökérzöldségekből is szüretelhetünk. Le lehet szedni a padlizsánt, a sóskát és a spenótot is. Bőséggel hozza még termését a szilva, a körte, az alma szezonja pedig csak most indul be, a szőlőről nem is beszélve. A gyümölcsöt termő növényeinkről folyamatosan szüreteljük le az éretteket. A bokrok és a fák alá hullott gyümölcsöket is mindig gyűjtsétek össze, hogy ne fertőzze meg a fán érő társait, így is védhetjük a növények egészségét.

A burgonya betakarításának fő ideje szeptember, de vannak korábban és későbben érő fajták is. A burgonya virágzás után szedhető fel. Betakarítás előtt 3-4 héttel az öntözést hagyd abba. Ha a burgonya szedése kitolódik, a gumóban lévő keményítő cukorrá alakul, és a burgonya se nem élvezhető, se nem tárolható.

Szedheted még a zöldbabot, ne hagyd fent sokáig, mert elöregszik! Szedd az uborkát, a tökféléket, amelyek akár 2-3 hétog mér raktározhatók a szedéstől számítva.

Szedd fel a sárgarépát, a karalábét, a céklát, a zellert, a póréhagymát, a spenótot, a hónap második felében pedig a karfiolt, a petrezselymet. A zellert hagyd utoljára. Most kerül sor a káposzta őszi betakarítására. Az édesburgonya betakarításának ideje szeptember közepe – október vége. Október végéig illetve a fagyokig leszedheted az utolsó paradicsomokat, paprikákat.

Extra tipp: Szeptemberben a tök virágait tanácsos leszedni, mert így több energia jut a termés fejlesztésére. A tökfélék érésének idején érdemes a termések alá vastag szalmaréteget teríteni, mely védi a rothasztó gombáktól és megakadályozza a súlyos termések deformálódását. A betakarítás optimális ideje szeptember 15-20. A betakarítást száraz időben végezd. A levélpetrezselyemből és a metélőhagymából bátran cserepezz be néhány tövet tél eleji csipegetésre.

7. Raktározzuk el télire, amit csak tudunk

Első és legfontosabb lépés, hogy mielőtt raktározni kezdjük a felesleges zöldséget, gyümölcsöt, alaposan vizsgáljuk át őket. Nézzük meg, nincs-e rajtuk kártevő, kórokozó, és a zúzódott, elszíneződött, romlott darabokat is válogassuk ki. Tárolásra alkalmas helyiség lehet a kamrán kívül - ha az nincs, egy szigetelt fészer vagy kazánház is. A lényeg, hogy télen is fagypont felett legyen a hőmérséklet, viszont ne legyen tmagasabb 10-15℃-nál. Ezután jöhet a termény elosztása. A különböző gyümölcsöknek és zöldségeknek eltérő hőmérsékletre és páratartalomra van szükségük a sikeres tároláshoz.

Amíg a talaj meg nem fagy, addig a növényeket, például répát, sárgarépát, fehérrépát, burgonyát és retket közvetlenül a kerti ágyásban is tárolhatjuk. Takarjuk be őket szénával vagy szalmával. Ezt a módszert az első fagyokig lehet alkalmazni, de van vermünk, ott egész télen át tárolhatjuk őket fagytól védetten ilyen módon, akár földdel betakarva a krumplit, répát, karalábét. Időnként válogassuk át, mert egy rothadt darab megindíthatja a többiben is a rothadást.

8. Komposzt előkészítése

A komposztálással két legyet üthetsz egy csapásra: egyrészt csökkentheted a háztartási hulladékodat, másrészt saját szerves trágyát készíthetsz, mellyel felturbózhatod a kiskertedet. A komposztálással keletkező humuszanyagok jelentősen javítják a talaj szerkezetét, így ha el szeretnéd hagyni a szintetikus tápoldatokat és műtrágyát, a komposztálás egy nagyon jó alternatívának ígérkezhet. A komposztálás - bár végtelenül egyszerűnek tűnik - rendelkezik néhány ökölszabállyal, amelyeket nem árt észben tartani. Ha eddig még nem vágtál bele vagy, ha már elkezdted, de valamiért nem tökéletes a végeredmény, akkor könnyen lehet, hogy valami elkerülte a figyelmedet. Itt olvashatsz a témáról bővebben.

9. Elültethetjük a kora tavaszi virágok hagymáit

A tulipán, a jácint, a nárcisz, a gyöngyike és a többi, korán tavasszal pompázó virágok hagymáit most szeptemberben érdemes elültetni, hogy még az ősszel gyökeret fejleszthessenek. A megtisztított, egészséges hagymákat olyan mélyen kell a felásott talajban elhelyezni, hogy felettük legalább kétszer olyan vastag földréteg legyen, mint a hagyma magassága. Az ilyen mélyen ültetett hagymából fejlődött növények nem dőlnek ki és erőteljes virágokat nyitnak. (A hagymák „okosak”, ha fejjel lefelé kerülnek a talajba, akkor is megfordulnak és kihajtanak, de ezzel sok erejüket veszítik el, gyengébben virágzanak!)

10. Egynyári dísznövények gondozása ilyenkor

Szeptemberben kezdheted az elvirágzott, elszáradt, zömében kór- és kárképletektől hemzsegő egynyáriak kiszedését. Ha magokat is szeretnél gyűjteni, akkor először ollóval vágd le a terméseket, magházakat, hogy a magok ne potyogjanak ki belőle. Ilyenkorra általában már megjelennek rajtuk a különböző betegségek, ezért a kihúzott töveket azonnal égesd el, ha ez nem lehetséges, akkor dobd ki vagy ásd a talajba. legjobb, ha nem kerülnek a komposztálóba!

Szeptemberben tehát elbúcsúzhatsz azoktól az egynyáriaktól, amelyek idén már kiszolgáltak, viszont ilyenkor köszöntheted az újakat.

Ugyanis, ha azt szeretnéd, hogy tavasszal korábban virágozzon például a díszmák, körömvirág, a szarkaláb vagy a porcsin, már szeptember végén elvetheted őket, lehetőleg szélvédett helyre. Az egynyáriak kiszedése után felszabaduló helyekre kétnyári növényeket (árvácskát, törökszegfűt, százszorszépet, vagy gyűszűvirágot) palántázhatsz.

Vetheted a kétnyári növényeket: árvácska, mályvarózsa, de vethetsz egynyáriakat is: nefelejcs, csillagfürt, fátyolvirág.

11. Ezt tedd a lágyszárú, évelő dísznövényekkel

A korábbi évek tapasztalatai alapján kijelölheted a helyét, szeptembertől október végéig – a fagyok beálltáig – folyamatosan ültetheted a tavaszi hagymásokat. Itt tájékozódhatsz részletesen a hagymások ültetéséről: Hagymások ültetése; Hagymások ültetése 2.

Az évelőket szaporíthatod tőosztással, dugványozással szaporíthatod az alábbiakat: muskátli, fukszia, hibiszkusz, leander. A kora őszi kertek dísze az őszirózsán és a szarkalábon kívül, a kokárdavirág, a fukszia, a cickafark, a sóvirág, a szellőrózsa, őszi kikerics, a varjúháj, a kúpvirág stb. Itt olvashatsz az ősszel virágzó évelők.

12. Jöhet a magvetés szabadföldbe

Ma már számtalan olyan szeptemberben vethető növény kapható a boltokban, amelyek hidegtűrésükről ismertek. Az egyik legismertebbek például az úgynevezett téli saláta, a mohácsi áttelelő kelkáposzta, valamint a csokros újhagyma is, de például a póréhagyma és a petrezselyem is ültethető. Szintén ebben az időszakban elvethetjük már továbbá az úgynevezett téli borsót, a spenótot, vagy a korai sóskát, de vannak emberek, akik ősszel vetik már el a burgonyát is, a föld alatt ugyanis enyhe tél esetén a burgonya gumói nem fagynak el, és nem mennek tönkre.

Vethetsz például szeptember közepéig, végéig hónapos retket, a reteksorok közé galambbegy salátát, ami földibolha ellen hatásos.

Mindkettő esetben sekély vetőárokba vess, kevés földdel takarva, óvatosan meglapogatva utána a talajfelszínt, a beöntözésről nem megfeledkezve. A retket, a salátát pár hét múlva már fogyasztani lehet. Érdemes megpróbálkozni a gyorsan növő zsázsa vetésével is.

Sokszor az őszi vetéskor az elvetett magokból még abban az évben növény fejlődik, és a növény így is telel át. Pl: a spenót, a sóska szeptember végéig, akár október végéig vethető, időjárástól függően. Ha nem akarod elfogyasztani, a spenótot, zöldtrágyának is vetheted!

Extra tipp: Ha az áttelelő salátát, pl. téli vajfejet, szeptember közepéig, időjárástól függően október elejéig elveted, akár már áprilisban szedheted! Vetheted virágládába is, és a 10 cm-es palántákat tavasszal kiültetheted.

13. Díszfák, díszcserjék, sövény

Az örökzöld fák és bokrok télen is sok vizet párologtatnak el, így szeptember folyamán, ha száraz a szeptember, még bőven (esetenként a tél folyamán is, ha hosszan tartó napsütéses, fagymentes az idő) öntözz.

Sövénytelepítéshez szeptember a talaj előkészítésének az ideje.

Áss 1 méter széles árkot úgy, hogy a legfelső 25 cm-es réteget elkülöníted. A maradék földet lapátold deszkára, forgasd át ásóvillával, és minden méterre számolj egy vödörnyi kerti komposztot, amit beforgatsz a földbe. Ezt ásd be, majd töltsd vissza a felső talajréteget, amit előzőleg szintén egy vödör komposzttal összekevertél

